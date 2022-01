SKADEDYR: – Vi må synliggjøre det de usynlige systemene som trengs for at vi kan håndtere forbrukersamfunnets avfall. Rottekolonier er en ubehagelig påminnelse om at vår kontroll er sårbar, skriver kronikøren.

Debatt

Rottefangeren fra Oslo

Rottenes tilbakekomst i byene kan ses som et symptom på overflodssamfunnet. Men er det samtidig et tegn på offentlig fattigdom? På nedprioritering av kommunale renovasjonsordninger? Kan rotter ses som et tegn på systemers sammenbrudd?

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

HILDE GUNN SLOTTEMO, professor i historie, Nord universitet

Nylig var jeg noen dager i Oslo. På vei nedover Karl Johan, like før jeg kom til Stortinget, så jeg plutselig noe som rørte seg i buskene. Rotter! Store, feite rotter! Ikke bare én, men mange. På en strekning på femti meter observerte jeg minst åtte-ti stykker. De svinset og de svanset, på jakt etter grøt, godter og matrester. Og de fantes ikke sky.

Én av dem stanset bare en meter unna meg. Jeg tror nesten den danset rundt i ring. Til slutt var det jeg som pilte vekk, ikke den. Etterpå fikk jeg høre at rotter i dag er blitt vanlig i Oslo, selv i sentrumsgatene. Hvor er rottefangeren fra Oslo?

De aller fleste av oss synes rotter er ekle. Rottene er skadedyr som ofte finnes på søppelfyllinger og andre steder de kan finne mat. Mange av oss forbinder dem med smitte og sykdom, med rette. Det var tross alt rotter som brakte den store pesten til Norge i 1349.

Eventyr og folkelige tradisjoner er full av rotter. I dem er rottene ekle kryp som må jages eller bekjempes. Ja, til og med nissen på låven fekter dem unna mens hans spiser grøten sin – men han er da også en liten hissigpropp.

Rotter har også vært brukt i rasistisk og antisemittisk propaganda. På de mest forferdelige måter har de vært metaforer for innvandrere, sigøynere, jøder og andre grupper – grupper som nazistiske og fremmedfiendtlige personer og grupper har ønsket å fjerne, ja, til og med utrydde.

Et av de kjente eventyrene om rotter er «Rottefangeren fra Hameln», gjort kjent gjennom brødrene Grimms samlinger. Det handler om byen som blir plaget av en stor rottekoloni. Rottefangeren lokket med seg rottene ut av byen og ned til elven ved å spille fløyte for dem. Der druknet de. Dermed var innbyggerne i Hameln kvitt problemet.

Å holde rottene på avstand krever velfungerende renovasjonssystemer. Rottefangeren var en form for det. Da han hadde fjernet rottene, angret imidlertid Hamelns innbyggere seg. De ville likevel ikke betale ham for jobben, slik de hadde lovet. Da hevnet rottefangeren seg på en grusom måte: Med sitt fløytespill lokket han med seg byens barn og ledet dem inn i et fjell, der de forsvant. Det var straffen for å ikke betale for det viktige arbeidet han hadde gjort.

I dag holder vi ikke rottene unna med fløytespillende menn, som i eventyret. Men også vi er avhengig av renovasjonsordninger. Rottene trives der de finner mat. Det gjør de lett der mange personer er samlet. Etter hvert som byer vokste fram, ble det mulig for rottene å leve godt blant mennesker.

Moderne avfalls- og renovasjonssystemer tvang seg fram etter hvert som bydannelser og tettbebyggelse gjorde det nødvendig. Rundt omkring i norske kommuner ble det utkjempet rottekriger. Det viktigste våpenet var å fjerne avfallet; rottenes mattilgang.

I løpet av de første etterkrigsårene ble moderne, kommunale renovasjonssystemer bygget ut. Kommunene tok ansvar for søppelfyllinger og sanitære forhold. Kloakk-, avløps- og renovasjonsordninger ble en del av velferdssamfunnet. Slik ble rottene holdt unna. Parallelt med at offentlige renovasjonsordninger gradvis ble bygd ut, forsvant rotteproblemet. En, to, tre så var de vekk (vekk, vekk). Samfunnet betalte prisen det kostet å holde dem unna, først i byene, senere rundt omkring i norske bygder. Det er bare et tidsmessig steinkast unna.

Jeg husker selv da vi fikk kommunal søppelhenting i min oppvekst: store, grå metall-dunker som vi kastet avfallsposene i, som så ble hentet en dag i uken. Det erstattet familiens private søppelfylling: en bekkedal der pappa brente husholdningsavfallet. Dette var så sent som rundt tiårsskiftet 1970–80. Den gang var avfallsmengden betydelig mindre; vi kastet knapt noe. Mat ble spist opp. Det lille som var til overs – som potetskrell og eggeskall – ble gitt til naboens griser. Klær ble stoppet og reparert, engangsprodukter ble sjelden brukt.

Slik fungerte landsbygdas private renovasjonssystemer før overflods- og forbrukersamfunnet vokste seg sterkt. I dag er det erstattet av tvungen renovasjon med avanserte kildesorteringssystemer.

Håndteringen av avfall sier noe om velferden i et samfunn. Den tidligere rotteplagen er forbundet med samfunnets fattigdom: et samfunn uten penger, kunnskap eller kompetanse til å prioritere renovasjon som en del av velferdsordningene.

I de siste årene har rottene igjen dukket opp i enkelte perioder, særlig i byene. I dag kan rotter ses som et symptom på overflodssamfunnet: De finner næring i mat mennesker kaster fra seg på gaten. En halvspist hamburger her, en bollebit og et kakestykke der – det blir rottefest av slikt.

Er det samtidig et tegn på offentlig fattigdom? På nedprioritering av kommunale renovasjonsordninger? Kan rotter ses som et tegn på systemers sammenbrudd?

Renovasjonssystemer har det til felles at de er usynlige når de fungerer. Det er når de ikke fungerer at det blir synlig. Da flyter søppelet, det lukter surt og stramt, og rotter og mus kommer fram i bybildet. Oslo kommune fikk en dyrekjøpt påminnelse om det for få år siden, da hele byen fløt over av illeluktende søppel.

Fungerende renovasjonssystemer er sårbare, fordi de er så kjedelige å bruke penger på. Det har de til felles med vedlikehold av bygninger og med utbygging av vann- og avløpsledninger. Dette er velferdsområder som lett drukner i mer spennende politiske saker. Det er mye morsommere å bevilge penger til det som er synlig. De fleste politikere vil heller klippe snorer og klappe barnehoder enn å sikre håndtering av samfunnets søppel. Når så du en politiker besøke et renovasjonsanlegg i valgkampen?

Også i mediene er slike saker gjerne usexy, fri for corona, kjendiser og klikkhendelser. Den usynlige renovasjonsproblematikken forsvinner ofte i mer spennende nyhetsstoff og i saker som fører til mye lik- og del-oppmerksomhet.

Men kanskje er renovasjons-, vann- og avløpssystemer noe vi bør vie mer interesse, både i presse og politikk. Vi må synliggjøre det de usynlige systemene som trengs for at vi kan håndtere forbrukersamfunnets avfall. Rottekolonier er en ubehagelig påminnelse om at vår kontroll er sårbar.

Som innbyggerne i Hameln erfarte: Det koster å holde rottene unna.