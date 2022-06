STEMMERETTSALDER: – Det er bare dagens ungdom som vet hvordan det er å være ung i dag, og det er bare de som kan fortelle politikerne om det, skriver innsenderne.

Debatt

La 16-åringene være ungdommer – og stemme som ungdommer

VGs Hans Petter Sjøli synes 16-åringer bør «slippe» å stemme i lokalvalg. Men å senke stemmerettsalderen handler ikke om å tvinge fram politisk engasjement, det handler om å åpne for det engasjementet som allerede finnes.

MARGRETE BJØRGE KATANASHO, styreleder, Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)

ISAAC ELSTAD RØSSNES, leder, Press – Redd Barna Ungdom

INGA BEJER ENGH, barneombud

BIRGITTE LANGE, generalsekretær, Redd Barna

Snart skal Stortinget behandle et forslag om å gi 16-åringer stemmerett i kommune- og fylkestingsvalg. Det er på høy tid, og en etterlengtet demokratisk reform. Går forslaget gjennom, vil det utvide demokratiet vårt med 130 000 unge stemmer.

På kommentarplass i VG 22. mai skriver Hans Petter Sjøli at han er motstander av stemmerett for 16-åringer. Gjennom bruk av anekdoter argumenterer han for at tenåringer helst bør få slippe å stemme.

Sjøli argumenterer med at myndighetsalderen er 18 år, og at stemmerettsalderen dermed bør være tilsvarende. Men disse to må ikke nødvendigvis følge hverandre, og har heller ikke alltid gjort det opp gjennom historien. Det finnes ulike aldersgrenser i lovverket for å kjøre moped og bil, velge tros- og livssyn eller å ta egne skolevalg. Aldersgrensene varierer, og stemmerettsalderen er en rett til medbestemmelse som ikke trenger å vente til man er 18 år.

Som 16-åring kan du dømmes og straffes etter norsk lov, men har ingen mulighet til å være med å bestemme hva du skal straffes etter. Du betaler skatt, men er ikke med på å avgjøre hva skattepengene går til.

Som 16-åring har du fullført den obligatoriske samfunnsfagundervisningen på grunnskolen, og har fått demokratiopplæringen alle har rett og plikt til, men likevel kan du ikke delta fullt ut i demokratiet.

Det er de unge som skal leve lengst med konsekvensene av politikken som vedtas i dag. Norges befolkning eldes, og unge med stemmerett blir relativt sett færre. Flertallet av de stemmeberettigede er langt unna ungdomstiden, og skal leve kortere med dagens politiske beslutninger sammenlignet med 16- og 17-åringene.

Derfor mener vi at de unge må få være med på å påvirke hvordan deres lokalsamfunn skal se ut.

At barn som Sjøli kjenner ikke er interessert i å stemme er helt ok. Ingen skal tvinges til å stemme. Det er imidlertid ikke et legitimt argument mot å senke stemmerettsalderen for den mest politisk engasjerte ungdomsgenerasjonen noensinne.

Det er nemlig bare dagens ungdom som vet hvordan det er å være ung i dag, og det er bare de som kan fortelle politikerne om det.