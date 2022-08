LUKASJENKO: Det kan være utfordrende å protestere under Lukasjenkos brutale undertrykkelsesmaskineri, mener kronikkforfatteren. Her er presidenten fotografert under valget i 2020.

Debatt

Belarus - to år etter

To år har gått siden presidentvalget i Belarus. Den illegitime presidenten Lukasjenko har fortsatt makten i republikken, og situasjonen er vanskelig for mange.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

BERIT LINDEMAN, generalsekretær i Den norske Helsingforskomité

To år har gått siden presidentvalget i Belarus. 9. august 2020 ble et vendepunkt for belarusernes kamp for demokrati.

De har forsøkt å forsvare sin rett til frie valg og maktskifte i flere tiår, men denne gangen følte de for første gang at seieren var nær.

To år etter sitter den illegitime presidenten Lukasjenko fortsatt ved makten i republikken. Mye har likevel skjedd de siste to årene.

Belarus har i en årrekke hatt et høyt antall politiske fanger. Etter 2020 er dette antallet mangedoblet. For øyeblikket er 1262 personer anerkjent som politiske fanger i Belarus ifølge menneskerettighetssenteret Viasna.

Les også Lukasjenko: Krigen i Ukraina må stoppe om man skal unngå atomkrig Presidenten i Belarus, Aleksandr Lukasjenko, sier at det må bli slutt på krigen om man skal unngå atomkrig.

Det er også mange personer som har sonet ferdig og er løslatt, men som fortsetter å bo i landet. Fremtiden deres ser ikke lys ut. Personer med en slik bakgrunn har ofte vanskeligheter med å finne jobb. Etter tøffe fengselsforhold kan de ha fysiske og psykiske helseproblemer som ofte krever langvarig og kostbar behandling.

Noen av dem blir arrestert på nytt. Tidligere professor Natallia Dulina ble arrestert for første gang i 2020. Hun sonet 14 dager og ble deretter sparket fra universitetet. Siden begynnelsen av 2022 har hun blitt arrestert tre ganger til. Grunnen? Hun skal ha viftet med armene og brukt «stygt språk».

Hva skjedde med lederne av 2020- protestene? De fleste av dem, som var modige nok til å stå mot Lukasjenko i 2020, sitter nå i fengslet. En av hovedkandidatene til presidentskapet, Viktar Babaryka, er dømt til 14 år i fengsel.

Maria Kalesnikava var en av de tre kvinnene ved protestbevegelsens barrikader. Hun rev i stykker passet sitt da sikkerhetsstyrkene forsøkte å forvise henne fra Belarus. Hun sitter også bak murene, og er dømt til 11 år i fengsel.

Svetlana Tikhanovskaja stilte til valget etter at mannen hennes, som skulle bli presidentkandidat, ble arrestert. Ifølge de som overvåket valget, vant Svetlana. Kort tid etter ble hun tvunget til å flykte fra landet med barna sine. Nå leder hun en ny opposisjonsbevegelse.

MOTSTEMMER: – Belarus har i en årrekke hatt et høyt antall politiske fanger. Etter 2020 er dette antallet mangedoblet, skriver kronikkforfatteren. Avbildet er Svetlana Tikhanovskaja og Maria Kalesnikava i 2020.

Koordineringsrådet, som Svetlana er leder for, behandler en rekke spørsmål om brudd på rettighetene til belarusere og gir juridisk og økonomisk bistand til de undertrykte.

Hun er også den som i store deler av verdens demokratier mottas som de facto leder av Belarus. Svetlana har også flere ganger besøkt Norge på invitasjonen fra Regjeringen.

I mai var det to år siden Svetlana sist så mannen sin. Han er dømt til 18 års fengsel.

I februar 2022 var det en folkeavstemning om endringer i den belarusiske grunnloven. Dette var nok et meningsløst forsøk fra Lukasjenko på å legitimere sin praksis. Han vil tilpasse lovene til sine personlige interesser. Alle de foreslåtte endringene ble enstemmig vedtatt. Det var ingen overraskelse.

En av endringene som ble gjort sier at én person ikke kan være president i Belarus i mer enn to perioder. Denne endringen trer først i kraft fra den nye presidentperioden. Det betyr at Lukasjenko kan stille til valget igjen, og forbli president til 2035.

Lukasjenko sørget også for at hvis han blir erstattet, vil han ikke bli holdt ansvarlig for det han har gjort som president. En ny artikkel i grunnloven sier at en president som har fullført utøvelsen av sine plikter ikke kan holdes ansvarlig for noen handlinger begått i forbindelse med utførelsen av presidentens plikter.

Sist, men ikke minst, ble artikkelen om nøytraliteten til Belarus og forbudet om å utplasseringen atomvåpen på landets territorium endret. Etter de nye grunnlovsendringene er Belarus hverken nøytralt eller atomvåpenfritt.

MISNØYE: Protester i Minsk etter valget i 2020.

Det belarusiske parlamentet har også vedtatt et lovforslag som innfører dødsstraff for forsøk på terrorhandlinger. Etter 2020-valget har Lukasjenko-regimet tatt artikkelen om terrorhandlinger i bruk mot sine motstandere. De har åpnet en straffesak under denne artikkelen mot Svetlana Tikhanovskaja og mange andre politikere og aktivister.

Noen av de siste som ble varetektsfengslet under denne artikkelen var de såkalte «jernbanepartisanene». De ville hindre russiske tog med militært utstyr å passere gjennom territoriet til Belarus på vei til Ukraina. To av deltagerne i sabotasjen kan bli dømt til døden for terrorhandlinger.

Belarus har hatt en rolle i krigen med Ukraina. Helt fra de første dagene av krigen ble Belarus sitt territorium brukt av Russland for å utplassere militært utstyr og avfyre missiler mot Ukraina. Belarus ble kalt en medskyldig til aggresjonen, og mange av sanksjonene som er innført mot Russland gjelder også Belarus.

Svetlana Tikhanovskaja har, sammen med Koordineringsrådet, opprettet et antikrigshovedkvarter som tar seg av spørsmål om bistand til Ukraina. De jobber også med hvordan Belarus er oppfattet av verdenssamfunnet. Det oppfordres til å skille mellom regimet, som egentlig er en medskyldig i aggresjon, og vanlige mennesker, som oftest er imot krigen.

Ifølge rapporten fra Komiteen for etterforskning av tortur, ble mer enn 1100 personer arrestert i Belarus i forbindelse med antikrigsaksjoner bare den 27. og 28. februar i år. Dette tallet er sammenlignbart med antallet personer som ble arrestert under masseprotester i september-desember 2020.

Belarusere får mye kritikk, blant annet fra ukrainsk side, for at folket ikke kjemper nok mot regimets støtte til Russlands angrepskrig.

Men under Lukasjenkos brutale undertrykkelsesmaskineri, kan det være ganske utfordrende.

Av de siste absurde arrestasjonene knyttet til krigen i Ukraina, finner vi en frivillig som hjalp til med å organisere en feiring for barna til ukrainske flyktninger. Dette ble hun fengslet i 7 dager for.

I norsk sammenheng er det én god nyhet: det offisielle navnet er endelig endret til Belarus. Hvilken betydning har dette?

«Dette er en liten seier i en stor krig», sier belarusere i Norge, «dette er retten vår til selvidentifikasjon og muligheten til å ikke bli assosiert med Russland».