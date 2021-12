Kommentar

Nå tar staten regningen din

Av Astrid Meland

KALDT FREMOVER: På Aker Brygge i Oslo kan beboerne glede seg over at staten tar deler av strømregningen nå i desember.

Staten tar en slump av strømregningen din og mye av lønnsslippen. Og all æren for dette? Det får et lite parti langt til venstre.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Under juletreet i år ligger det små pakker fra staten. For første gang tar myndighetene litt av strømregningen din i vinter.

For det ligger an til at staten må punge ut sør i landet. I Midt-Norge og Nord-Norge kan man ikke regne med julegratiale.

Men i Sør-Norge har kraftprisen så langt i desember har vært skyhøy. Og det blir visst ikke bedre.

FYRER MED VED: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum på vei inn med vedposen på gården hjemme i Stange.

I snitt har strømprisen ligget på 160 øre per kilowattime i desember i sør. Og staten har sagt at den skal betale når prisen blir på over 70 øre i snitt på en måned.

Fremover er det meldt kaldere være og lite vind. Prisene vil altså holde seg høye.

Men folk nord for Dovre klager. Trønder-Avisa mener for eksempel at det er feil at «trønderske skattepenger brukes til å subsidiere halve strømregningen på Østlandet».

For i Nord-Norge og Midt-Norge har strømmen i desember kostet i snitt bare 41 og 34 øre så langt.

De får ikke noe av staten. Men tradisjonen tro prøver de seg og krever kompensasjon for bortfall av ulempe.

Sist gang vi sto i en skikkelig kraftkrise var det trønderne som måtte blø. Da brukte vi nasjonens skattepenger på å hjelpe dem med å øke forsyningen. Det har gitt dem billigere strøm.

REKORD PÅ REKORD: Kraftprisene i sør har satt nye rekorder i høst og fortsetter å spås høye utover vinteren. Dette bildet er fra Oslomarka.

Men økonomene klager også, og mener ordningen gjør at forbrukerne ikke oppfordres til å spare like mye strøm. For slik er det i økonomisk teori.

Men en strømpris på over 70 øre kWh er fortsatt kjempedyrt. Selv om staten betaler toppen av regningen din er det altså ingen grunn til å tro at folk i Sør-Norge får lav strømregning denne vinteren.

Du bør fortsette å spare på strømmen. Pluss at det du bruker over 5000 kWh – som er mye– det må du betale selv.

FÅR INGENTING: Trønderne har hatt såpass billig strøm i desember at de ikke ligger an til å få betalt fra staten. Her fra Hundhammerfjellet vindmøllepark i Nærøysund.

Det er SV sin fortjeneste at du blir sittende igjen med enda mindre av regningen.

De plusset på avtalen i forhandlingene i Stortinget. Og i samme slengen var partiet med på utsette innføringen av en lenge planlagt endring i nettleien. Det virker mindre gjennomtenkt.

For nettselskapene har alt begynt å innføre ordningen. Politikerne glemte visst å spørre på forhånd.

Hva dette skal være godt for, er ikke lett å si. Vi kommer til å få ordningen uansett. Den er heller ikke komplisert. Den vil dempe presset på bygging av nye kraftledninger.

Det er særlig organisasjonen Huseierne som har frontet motstanden mot ordningen. Og når den ikke innføres, premieres kundene som bruker mye strøm på en gang.

Blant SVs velgere er kanskje dette populært.

De har flere uvanlige tilhengere for tiden. Også arbeidsgiverne har svermet rundt dem for å få på plass en annen viktig ordning før jul, nemlig lønnstilskudd.

Regjeringen la frem sitt forslag fredag kveld. Det ville sørge for at bedrifter som rammes av coronastenging likevel får betalt for å ha folk i jobb.

I forrige runde med lønnsstøtte brukte for eksempel Ikea sine ansatte til å rydde lageret. Det går an å drive med vedlikehold, eksperimentere med nye løsninger, lage nye menyer også videre.

Men nå kom kravene om at staten måtte ta enda mer av regningen. Ordningen regjeringen foreslo dekket 80 prosent av lønnen til de ansatte og hadde et tak på 30 000 kroner i måneden.

Og man kan forstå at arbeidsgiverne ikke er helt trygge på den nye finansministeren Trygve Slagsvold Vedum, som sleiver i vei på bredere dialekt jo vanskeligere det blir for ham.

For på Dagsrevyen skyldte han plutselig på Brussel. Det hørtes ut som han selv var klar til å gi arbeidsgiverne alt de ville ha, hadde det bare ikke vært for EU.

Opposisjonen raste og kalte ham inn på teppet. For Brussel hadde ikke lagt seg opp i det taket regjeringen satte på 30.000 kroner i måneden, bare taket på 80 prosent.

Det kan godt være Slagsvold Vedum trodde EU la en totalbegrensing på dette. Men det han sa virket upresist.

Dessuten, hvorfor mistet han selvtilliten?

Arbeidsgiverne bør være med å ta noe av regningen. De får med dette opplegget oppgaver løst til en brøkdel av vanlige lønnskostnader. Eventuelt kan de permittere folk og spare alle lønnsutgifter – men da får de heller ingenting igjen av de ansatte.

Men etter Vedums beskjed lørdag ble det ikke snakk om å holde på et fornuftig tak. For finansministeren selv indikert at han var imot sitt eget tak, med henvisning til Brussel.

Det er bra at myndighetene med disse ulike støttepakkene vil sørge for mer forutsigbarhet i urolige tider.

Men det har vel aldri vært meningen at staten skal dekke alt. Alle må være med å spleise, både strømkunder og arbeidsgivere.

Og det skjønner folk flest. Pengene må komme fra et sted.

Mandag ettermiddag fikk SV forutsigbart nok løftet taket til Trygve. Det blir på 40.000 kroner.

Partiet gjør det godt i opposisjon om dagen. De får signaturen sin på det meste av det regjeringen foreslår.

I Finansdepartementet og i regjeringen spørs det om de er like fornøyde. Det der med å «tæla så folk forstår» fungerer i opposisjon. Men kanskje ikke like godt når du er finansminister.