TRANSDEBATTEN: – Både Klinges feilaktige utgangspunkt og den latterliggjørende retorikken hennes er en svært lite musikalsk opptakt til Pride-uken hovedstaden nå går inn i, skriver Sp-politikerne Lerhol og Edvardsen.

Toleranse dit høna sparker

Jenny Klinge gjør lurt i å gå vekk fra argumenter som baserer seg på dyra i fjøset, og ta dem det gjelder på alvor. Det er tross alt sunt bondevett å lytte til dem med skoene på.

SYNNE LERHOL, leder i Grünerløkka Senterparti

MORTEN EDVARDSEN, bystyrerepresentant for Oslo Senterparti

«Vi skal støtte og vise respekt for dem som kjenner seg plassert i en kropp de føler at de ikke kjenner seg hjemme i», påstår Sps Jenny Klinge i VG 19. juni.

Resten av teksten er vanskelig å oppfatte som annet enn latterliggjøring av dem som har det nettopp slik. Heldigvis har Jenny Klinge verken støtte i skolebøker eller i politikken hennes eget parti er en del av.

I Senterpartiets program slår vi fast at vi skal styrke kompetansen om LHBT+-personer innen oppvekst og utdanning, jobbe for å øke aksept for gruppen i alle lokalsamfunn, jobbe mot hatkriminalitet og for bedre psykisk helsetilbud for LHBT+-befolkningen.

I Hurdalsplattformen slår vi fast at vi skal styrke tilbudet til personer med kjønnsinkongruens, og regjeringen er allerede i gang med utredning av juridisk tredje kjønn.

FÅR REFS: – Jenny Klinge (bildet) stiller seg tvert imot på siden av partiprogrammet og den regjeringsplattformen Senterpartiet styrer på, skiver kronikkforfatterne.

Disse formuleringene skal fylles med innhold, og med sine uttalelser er det ikke det Klinge leverer på. Hun stiller seg tvert imot på siden av partiprogrammet og den regjeringsplattformen Senterpartiet styrer på.

Klinges inngang til det kompliserte spørsmålet kjønn og kjønnsidentitet er i beste fall enkel: Det finnes bare to kjønn. I retorikken hennes kokes det ned til haner og høner – og at selvsagt må ingen tvinges til å si at det finnes «hener»!

Både det feilaktige utgangspunktet og den latterliggjørende retorikken er en svært lite musikalsk opptakt til Pride-uken hovedstaden nå går inn i.

For å ta biologien først: de fleste arter har to ulike kjønn. Samtidig er dette langt fra så enkelt som Klinge vil ha det til. Noen organismer skifter kjønn gjennom sin levetid, og noen organismer blir kjønnet bestemt gjennom temperaturen eggene utsettes for etter leggingen.

Noen mennesker blir født med flere kjønnskromosomer enn andre, og noen blir født med andre kombinasjoner enn det vanlige. Noen blir født med tvetydige kjønnslige kjennetegn, rent biologisk. Premisset om at man biologisk kun kan være som ett av to mulige kjønn, er altså feil.

Kjønn er ikke bare biologisk, noe Klinge for så vidt erkjenner. Den opplevde kjønnsidentiteten kan være forskjellig fra det kjønnet man rent biologisk er født med. De aller fleste er født med et tydelig biologisk kjønn, som stemmer overens med opplevd kjønnsidentitet.

Det er ikke vanskelig å forestille seg at det er svært krevende å slite med noe så grunnleggende for identiteten som kjønnsidentitet.

Skeive har gjennom historien blitt sammenlignet med dyr for å svekke rettighetskampen. Det er en effektiv måte å dehumanisere mennesker. Mennesker har heldigvis mer komplekst utviklet identitet, språk og empati enn dyreriket.

Klinge gjør lurt i å gå vekk fra argumenter som baserer seg på dyra i fjøset, og ta dem det gjelder på alvor. Det er tross alt sunt bondevett å lytte til dem med skoene på.

Fra storsamfunnet burde det være et minimum at vi ikke avfeier hverken biologi eller folks egen identitet. Pride handler nettopp om å feire folks rett til å være seg selv, uten å bli møtt med feilaktige og latterliggjørende utsagn.

Det er åpenbart at vi ikke er i mål ennå. Denne kampen bør også Jenny Klinge være med på. Ellers går toleransen dit høna sparker.