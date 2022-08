Kommentar

Selvfølgeligheten er det sykeste

DRØMMESTART: Erling Braut Haaland scoret to ganger i seieren mot West Ham.

Det har vært påstått at Erling Braut Haaland har slitt med å heade. Men han er i alle fall helt genial til å bruke hodet når han skal tilpasse seg nye omgivelser.

Det er ikke enkelt å sortere inntrykkene etter den første serierunden i Premier League. Liverpool slet overraskende mye mot Fulham. Manchester United fikk – ikke like overraskende – problemer fra start, og både Arsenal og Tottenham ser skikkelig spennende ut denne sesongen.

Likevel er det ingen tvil om hvem som har gjort sterkest inntrykk så langt.

Det er slett ingen «nisseluefaktor» over å hevde at Erling Braut Haaland akkurat nå er den største profilen i hele den prestisjefylte ligaen.

Det skyldes ikke bare AT nordmannen satte inn to scoringer på en antatt vanskelig bortebane. Det har minst like mye med MÅTEN han bare kom inn i Premier League og eide situasjonen på.

Veldig mange hadde blitt stresset av forventningspresset. De aller fleste hadde trengt tid i møte med nye medspillere, omgivelser og en ny sjef i Pep Guardiola.

Men 22-åringen fra Bryne inntok sjefsrollen i manesjen som den mest naturlige ting i verden. På mange måter er selvfølgeligheten i hvordan Haaland tok seg til rette på, det aller sykeste med det vi så denne søndagen.

Verdensstjerner fyller opp både startelleveren og benken hos en klubb som nyter økonomisk godt av et omdiskutert eierskap. Men det var liksom aldri noen tvil om hvem som eide straffesparket da Manchester City fikk sjansen fra ellevemeteren.

Den stoiske roen da ballen ble satt kontrollert i det ledige hjørnet, viser alt om en spiss med fullt styr på situasjonen.

Så kald, så kontrollert, så effektiv.

Enda mer gledelig for hjemmefansen, og trolig for mange Fantasy-spillere, må det være at det var nettopp kombinasjonen av Kevin De Bruyne og Erling Haaland som utløste den andre scoringen.

Også her fremsto det som selvsagt at Haaland skulle score da sjansen dukket opp. At han selv etter kampen var irritert over at det ikke ble enda flere mål, i den grad at han ble irettesatt for språkbruk av en TV-reporter, sier mye om hvor 22-åringen har lagt listen for seg selv også i Premier League.

Denne mentaliteten er trolig en av grunnene til at han har kommet så langt, i en sterk symbiose med fysikken som omtales som "super human" i England. Det er jo noe med kombinasjonen av fart, styrke og steg som gir god dekning for avisoverskriften "Be afraid. Be very afraid".

Adressat for ordene er Manchester Citys tittelrivaler, som nå må håndtere Haaland på toppen av alt de lyseblå har i den dyrt innkjøpte verktøykassen fra før.

I den grad noen skulle være overrasket over at Haaland innfrir i en debutkamp, er det strengt tatt ingen grunn til å være akkurat det. I alle fall om vi legger empirien til grunn. Det er nemlig noe med kombinasjonen av debutkamp og Erling Braut Haaland det lukter svidd av.

Hør bare her: For Molde brukte Haaland 46 minutter på å score i debuten. For Red Bull Salzburg -ble det hat trick i den første kampen, der Genk fikk et ublidt møte med en helt rå nordmann.

Også for Borussia Dortmund ble det tre mål i den første matchen, og det attpåtil etter å ha kommet inn som innbytter. Nå har han altså først scoret i klubbdebuten mot stormakten Bayern München, før West Ham fikk unngjelde i den første ligamatchen i Premier League.

Du har aldri noen garantier i fotball, ikke minst hva gjelder å holde seg unna skader. Men akkurat nå er det ingenting som tyder på noe som helst annet enn at Erling Braut Haaland vil dominere på den store scenen i overskuelig fremtid.

Derfor er det nok ikke bare spøk at Alan Shearer allerede trekker frem sin egen scoringsrekord.

Se slett ikke bort fra at en lyshåret nordmann tar den en dag. I tilfelle skjer nok også det med den største selvfølgelighet.