Det kan bli vanskelig å unngå å bli smittet av omikron

Av Astrid Meland

SPRER SEG RASKT: Ekspertene har aldri tidligere i pandemien sett at viruset spres så raskt som omikron. Bildet viser juleshoppere i Cardiff i Wales på tirsdag.

Raymond Johansen. Kronprinsesse Mary. Mannen til Erna Solberg. De har fått det. Og mange flere av oss kommer til å smittes av corona.

Spenn setebeltene! For hvem hadde trodd at lukene i adventskalenderen skulle by på smitterekorder?

Bortsett fra noen genier på Facebook, mener jeg?

I Storbritannia melder bekymrede fagfolk om at testsystemet kommer til å knele i løpe av noen dager. Smitten vokser for raskt til at det kan være vanskelig å henge med.

Det er britene og danskene som skaffer oss den beste informasjonen om hvordan omikron sprer seg i Vesten nå.

FHI har tall de og, men dessverre er de summert opp per uke. Det holder ikke med et virus som vokser så raskt.

LEGGER EN DEMPER PÅ JULEN: Britene satser alt på å gi innbyggerne en tredje dose før nyåret. Her er en familie i Cardiff på juleshopping på torsdag.

Og i våre to gode naboland, derimot, er det lettere å se at de er på vei mot noe dramatisk.

Onsdag denne uken registrerte Storbritannia 78.610 smittede. Det er rekord. Nå har de både omikron og delta. Britene ser at omikron dobler seg på litt under to dager.

Det er svært raskt. Danskene ser omtrent det samme. Der dobler omikron seg på litt over to dager.

Om vi legger til grunn at dette fortsetter, kan vi lage et meget enkelt regnestykke for Danmark: Vi starter med de vel 1400 påviste tilfellene med omikron fra sist tilgjengelige dato, som er 12. desember.

Med en doblingstid på to dager, fortsetter det med 2800 tilfeller den 14. desember. Dernest 5600 den 16. desember. Så 11.200 smittede den 18. desember. 22.400 smittede den 20. desember. 44.800 den 22. desember. Og 89.600 på julaften.

Tallene for de siste dagene er ikke klare ennå. Og dette trenger ikke slå til. Forlenger vi doblingstiden til tre dager, får danskene vel 22.000 smittede på julaften.

Ser vi til Storbritannia, som feirer første juledag, får de rundt regnet – på baksiden av en konvolutt – 640.000 omikrontilfeller den dagen. Og 32 millioner tilfeller om en måned.

VAKSINERER BARN: I Roma begynte de denne uken vaksineringen av barn fra 5 til 11 år. Norge har ennå ikke bestemt seg.

Men det er jo helt vilt, vil du si!

Og ja, det kommer nok ikke til å bli slik.

Det var denne fordoblingstiden FHI brukte da de kom med sitt «skrekkscenario» på mellom 90 og 300 000 smittede om tre uker. Og rundt 50 000 på julaften.

Men vi kan ikke regne med at fordoblingen bare fortsetter og fortsetter.

Årsaken er at viruset vil møte hindringer. Vaksinene virker fortsatt. Og folk har immunitet fordi de har vært smittet. Det vaksineres stadig flere med tredje dose. Og det smittes mange flere. Etter hvert blir tomt for mottagelige folk.

Men denne utviklingen viser potensialet til omikron. Og at det trengs tiltak.

FØR VAKSINENE: I november i fjor ble det igjen fullt på italienske sykehus. Utenfor sykehuset Contugno i Napoli fikk fok oksygentilførsel mens de satt i sine egne biler.

Tallene fra Sør-Afrika var det som først skremte verden. Her gikk omikronsmitten rett opp i november.

Men hva skjer egentlig der nå? Faktisk ser vi en utflating i flere provinser i nord, hvor omikron tilsynelatende gikk rett opp, for å begynne ferden ned igjen.

Det er oppløftende og absolutt noe å håpe på også her. Men det er ikke lett å finne gode forklaringer på hvorfor det skjer.

Sør-Afrika tester langt færre enn oss. At også andelen som tester positivt går ned, kan tyde på at mørketall ikke forklarer nedgangen.

Om det virkelig stemmer at smitten går ned, kan det kanskje ha å gjøre med at befolkningen har god immunitet.

Mange ble vaksinert før denne siste bølgen. Og store deler av befolkningen ser ut til å ha vært smittet corona. Sør-Afrika har også hatt en bølge med beta, som kan tenkes å gi bedre immunitet mot omikron.

Det kan også ha å gjøre med at omikron spres gjennom supersmittehendelser, og at man kan forvente at smitten går litt opp og ned, fordi viruset er avhengig av å havne i gunstige miljø.

JANUAR 2021: I Los Angeles hjalp ambulansepersonell og brannvesen til å frakte pasienter til akutten. De ble bedt om å ikke ta med folk som man vurderte ikke ville overleve.

Norge har satt inn strenge tiltak. Og vi ser folk har begynt å passe på mer selv, og oppgir å ha færre nærkontakter.

Men det kan likevel bli svært mye smitte også her.

For spørsmålene er: Hvordan virker tiltakene? Hvor mange er det som endrer atferd?

Det vil vi snart finne ut. Regjeringen sier de kommer til å innføre flere tiltak, også i julen, om det trengs. Det er helsevesenets kapasitet som avgjør saken.

Planen i første omgang nå er å ha kontroll, altså hindre overbelastning i helsetjenesten.

Planen på litt lenger sikt er ikke å slå ned omikron. Omikron gjør det overtydelig at noe sånt ikke er mulig.

Statsminister Jonas Gahr Støre sier vi skal flate ut kurven. Altså bare sørge for at alle ikke smittes samtidig.

Med omikron blir det vanskeligere enn noen gang å unngå å bli smittet. Du kan regne med at du kommer til å få viruset.

Og til våren, når finværet kommer, og «alle» har tredje dose og smittespredningen senkes, da er det kanskje greit at du og jeg og et par til smittes. Og noen naboer uken etterpå.

For da vil både samfunnet og individene forhåpentligvis tåle en omgang coronavirus. Og samtidig oppfriske vår egen immunitet.

Akkurat nå derimot, gjelder det å stoppe smittekjedene. For julenissen er langt fra den eneste som er i risikosonen.