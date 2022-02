«NORSK»-DEBATTEN: – Alltid ligger den der og lurer – følelsen av at jeg kunne vært en bedre same, skriver Ernst Larsen.

Ikke norsk nok, ikke samisk nok

Men selv om jeg verken kan vise til mobbing som barn eller som voksen, så sitter den i: Følelsen av å ikke være verdt riktig like mye som andre, verken under min norske oppvekst, eller i det som senere ble min samiske oppvåkning.

ERNST LARSEN, «halvsame»

Den modige samiske filmskaperen Egil Pedersen skrev en meget tankevekkende kronikk for noen uker siden om det å være same god nok. Det satte i gang sterke følelser hos mange, i hvert fall hos meg.

Jeg tror mange som har vokst opp i kyst- og fjordstrøkene har følt på det Egil beskriver, følelsen av å ikke være same god nok og heller ikke være nordmann god nok. Spørsmålet er: Kan vi unngå å la dette gå i arv?

Ikke kan vi språket vårt, ikke behersker vi de kulturelle uttrykkene og ikke driver vi med tradisjonelle samiske næringer. Da blir vi kanskje betraktet som tredjerangs samer av enkelte av de som er så heldige å ha vokst opp i kulturen, med språket og folk rundt seg som driver med samiske næringer som duodji eller reindrift.

Hvert fjerde år kommer diskusjonen om hvem som er samisk nok til å kunne bli sametingspresident. Da knyter det seg i magen hos meg. Jeg skjønner at det å ta vare på de samiske språkene er en av de viktigste sakene Sametinget skal gjøre.

Men er det ikke også viktig å ta vare på den halvdelen av den samiske befolkningen som på grunn av myndighetsovergrep, og våre forfedres misforståtte ønske om å hjelpe sine barn til å passe inn i det moderne storsamfunnet, ikke har fått lære å kommunisere på hjertespråket.

Norskspråklige samiske forfattere får ikke lenger være medlem av Samisk forfatterforening, det innebar nemlig å kvele språket, mener foreningens leder.

Jeg har jobbet som norskspråklig samiskættet journalist i Finnmark i en årrekke, før jeg flyttet til Oslo. Men kan heldigvis ikke komme på noen eksempler på direkte rasisme fra de som er «bedre» samer enn meg. Tvert imot har jeg følt at jeg har blitt tatt godt imot, til tross for mitt fraværende språk og min svake kunnskap om samiske tradisjoner.

Jeg har fått tolkehjelp der jeg har hatt behov for det, og har til og med fått æren av å holde foredrag på den samiske journalistutdanningen i Kautokeino, med god hjelp fra tolk.

Men likevel ligger den der og lurer – følelsen av at jeg kunne vært en bedre same. Jeg fikk porsangerkofte da jeg fylte femti for noen år siden. Det er første gang siden mine besteforeldre levde for 40–50 år siden at noen i vår familiegren har båret kofte. Jeg har stemt ved alle sametingsvalg siden 1989. Jeg var altså en av under 5.500 personer i Norge som følte meg samisk nok til å melde meg inn da muligheten bød seg.

Både det å bære kofte og det å stemme gjør jeg med blandede følelser. Hvis jeg ikke er godtatt av alle som same, har jeg da rett til å kle meg som en, eller delta i det samiske demokratiet? Koften bæres nå med stolthet her i Oslo ved alle høytider, og jeg har motsetning til min sambygding Jon-Richard aldri blitt slått ned på grunn av koften mi, ikke her sørpå. Her vanker det bare ros fra nordmenn for fin kofte.

På toppen av det hele var vi heller ikke norske nok, vi som hadde tydelige samiske trekk og vokste opp utenfor kjerneområdene. Jeg opplevde heldigvis heller ikke rasisme i min oppvekst på Finnmarkskysten. Hvis mobbing forekom, så velger jeg å tro at det hadde andre årsaker. Kanskje det at jeg var et halvt hode mindre enn de andre. Jeg var knapt klar over selv at jeg var samisk, det hadde jeg ikke noe bevisst forhold til før i voksen alder.

Selvsagt så jeg min mormors samiske klær som barn, at min morfar var på reinslakting for å hjelpe fjern slekt fra Karasjok og at det stadig var reindriftssamer innom med margbein og reinkjøtt i Honningsvåg registrerte jeg også. Men det ble aldri prosessert analytisk av 10-åringen. Min mormor gikk dessverre bort før jeg var 10, min morfar før jeg ble voksen. Dermed forsvant viktige bindeledd til det samiske.

Som finnmarkinger sto vi allerede med luen i hånden. Fattigfranser som de fleste var etter at tyskerne hadde ødelagt det våre forferde hadde slitt med å bygge opp med den brente jords taktikk. Dessuten gjorde nazistene store deler av befolkningen til mangeårige flyktninger i eget land.

Vi toppet alle statistikker på den negative måten, med helseproblemer, manglende skolegang og dårligere inntekt enn resten av landet. Når du i tillegg hørte til en av de andre gruppene – de kvenske eller de samiske – så fikk du mentalt stille deg bakerst i rekken som tredjerangs nordmann. Ikke til å undres over at mange fornektet det de enklest kunne fornekte – sitt samiske eller kvenske opphav.

Jeg vet ikke svaret på hva som kan gjøres, annet enn å spre kunnskap om at dette også er en del av det å vokse opp i Norge, i Finnmark og i Sapmi. Hvis flere får kjennskap til hvilke følelser en del av oss bærer på, forstår flere kanskje underlegenheten noen av oss bærer med oss, og kan sørge for at kommende generasjoner slipper den følelsen.