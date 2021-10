Leder

Viktig pris i rett tid

UREDD: Maria Ressa under et kvinnetoppmøte i New York i 2019.

Hvor viktig pressefriheten er ser vi best når kommer under angrep. Dmitrij Muratov og Maria Ressa står i frontlinjen i forsvaret av pressefrihet, under svært krevende forhold. Nobelkomiteen har gjort et svært godt valg når de gir årets fredspris til Ressa og Muratov.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Deres daglige kamp, i Russland og Filippinene, for å stille myndigheter til ansvar og avdekke maktmisbruk krever stort mot og utholdenhet. Årets Nobelpris retter også oppmerksomheten mot at pressefriheten er kommet under sterkt press i store deler av verden. Det skjer ikke bare i autoritære, men også i demokratiske land.

Den frie og uavhengige journalistikken angripes av makthavere, men også av aktører som bruker sosiale medier til å spre falske nyheter og konspirasjonsteorier. Det er kampanjer av desinformasjon og skjulte forsøk på å påvirke folkemeningen i frie land.

I flere år har internasjonale presseorganisasjoner vært nevnt som aktuelle fredspriskandidater. Nobelkomiteen valgte i stedet to fremtredende journalister som i praksis viser hvor viktig den frie og uavhengige presse er. Maria Ressa har en lang journalistisk karriere og i senere år har hun bygget opp den digitale nyhetstjenesten Rappler i Filippinene som særlig arbeider med undersøkende journalistikk. Dmitrij Muratov var med på å grunnlegge den uavhengige russiske avisen Novaja Gazeta i 1993 og han har vært sjefredaktør i 24 år. Avisen er en særdeles viktig kilde til uavhengig informasjon om kritikkverdige forhold i Russland.

Både i Russland og Filippinene har utviklingen gått i stadig mer autoritær retning. Journalister utsettes for trusler og trakassering fra de som ønsker å kneble kritiske stemmer. Den kjente russiske journalisten Anna Politkovskaja arbeidet for Novaja Gazeta da hun ble drept for femten år siden. Fem andre som arbeidet for avisen er også blitt drept.

UAVHENGIG: Redaktør Dmitrij Muratov leder den uavhengige russiske avisen Novaja Gazeta.

Nobelkomiteen sier i sin begrunnelse at fri, uavhengig og faktabasert journalistikk beskytter mot maktmisbruk, løgn og krigspropaganda. Uten disse grunnleggende rettigheter blir det hverken fred eller folkenes forbrødring, slik det er omtalt i Alfred Nobels testamente. Muratov og Ressa er fremragende eksempler på de mange uredde journalister og redaktører verden over som ikke lar seg skremme til taushet.

Også i 1935 ble fredsprisen tildelt en journalist. Tyske Carl von Ossietzky avslørte tysk opprustning og var en modig kritiker av Adolf Hitlers regime. Det var en viktig pris. Årets pris er også betydningsfull og betimelig. Den minner oss om at vi ikke kan ytrings- og pressefrihet for gitt. Disse rettighetene må vernes. De er forutsetninger for demokratiet.