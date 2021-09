Kommentar

Kjersti Holmen (1956 - 2021): Hun var formidabel

Av Yngve Kvistad

Kjersti Holmen var en av våre fineste skuespillere. I all mulig forstand.

Det er veldig underlig å skrive «var».

Enda det snart er ti år siden hun trakk seg tilbake fra teatret på grunn av sykdom, er Kjersti Holmens nærvær som scenekunstner, i TV-formatet eller på det store lerretet så sterkt, så pulserende til stede, at hun for alltid vil være levende.

Om ikke blant oss, så i oss.

Skuespillere kommer i mange støpninger. Selvfølgelig – og heldigvis. Noen berømmes for sin karakterstyrke, andre for bredde.

Noen gjør særlig karriere innen spesifikke rollefag. Noen formidler unik følsomhet. Noen tar på seg en rolle, andre er i den. Noen er fysiske gestalter. Noen er intuitive, noen tilnærmer seg teksten intellektuelt.

Noen besitter alle disse evner. De kalles gjerne allsidige.

Kjersti Holmen var ikke bare allsidig, hun var formidabel. Kanskje den mest komplette kvinnelige skuespiller i sin generasjon.

Hun var velsignet med komediennens nådegave, så vel i uttrykk som i musikalitet og timing. Hun behersket tragediens sårhet og dramaets tyngende krav til det kontrollerte overspill.

I tillegg var hun et godt menneske.

Godt likt, for all del. Men også en kolleger så opp til. Både på grunn av formatet, men også hennes raushet og vennlighet.

Kjersti Holmen var en type kollega som kunne ringe en teaterkritiker dagen etter premieren og takke for en god omtale – som en annen skuespiller hadde fått.

Det er en storhet som også gjør inntrykk på anmelderen.

I en bransje hvor albuemakt ikke nødvendigvis er en forutsetning for å nå til topps, men ofte kan vise seg nyttig, gjorde Kjersti Holmen karriere i egenskap av seg selv.

Så tilsynelatende uanfektet og naturlig når det var krevet. Så eruptiv inntil det grenseløse når dét falt seg slik. Men aldri likegyldig på autopilot. Aldri forutsigbar, enda hun selvfølgelig visste hva som kunne fungere. Alltid på jakt etter det uventede.

Det er lett å snuble i adjektiver i en sørgelig og altfor tidlig oppsummering av et kunstnerisk liv som dette. Men den sprut begavede Nøtterø-jenta med den naturgitte tilstedeværelsen, var en ener i sitt fag. Det er en usentimental attest.

Hennes ytre ro indikerte en slags fryktløshet, men det er antakelig det motsatte som var tilfelle. Hun ble en stor skuespiller fordi hun tøylet den uro som må til for å skape troverdighet i nær sagt enhver rolle.

Å trosse usikkerhet koster noe i kunsten som i livet ellers. Hun var uredd, simpelthen. Eller kanskje er modig det som beskriver hennes best.

Å oppleve Kjersti Holmen utforske scenefagets yttergrenser var alltid like spennende, alltid like interessant. Så å si alltid vellykket, i den forstand at det kom noe ut av det som ingen hadde sett før. Igjen dette motet til å våge å feile.

Hvem andre kunne med samme krav på troverdighet gi oss overdådig komedie, Ibsen-klassikere, redefinere scenisk crazy-komikk og fremvise det skjøreste av det skjøre – som datteren Laura i Tennesse Williams «Glasssmenasjeriet» – eller også spille på erotisk forførende strenger.

Samtidig var hun tilbakeholden privat. En kontrast til den personlige eksponering på jobb. Å leve ut hele sitt register så sterkt foran publikum, gjorde det nok viktigere å skjerme seg selv – og beholde noe eget som bare var hennes, og familiens.

Kjersti Holmen ble likevel vår.

Et av de mest misbrukte begreper i norske medier er «folkekjær». Det forveksles gjerne med kjent, til nød berømt, eller aller helst: å ha vært på TV.

Men folkekjær er noe annet. Det innebærer et gjensidig, respektfullt forhold, basert på å ha bidratt med noe verdifullt.

Kjersti Holmen var folkekjær.