Still krav til Taliban

MØTE I DOHA: Taliban-representer møtte amerikanske og europeiske utsendinger i Qatar i oktober.

Den norske regjeringen må stille krystallklare krav når representanter for Taliban kommer til Norge. Særlig når det gjelder jenters utdanning og kvinners rettigheter i Afghanistan.

VG brakte nyheten om at Norge har invitert Taliban til møter i Oslo de nærmeste dagene. Talibans representanter skal ikke bare møte norske myndigheter, men også sivile afghanere og representanter for andre land. Nyheten er oppsiktsvekkende. Det er første gang representanter for Taliban kommer til et vestlig land for å delta i slike møter etter at de erobret makten i Afghanistan.

Det enkleste for Norge ville være å vende Taliban ryggen. Før 2001 ledet denne ytterliggående islamistiske gruppen et redselsregime i Afghanistan. I en krig som varte i 20 år angrep fraksjoner av Taliban både militære og sivile mål. Norge har brukt store ressurser i Afghanistan over mange år, og lidd smertefulle tap av menneskeliv.

Til tross for enkelte positive uttalelser fra Taliban-ledere har vi ingen illusjoner om at bevegelsen har endret seg i vesentlig grad. Taliban har etter alt å dømme den samme forakt for demokrati og frie valg som tidligere. Vi er svært bekymret for kvinnenes situasjon og for ytringsfrihetens kår under den nye Taliban-regimet.

Den viktigste årsaken til at det likevel er nødvendig å snakke med Taliban er at sivile afghanere befinner seg i en akutt humanitær og økonomisk krise. Én million barn kan dø av sult, hvis ikke hjelp når frem. Halvparten av Afghanistans befolkning er i vinter rammet av hungersnød. Vi kan være passive vitner til at en slik katastrofe utspiller seg. Hjelpen kan kanaliseres gjennom internasjonale organisasjoner, men vi må også forholde oss til myndighetene i Kabul.

Norge har en lang tradisjon i å legge til rette for forhandlinger, ofte med grupper og regimer som står oss fjernt politisk. Da er det viktig at vi fullt ut bruker muligheten til å påvirke. Fordi Afghanistan befinner seg i en prekær situasjon kan det tenkes at Taliban ser seg tjent med å innfri enkelte krav, som å gi kvinner mulighet til utdannelse og arbeid. Norge må også ta til orde for et mer inkluderende styre og frie valg.

Tiden er ikke inne for en diplomatisk anerkjennelse av det nye regimet. Vi må bare innse at det er nødvendig å forholde seg til makthaverne i Kabul, først og fremst av hensyn til sivile afghanere. IS utfører grufulle terrorangrep, økonomien er i ferd med å kollapse og afghanerne er i ferd med å miste det lille de har. Det kan lede til en ny strøm av flyktninger.

Det er en dramatisk situasjon i Afghanistan. Det kan bli enda verre.