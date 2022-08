KREVENDE TIDER: – Men oppi det hele er det én positiv trend. Inkassosakene har så langt i år har gått ned i de fleste aldersgrupper. Jeg håper det fortsetter utover høsten, skriver kronikkforfatteren.

Debatt

Det finnes alltid et lys i enden av tunnelen

Forskjellene i nordmenns økonomiske situasjon øker. Det skremmer meg. Økte priser kombinert med høyere leiepriser og dyrere boliglån, gjør at flere får det tøft med å betale regninger.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

CECILIE TVETENSTRAND, programleder i «Luksusfellen», og spare- og forbrukerøkonom i Storebrand

Økonomiske problemer fører ofte med seg mye vondt, ikke bare for den det gjelder, men også de rundt. «Har du god helse har du hundre ønsker, har du dårlig helse har du kun ett.»

Som forbrukerøkonom ser jeg at dårlig økonomi ofte går utover både psykisk og fysisk helse. Mange kjenner ofte på skam, frustrasjon, konsentrasjonsvansker, dårlig søvn og angst.

Jeg kom nettopp hjem fra opptak til neste runde med TV-programmet «Luksusfellen», som har premiere denne uken. Denne gangen gjorde det ekstra mange sterke inntrykk. Fine mennesker i fortvilte situasjoner med et stort ønske om å komme seg ut av en ubeskrivelig vanskelig situasjon.

Det er sjeldent at en ekstravagant livsstil alene som skaper økonomisk uføre. Det starter ofte med et kredittkort eller et par inkassosaker, så tas det opp lån for å betale for gamle lån – og så ruller snøballen.

Felles for de vi møter i «Luksusfellen» er at de er modige og ber om hjelp. Det er første steg mot en løsning. Vi låser oss ofte fast i gammelt tankemønster og vaner. Det hjelper ikke å rydde opp i økonomien hvis ikke disse vanene endres. Det blir en personlig indre reise, like mye som en praktisk økonomisk ryddejobb.

Etter hvert kommer mestringsfølelsen, og motivasjonen til å rydde opp styrkes. Derfor klarer de fleste seg etter å ha fått hjelp.

Les også 45 millioner briter vil ikke klare strømregningen På terskelen til den alvorligste økonomiske krise på 40 år, kan Storbritannia få en statsminister som ikke aner hvordan…

Nå er det en lang vei fra et TV-program til alle som strever med å få endene til å møtes på grunn av høyere priser, men det å slite økonomisk setter i gang mange av de samme følelsene. Alle økonomiske situasjoner er ulike, men de har ofte noen fellestrekk.

Selv om ting kan virke håpløst, skal du vite at det stort sett alltid finnes lys i enden av tunnelen.

Jeg forstår godt om du har sendt meg og andre økonomer et hardt «spark i rumpa» i tankene dine når du leser rådene våre og tenker at du allerede har kuttet det som kuttes kan.

Men vit at det er velmenende råd, og det er mange som kan spare mye ved å følge dem. For de fleste vil det gå bra med noen justeringer av vaner, hardere prioriteringer og et mer bevisst forbruk.

Vi kommer fra noen år med veldig lave kostnader, og det har gitt oss nye vaner. Nå må vi omstille oss og skjerpe inn igjen for å kunne prioritere det som betyr mest. Først må regningene betales, så kan vi prioritere de tingene som er mest verdifulle for oss.

Studenter, aleneforsørgere, minstepensjonister og de med lave lønninger merker det ekstra godt nå. Husk at det finnes mange organisasjoner som jobber med tiltak og tilbud som gratis fritidsaktiviteter, feriemuligheter og utlån av gratis utstyr.

Les også VG MENER: Nå får vi alle dårligere råd Nordmenn flest har allerede merket at det er trangere tider. Nå må staten også knipe igjen.

I tillegg finnes det økonomiske støtteordninger for de med lavest inntekter. Hvis du er ressurssterk, anbefaler jeg deg å være et godt medmenneske og se de som trenger litt ekstra hjelp i nærmiljøet. Mange kan bidra til å gjøre hverdagen litt bedre for noen.

Det at mange fortsatt har god råd i Norge gjør det ekstra tøft å slite økonomisk. Det blir så synlig når du ikke har mulighet til det samme som naboen.

Men det er viktig ikke å sammenligne seg med andre, og gjøre det beste ut ifra din situasjon. Du vet ikke hva som foregår bak naboens fire vegger, de kan ha utfordringer ingen ser. Det er viktig å være et godt medmenneske og vise forståelse for at alle har ulikt utgangspunkt.

Når du har bestemt deg for å ta grep, er det lurt å starte med å få oversikt over inntektene og utgiftene dine. En undersøkelse Storebrand nylig gjennomførte viser at kun én av ti nordmenn har et budsjett de følger.

Én av tre har sånn delvis oversikt og en form for budsjett, mens over halvparten av oss ikke har et budsjett.

Med oversikt over inntekter og utgifter, er det lettere å se hva som kan eller bør kuttes. Du slipper å lure på hvor pengene blir av, du kan ta kontroll over hva du vil pengene skal brukes på, og om det er regninger eller sparing til ferie.

Ser du at det ikke går rundt, bør du be om hjelp.

Har du inkassokrav, så start med å ringe inkassoselskapet. De største selskapene har flinke rådgivere som gir en total gjennomgang av økonomien din og hjelper deg å sette opp en nedbetalingsplan.

Har du boliglån kan du søke hjelp av en rådgiver i banken din. Har du veldig lav inntekt eller er uten jobb, er det NAV som kan hjelpe. De har i tillegg god oversikt over støtteordninger som kan brukes for å få hjelp til å dekke regningene.

Oppi det hele er det én positiv trend. Inkassosakene har så langt i år har gått ned i de fleste aldersgrupper. Jeg håper det fortsetter utover høsten.

Dessverre har antall inkassosaker økt blant de yngste, i alderen 18–25 år, typisk studenter, og andre unge som ikke har kommet i gang i full jobb. Det bekymrer meg veldig.

Det er viktig at gjelden og uvanene ikke biter seg fast. Det er dessverre lett å sette seg i dypere økonomiske problemer når du først har begynt å skylde penger.

Har du en inkassosak hengende over deg, vil jeg innstendig be deg om å ringe inkassoselskapet og få hjelp til å sette opp en nedbetalingsplan, om du ikke har penger til å betale alt med en gang.

Så er de harde fakta at vi må venne oss til mer normale renter fremover. En boliglånsrente på rundt fire prosent er ikke skyhøyt. Tvert imot – det er mer normalt enn de lave rentene vi har hatt over en lang periode. Et normalt rentenivå bekrefter at det går bra med AS Norge, og at de fleste som kan jobbe har en jobb å gå til.

Personlig omstilling byr ofte på krevende endringer av vaner og forbruk, men er helt nødvendig når samfunnet og økonomien endrer seg.

Og uansett hvor vanskelig og fastlåst situasjonen virker, er min erfaring at det finnes løsninger, men det krever ofte mot til å be om hjelp.