Da Trump jr. syntes det gikk for langt

Av Per Olav Ødegård

STORMINGEN: Trump-tilhengere brøt seg inn i Kongressen 6. januar for å stanse godkjenningen av valgresultatet.

Sentrale medarbeidere til Donald Trump anklages for forakt mot Kongressen. De vil ikke medvirke til at sannheten om 6. januar kommer frem.

Store deler av det republikanske parti, med støtte fra en heiagjeng på pressetribunens høyrefløy, gjør sitt beste å tåkelegge og bortforklare angrepet på Kongressen.

Trumps tidligere stabssjef Mark Meadows valgte først å samarbeide med Kongresskomiteen som gransker hendelsene 6. januar. Han ga komiteen tilgang til 9000 dokumenter før han brått ombestemte seg og nektet å svare på spørsmål. Som Steve Bannon før ham må derfor Meadows forberede seg på å bli tiltalt.

TEKSTEN BEKYMRING: Donald Trump jr. advarte om at protesten hadde kommet ut av kontroll. Her fra et valgmøte i New Hapshire.

Den republikanske representanten Liz Cheney er blitt frosset ut av sitt parti fordi hun våger å tale Trump imot. Hun er en av lederne for granskningskomiteen og mandag kveld, amerikansk tid, leste hun opp tekstmeldinger som Meadows mottok den dramatiske januardagen.

En av dem kom fra presidentens sønn, Donald Trump jr. Da var stormingen av Kongressen i gang: – Det har gått for langt og kommet ut av kontroll, skrev junior. Han ville at faren skulle “fordømme denne dritten så fort som mulig”.

–Jeg presser hardt på. Jeg er enig, skrev Meadows tilbake.

Meadows måtte også håndtere Trumps favoritt-programledere i Fox News som åpenbart bekymret så på TV-bildene fra Capitol Hill.

– Mark, presidenten trenger å fortelle sine folk på Capitol om å gå hjem. Dette skader oss alle. Han ødelegger ettermælet, skrev programleder Laura Ingraham.

Brian Kilmeade som leder det populære morgenprogrammet “Fox & Friends” ba Meadows sørge for at Trump talte i TV. Han skrev at det som foregikk “ødela alt dere har oppnådd”. Sean Hannity, som i tillegg til jobben i Fox gir Trump råd, spurte om ikke presidenten kunne be sine folk om å forlate Kongressen.

Det er verdt å merke seg at Trump Jr. mener at det som var satt i gang hadde kommet ut av kontroll. Dette var ingen spontan handling fra noen tusen Trump-tilhengere. Presidenten hadde like før oppildnet sine tilhengere til å marsjere mot Kongressen og “kjempe som bare helvete”. Men Trump tar ikke ansvar for noe.

Det er også verdt å merke seg at Trumps venner i Fox News bønnfaller Meadows om å få presidenten til å blåse retrett. Kanskje hadde de hørte mobben rope: Heng Pence! Visepresident Mike Pence kunne og ville ikke underkjenne et lovlig valgresultat. I 11. time måtte Pence tale Trump imot.

Støttespillerne fryktet åpenbart hvilken uopprettelig skade Trumps tilhengere kunne komme til å påføre. Men bare kort tid etter at det hele var over påsto de at det egentlig var Trumps motstandere som sto bak, eller i det minste var involvert, i ugjerningene.

Trump ba etter hvert sine tilhengere om å gå hjem. Han gjentok samtidig de grunnløse påstandene om at valget var stjålet.

FRYKTET FOR ETTERMÆLET: Fox programleder Laura Ingraham sa at stormingen «skader oss alle». Her på scenen med Trump under et arrangement i Palm Beach i 2019.

Trump og hans allierte startet umiddelbart med å omskrive historien. Mobben var egentlig patrioter som bare ville redde landet fra undergangen. Og var ikke det som skjedde under Black Lives Matter- demonstrasjonene samme år mye verre? Hvis noen hadde skyld var det demokratene. De som ble pågrepet, tiltalt og dømt for angrepet ble beskrevet som ofre for politisk forfølgelse. Budskapet er rettet mot de som allerede tror på de falske påstandene om at Trump vant valget.

Kongresskomiteen arbeider med å avdekke det som virkelig skjedde. 300 vitner har allerede forklart seg. Men komiteen møter massiv motstand fra ekspresidenten som har gått rettens vei for å stanse utleveringen av dokumenter fra Det hvite hus. Hans nærmeste medarbeidere nekter å vitne. Det er ikke i deres interesse å opplyse om å hva som skjedde før, under og etter angrepet på demokratiet.

Men Meadows tekstmeldinger er avslørende. De etterlater ingen tvil, sier Liz Cheney. – Det hvite hvis visste nøyaktig hva som foregikk.