Alle er del av fellesskapet

Vaksinepass bryter mot ideen om solidaritet og fellesskap.

HANS PETTER GRAVER, professor, Det juridiske fakultet, UiO

Jeg ser av Morten Kinanders innlegg 17.12 at når vi diskuterer vaksinepass, så diskuterer vi to ting på en gang. Den ene er rettsstatens kår under pandemien, den andre er vaksinepass som tema i seg selv.

Jeg har i flere sammenhenger påpekt hvordan myndighetenes coronaregulering utfordrer rettsstaten. Min bekymring dreier seg særlig om maktfordeling og prosess. Regjeringen opptrer med vide fullmakter, og kobler stort sett ut de vanlige demokratiske prosessene som offentlighet og høring. Av og til tøyer de lovhjemlene lengre enn forsvarlig. Min artikkel i Morgenbladet som Kinander tok utgangspunkt i, handler om dette. Der brukte jeg myndighetenes revitalisering av vaksinepasset som eksempel.

Mitt svar til Kinander i VG dreide seg utelukkende om vaksinepass. Kinander mener at dette er et mindre inngripende tiltak enn mange andre av de tiltakene som myndighetene har innført gjennom pandemien. Det kommer an på hvordan man ser det, og hva det er man bruker det til.

Det er ikke så inngripende om man bruker vaksinepass til å gjenåpne samfunnet og bare i sammenheng med større arrangementer, slik den gjeldende loven legger opp til. Det blir noe helt annet om man innfører vaksinepass som betingelse for å handle i butikker, trene, gå på teater og kino, gå på restaurant og lignende. Det hører til menneskeverdet å få delta i samfunnets sosiale, kulturelle, religiøse og politiske fellesskap. Det er dette man fratar de uvaksinerte om man stenger dem ute med vaksinepass.

Vårt solidariske og tillitsbaserte samfunn baserer seg på at ordninger er universelle, enten det dreier seg om offentlige goder eller byrder. Det er dette vaksinepass utfordrer. Mens en lovpålagt vaksinasjonsplikt vil gjelde alle, stenger vaksinepass noen ute fra det sosiale fellesskapet. Hvis de faglige betingelsene er til stede, bryter det ikke med rettsstaten å pålegge folk å vaksinere seg. Det er det hjemmel for i smittevernloven, det har vi praktisert før, og det er akseptert av Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.

Vaksinepass derimot, bryter mot ideen om solidaritet og fellesskap. Så kan man si at det er usolidarisk ikke å vaksinere seg. Men samfunnets solidaritet og fellesskap må omfatte også dem som velger annerledes enn flertallet, så lenge de holder seg innenfor loven. Det er ikke først og fremst et liberalt standpunkt, men et sosialt standpunkt.

Alle er del av fellesskapet og må behandles som det. Respekten for alles menneskeverd er en viktig del av rettsstaten.