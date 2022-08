PRIDEMARKERING: – Vi kan alle markere støtte og solidaritet med våre skeive venner i hverdagen, men jeg savner stadig en ordentlig, felles støttemarkering. Skal vi måtte vente til juni neste år?, spør Trædal.

Debatt

Stillheten etterpå

Det er bare halvannen måned siden Oslo opplevde et nytt, grusomt terrorangrep. Allerede føles det som om det er i ferd med å gli ut av den kollektive bevisstheten.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

EIVIND TRÆDAL, bystyrepolitiker og gruppeleder i Oslo (MDG)

På grunn av det økte trusselnivået og politiets råd måtte de offisielle støttemarkeringene avlyses. Nå føles det som om ordskiftet bare beveger seg videre.

Mange brøt riktignok politiets advarsler og marsjerte uansett i raseri og protest i Oslos gater, men vi fikk ikke noe regnbuefarget «rosetog», som kunne markere både avsky mot hat og terror og nestekjærlighet med våre skeive venner.

Å gå videre med livet er lett for mange av oss. Terrorangrepet glir inn i rekken av dårlige nyheter i et turbulent år.

Men det er ikke like lett for alle. Mange må leve videre med traumer, eller i konstant frykt. PST har nylig sagt at de mener skeive faktisk var målet for angrepet, og at homofile "kan være mer utsatt for terror i tiden fremover".

Hvis du er skeiv, må du altså fortsette å se deg over skuldra, med vissheten om at det kan være noen der ute som er villig til å drepe deg for den du er. Tryggheten har blitt revet bort.

Advarslene fra politiet mot å arrangere støttemarkeringer etter avlysningen av Pride kan være forståelig fra et sikkerhetsperspektiv, men fremstår også litt vilkårlig.

Neste uke går Arendalsuka av stabelen. Så vidt meg bekjent er det ingen planer om å legge begrensninger på dette politiske arrangementet, selv om en kvinne ble drept med kniv på åpen gate under Almedalsveckan i Sverige for bare en måned siden.

Vi kan alle markere støtte og solidaritet med våre skeive venner i hverdagen, men jeg savner stadig en ordentlig, felles støttemarkering. Skal vi måtte vente til juni neste år? Jeg synes ikke det holder.

Etterspillet etter terroren under Pride må ikke bli stillhet og glemsel, men høylytt støtte og folkelig protest for retten til å elske dem man vil, og være den man er.