Digital diskriminering

Digitalt utenforskap rammer særlig den eldre befolkningen. En ny bransjenorm i finansnæringen skal gi bedre hjelp til kunder som hverken har Vipps eller nettbank.

Denne uken la Finans Norge, som er hovedorganisasjonen for finansnæringen, frem sin nye strategi for å motvirke digitalt utenforskap. En ny norm vil tre i kraft fra og med 1. november.

Norge var tidlig ute med å legge til rette for ulike elektroniske betalingsløsninger. Allerede på 1970-tallet ble de første minibankene tatt i bruk. Siden kom kontofonen, kortterminaler og i nyere tid foregår stadig flere overføringer via mobiltelefon, nett og applikasjoner.

Snart er det også 20 år siden de første norske kundene fikk BankID, noe som har bidratt til å digitalisere et økende antall tjenester. I dag benytter 4,3 millioner nordmenn seg av BankID. For de aller fleste fortoner dette seg som en forenkling av hverdagen.

Samtidig har den elektroniske utviklingen skapt nye skiller – mellom de som er digitalt pålogget, og de som ikke er det.

Anslagsvis 600 000 innbyggere, langt de fleste eldre mennesker, men også enkelte innvandrere og en del med ulike funksjonsnedsettelser, har hverken nettbank eller BankID. Disse er ikke «finansielt inkludert», for å bruke næringens eget uttrykk. Målet er selvfølgelig å inkludere enda flere.

Ifølge den nye normen skal bankene ha et tilbud som gjør det mulig for alle kunder å få kontoinformasjon, betale regninger og overføre penger – selv om de ikke er digitalt pålogget. Vi forutsetter at dette gjennomføres uten at det påløper flersifrede gebyrer for manuell håndtering.

Bankene skal dessuten tilby rådgivning til kunder som er i en overgangsfase mellom analoge og digitale tjenester, eller som ikke behersker de digitale løsningene.

Det bør også legges til rette for at de som trenger å snakke med en levende kundebehandler på telefon slipper å gå forvirrende runder med taleautomater – hvis de i det hele tatt kommer gjennom.

Bransjen selv har alt å tjene, bokstavelig talt, på å gjenskape mellommenneskelige forhold i sin kundepleie – slik sett skulle den varslede nye normen bare mangle.

Samtidig er det på det rene at flere digitale løsninger vil komme, nettopp innen bank og finans, og at dette for det meste vil bidra til å gjøre tjenestene enklere for folk flest.

Men noen vil falle utenom, uansett, og dermed vil det også være behov for analog hjelp og systemer som fanger opp disse.

Noen vil heller ikke kunne få en standard BankID, hvilket vil ekskludere dem fra en rekke tjenester, også offentlige.

Dette kan utvikle seg til et enda større demokratisk problem dersom tjenestetilbyderne ikke er seg ansvaret bevisst.