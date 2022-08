Kommentar

Med top secret på flyttelasset

FBIs razzia i ekspresident Donald Trumps hjem reiser mange spørsmål. Hvorfor tok Trump med seg store mengder topphemmelige dokumenter da han forlot Det hvite hus? Og hva skulle han bruke dem til?

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Det er verdt å huske at Donald Trump i 2016 gjorde et stort nummer av Hillary Clintons uforsiktige bruk av e-post. Etter valgnederlaget fire år senere tar Trump med seg kassevis av sensitive dokumenter, noen stemplet top secret, til sin eiendom i Mar-a-Lago.

Når dette blir avslørt inntar Trumps som vanlig offerrollen. Han har ikke gjort noe galt. Han hevder å være krenket og utsatt for en heksejakt.

Bortforklaringene spriker i alle retninger. Trump sier at har ikke har hemmeligstemplede dokumenter hjemme.

Hvis han likevel har det, blir det antydet at disse være plantet. Dessuten er dokumentene, som altså ikke finnes, avgradert av ham selv. Uansett gjorde Barack Obama akkurat det samme da han gikk av som president, hevdes det. Men det avviser det amerikanske nasjonalarkivet.

Donald Trump vinker til tilskuere da han forlater Trump Tower for et rettsmøte på Manhattan 12. august.

Det er Nasjonalarkivet som har ansvaret for å ta vare på slike offentlige dokumenter og de har i godt over et år forsøkt å få Trump til frivillig å levere tilbake alt han tok med seg.

Trump er som kjent ikke som andre presidenter. Og heller ikke som andre ekspresidenter. Etter forhandlingene utleverte Trump omsider 15 bokser med dokumenter tidligere i år. I juni var FBI i Florida og hentet ytterligere materiale.

I den forbindelse skal en av Trumps advokater ha undertegnet en erklæring om at alt sikkerhetsgradert materiale var blitt returnert. Det viste seg ikke å være tilfelle.

Da FBI ransaket Trumps eiendom tidligere i august fant de elleve sett med dokumenter som var merket topphemmelig. I alt tok FBI med seg 20 esker, inkludert notater og gjenstander.

En kvinne io New Jersey demonstrerer til støtte for Donald Trump, og med krav om kutt i bevilgningene til FBI.

Dette er dokumenter som ikke må komme på avveie. De skal slett ikke oppbevares på en privat eiendom der et stort antall mennesker kommer og går. Topphemmelige dokumenter skal kun oppbevares i visse godt bevoktede offentlige bygninger, under svært streng kontroll.

Som tidligere president kan heller ikke Trump, etter eget forgodtbefinnende, avgradere hemmeligstemplede notater.

En dommer godkjente justismyndighetenes begjæring om å gjennomsøke Mar-a-Lago. Ordren bygger på en mistanke om at Trump har brutt loven ved bevisst å skjule, tilbakeholde eller ødelegge offentlige dokumenter.

Hvis han blir tiltalt og funnet skyldig på dette punkt er strafferammen tre års fengsel.

Mer alvorlig er det at etterforskningen også omfatter mulige brudd på en føderal lov om spionasje. Da er strafferammen 10 år i fengsel.

Det mest alvorlige problem for Trump er at FBI fant dokumenter stemplet top secret i Mar-a-Lago.

Loven ble vedtatt under første verdenskrig, da Woodrow Wilson var president, for å hindre lekkasje av informasjon som angikk den nasjonale sikkerhet.

Justisminister Merrick Garland snakket om ransakingen av Trumps hjem på en pressekonferanse 11. august.

Trump sier nå at myndighetene kunne fått alle dokumenter de ønsket, hvis de bare hadde spurt. Det har Nasjonalarkivet gjort i over ett år.

Men fortsatt består spørsmålet om hva Trump skulle bruke de hemmeligstemplede dokumentene til.

Det blir svært viktig for etterforskerne å finne motiv og hensikt. Det kan avgjøre om det blir tatt ut tiltale eller ikke.

Slik Trump fremstiller saken er etterforskningen kun politisk begrunnet. Han mener president Joe Biden legger politisk press på justisminister Merrick Garland.

Trump har kanskje glemt hvordan han la et sterkt press på justisminister William Barr i de desperate forsøket på å endre valgresultatet i 2020.

Ingen tidligere president har fått sitt hjem ransaket av føderale agenter. Ingen president før Trump er blitt stilt for riksrett to ganger. Ingen ekspresident har utløst så mange etterforskninger som Trump.

I New York granskes hans forretningsvirksomhet, samtidig som flere instanser etterforsker hans forsøk på å hindre godkjenningen av Joe Biden som valgets vinner.

Trumps mest innbitte tilhengere oppfatter dette bare som bevis på at venstresiden, den dype staten og mediene er ute etter ham. Republikanske politikere følger opp.

Representant Elise Stefanik fra New York mener FBI har begått maktmisbruk på høyeste nivå. Marjorie Tayler Greene fra Georgia tar til orde for at Kongressen må «defund» FBI, altså kutte i bevilgningene til det føderale politiet.

Harriet Hageman, som natt til onsdag beseiret Trumps fremste republikanske kritiker, Liz Cheney, i primærvalget i Wyoming kaller etterforskningen av Trump «politisk forfølgelse».

Valgresultatene viser at etterforskningene mot Trump ikke svekker ham. Det styrker hans stilling blant republikanske velgere.

Det republikanske parti var kjent som et lov og orden parti. Slik er det visst ikke lenger.

I Trumps parti har mange av velgerne mistet tilliten til både valgsystemet og de demokratiske institusjonene.

Mar-a-Lago i Florida er ekspresident Donald Trumps hjem og base.

I sosiale medier, på den ekstreme ytterfløyen, florerer oppfordringer til væpnet opprør og endog borgerkrig. Dette har tiltatt etter razziaen i Mar-a-Lago.

I forrige uke kjørte en væpnet mann inn i sperringene foran Kongressen og i helgen forsøkte en person med skytevåpen å ta seg inn i et FBI-kontor i Cincinnati.

Sikkerhetsdepartementet har varslet politi og myndigheter landet om et høyere trusselnivå og økt fare for voldsbruk.

Donald Trump har langt på vei lykkes i sin kampanje mot republikanske politikere som våget å tale ham imot. Trumps parti er ventet å vinne kontroll over ett eller begge hus ved mellomvalgene til Kongressen i høst.

Trump opptrer som om han er hevet over loven og at ingen etterforskning kan stanse ham.

Trolig vil Trump snart kunngjøre at han stiller som presidentkandidat i 2024.

Det eneste vi kan si med sikkerhet er at han ikke kommer til å erkjenne nederlag, hvis han skulle tape enda en gang. Trumps følgere vil tro blindt på ham, uansett. USA har sett hva det kan føre til.