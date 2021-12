Leder

Putin øker spenningen

LANGSIKTIG PLAN: Vladimir Putin på en øvelse for russiske og hviterussiske styrker i september. Nå har Russland samlet over 100 000 soldater på grensen til Ukraina, med uklar plan

I en svært spent sikkerhetspolitisk situasjon møtes Natos utenriksministre i Latvia. Russland samler store troppestyrker på grensen til Ukraina og det store spørsmålet er hva som er president Vladimir Putin neste trekk.

For Anniken Huitfeldt er det første gang hun deltar som utenriksminister. Hun har imidlertid allerede møtt Russlands utenriksminister Sergej Lavrov.

På dette utenriksministermøtet er det særlig viktig at Nato markerer at de allierte står sammen mot Putins bruk av militærmakt som politisk pressmiddel.

Utenriksministrene bør sende et tydelig budskap om at militær aggresjon vil få konsekvenser.

Nato bør på samme tid forsøke å holde kommunikasjonslinjer åpne til Moskva. Mange av forbindelsene er blitt brutt de senere årene. Det bidrar til enda større usikkerhet og spenning. Det har ikke vært møter i Nato-Russland rådet siden sommeren 2019. Gjentatte forsøk fra Natos generalsekretær Jens Stoltenberg for å gjenoppta dialogen er ikke blitt besvart.

Russland legger alt ansvar for bruddet på Nato, USA og det de kaller anti-russisk hysteri i vestlige land. I virkeligheten er det Russland som bærer ansvaret for det iskalde forholdet. Den viktigste årsaken er annektering av Krim i 2014, og den aktive støtten til prorussiske opprørere i det østlige Ukraina.

I vestlige land er det stor usikkerhet knyttet til hva president Vladimir Putin nå planlegger. Vil han virkelig starte en storstilt invasjon av Ukraina? Eller er styrkeoppbyggingen et ledd i den psykiske krigføringen mot vesten?

Det er åpenbart at Putin vil trekke opp en rød linje ved Ukraina som Nato ikke skal krysse. Han vil ikke at Ukraina skal motta ytterligere militær støtte fra vest. Han vil absolutt ikke at Ukraina skal bli Nato-medlem. Putin høyner innsatsen ved å mobilisere over 100 000 soldater ved grensen. I russisk propaganda er det imidlertid Nato som truer Russland ved stadig å ekspanderer mot øst.

Natos utenriksministermøte finner sted i Latvia. Som andre land i den tidligere Warszawapakten valgte Latvia å søke medlemskap i den vestlige forsvarsalliansen. Selvstendige nasjoner bestemmer selv hvor de ønsker å høre til.

USA har igjen understreket at de støtter Ukrainas uavhengighet og territorielle integritet. Det gjør ikke Russland. Det har de vist i praksis.