Strømprissjokket som kan koke over

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

I kalde og spredtbygde Norge har vi vært godt vant innendørs. Vi tasser rundt i temperere hjem året rundt. I våre lange og mørke vinter er lysene på og gangen komfortabel varm.

Norge er da også et vannkraftland. Tuftet på konsesjonslover og eierskap til naturressursene. Strøm til overkommelige priser har i generasjoner preget økonomien og livsstilen. Billig kraft fyrte opp industrialiseringen. Billig kraft bygget land, bedrifter og trivsel.

Strømprisrekordene de siste månedene har derfor gitt oss en kalddusj. I dobbelt betydning. I den nye vinterlige virkeligheten pakker noen seg inn i klær innendørs. En del nøyer seg med en kattevask. Og nesten alle sør for Dovre har sluttet å telle kilowattimer i ører. Nå teller vi i kroner.

I januar har strømprisene falt litt. Men vi er stadig skyhøyt over det historiske snittet i Sør-Norge. Ikke engang mildvær og kraftig blest på nordtyske sletter kan gjøre denne vinteren billig.

Mitt inntrykk er at vanlige folk jevnt over nå er mer opptatt av strømprissjokket enn av pandemien. Og jeg tror det er strømpriseksplosjonen som best forklarer hvorfor regjeringen nærmest har implodert på meningsmålingene.

For om priskrisen får oss til å spare litt mer på strømmen er det fint. Men de fleste har ikke så mye å gå på i forbruket. Vi kan ikke senke kroppstemperaturen ned til frysepunktet.

Selv ikke når strøminkassoen kommer. De flerfoldige ekstra tusenlappene for å dekke basale behov blir nærmest en ekstra skatt.

Samtidig håver det offentlige inn tosifrede milliardbeløp på dyrere strøm. Da blir folk provosert. Det er stat, fylkeskommuner og kommuner som eier det aller meste av kraftproduksjonen. Det renner inn av skatter, avgifter og utbytte derfra.

Bak ligger også en villet politikk over årtier. En politikk som har koblet våre strømpriser tettere på Europas. Gjennom blant annet ganske tverrpolitisk ivrig utbygging av stadig flere utenlandskabler. For tiden fungerer kablene mest som eksportrør.

Og nå begynner støtten til kraftregimet å vakle. Daglig tas det til orde for å bremse krafteksporten vår. Selv fra styringspartiets egne stiger kritikken. Blant annet har et nettverk av 160 kommuner nå uttrykt skepsis. 60 av opprørerne er Ap-ordførere.

Men særlig på kort sikt finnes det ingen enkel vei ut av priskrisen. Å bygge ut vesentlig ny kraft eller å forbedre det elendige overføringsnettet mellom Sør- og Midt-Norge ser ut som en gordisk knute. På nivå med å få punktlige tog på Østfoldbanen. Det må til, og havvind er lovende, men det vil ta år eller årtier.

Hvor mye billigere strømmen blir av ny kraft, kan en samtidig lure på. Været påvirker prisene, men det gjør virkelig også ekstremt høye gass-, kull- og kvotepriser hos briter og tyskere. Økt kraft i Sør-Norge vil til en grad eksporteres. Gjennom utenlandskablene flyter kraften dit prisen er høyest. For tiden er det som regel sør for oss.

Og pristoppene blåser neppe skikkelig over. Gasstilførselen fra sabelraslende russere vil være begrenset. Dessuten kjemper også andre regioner og land om gassen. Prisen på gassleveranser neste vinter er alt påfallende høy.

På toppen ligger ofte en havarert energipolitikk. Særlig hos briter og tyskere. Tysklands avvikling av kjernekraft er skrekkeksempelet. Denne energiomveltningen har bidratt godt til vedvarende høye strømpriser og økt kontinental avhengighet av klimaverstingen kull.

Samtidig er det mange gode, grønne initiativer på gang. Men energiendringer tar tid. Og den imponerende utbyggingen av sol og vind er stadig væravhengig. Ikke engang Brussel eller London kan beordre vinden. Hungeren etter stabil og oppdemmet norsk kraft vil vedvare lenge.

Dette er det mange som ser. Stemmene som stadig mer høylytt tar til orde for å kutte eller begrense energiforbindelsene til Europa vokser i styrke. Mange av forslagene mangler realisme.

Vi bør likevel ikke føyse bort alt. Vi må ta bekymringer på alvor. Menyen av priskuttende muligheter må opp på bordet. Innenfor EØS-avtalen har vi et visst spillerom til å prioritere innenlandsk strøm.

Dette handlingsrommet, mulige systemendringer og reformer bør og vil også bli en del av hva regjeringens energikommisjon ser på. Når de omsider kommer i gang.

Samtidig må vi ikke glemme at kraftregimet i dag gir store fordeler for samfunnsøkonomien og klimaregnskapet. Ren norsk vannkraft kan over tid bidra til å fase ut skitten europeisk fossilproduksjon. Og norske kraftprodusenter slipper å selge sin strøm på billigsalg her hjemme.

Totalregnskapet blir positivt. Prisene i en verdensdel jevnes mer ut. Den norske staten sikres store inntekter, også fra utenlandske strømkunder. Inn i et grønt skifte der både vi og Europa skal elektrifisere og bygge ut fornybar kraft. I raskt tempo, om klimaambisjonene skal nås.

Men skal dette bli et vinn-vinn for alle, må det også dryppe på norske strømkunder. I fjor høst var ikke forbrukerne invitert med på festen. Myndighetene var for trege med å ta store lag av velgerne med i regnestykkene.

De brede strømstøttene regjeringen kom med like før jul var likevel en start. Siden er ordningen forbedret to ganger. I forliket regjeringen inngikk med SV i Stortinget denne uken dekker staten 80 prosent av regningen når strømprisen ligger over 70 øre kilowattimen (som den gjør nesten konstant denne vinteren).

Regjeringen burde gått enda lenger. Trolig tar staten jevnt over omtrent en tredel av den totale strømregningen i januar. Det meste av de ekstraordinære strømutgiftene må stadig dekkes av folk flest. Og så langt er slett ikke alle inkludert. Ikke bedrifter, for eksempel.

Ordningen er med andre ord neppe tilstrekkelig. Ikke hvis regjeringens mål var å stagge gemyttene og skape ro rundt kraftregimet som ideelt sett kan tjene oss alle. De mange stemmene som ønsker mer radikale grep vil ikke forstumme.

Regjeringen har i det minste lansert et utgangspunkt. Med et raust tak omfattes de aller fleste, uten at forbruket tar fullstendig av. Ordningen er dessuten gjennomførbar, og den er egnet for justeringer. Staten kan for eksempel enkelt øke støtten ved å dekke 90 prosent av regningene fra 50 øre kilowattimen.

Støres mannskap kan også utvide ordningen til å gjelde flere. Og modellen kan bli mer varig. Støtten kan trå i kraft gjennom alle kalde måneder med stort oppvarmingsbehov. Fra oktober til mars, for eksempel.

En enkel vei ut av strømkrisen finnes ikke. Penger løser ikke alt. Men på kort sikt er nok mer støtte det enkleste. Og på lang sikt kan forutsigbare kompensasjonsordninger dempe frykten for strømregningene. Jo flere som får rundhåndede kompensasjoner, jo bredere støtte kan det nåværende strømregimet få.

Hvis det da ikke alt er for sent. Samfunnskontrakten er litt uthulet. Holdningene har endret seg. Utenlandskabler er blitt politisk uspiselige for svært mange. Det nye fyordet. Du får ikke lenger et kobbel av politiske partier til å offentlig ivre for å bygge ut flere.

Og tar ikke politikerne enda sterkere strømprisgrep, er det ikke bare folks lommebøker som er truet. Da kan også klimaomstillingen og fornybarutbyggingen ligge under hammeren.