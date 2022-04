Kommentar

Hun vil ryste Europa

Av Per Olav Ødegård

Marine Le Pen på besøk hos Putin in Kreml i 2017.

Marine Le Pen kan vinne det franske presidentvalget. En seier for Le Pen vil ryste fundamentet for EU og skape indre uro i Nato.

Et slikt resultat vil glede Vladimir Putin. Han har i en årrekke arbeidet hardt for å så splittelse i vest. Nå kan franske velgere gi ham det i gave.

Søndag er det klart for første valgomgang. Meningsmålingene tyder på at president Emmanuel Macron vil få flest stemmer, tett fulgt av Le Pen. De to kandidatene med flest stemmer møtes i en avgjørende andre valgomgang 24. april.

Macron hadde lenge en solid ledelse, men i innspurten av valgkampen haler Le Pen inn på. Det som for noen uker siden virket fullstendig usannsynlig er i dag tenkelig. Le Pen kan vinne. Og hun vet hvordan.

For å klare det må Le Pen samle høyresiden i fransk politikk, fra ytre høyre til moderate. Hun kan vinne hvis mange på venstresiden sitter hjemme, i stedet for å stemme på Macron. Macron kan tape valget hvis mange på venstresiden sitter hjemme, i stedet for å gi ham sin stemme.

Le Pens Nasjonal samling er et høyreradikalt og nasjonalistisk parti. Hun går til valg på et program som er kritisk til EU, Nato, internasjonale handelsorganisasjoner og frihandel.

Le Pen vil ta Frankrike ut av det militære samarbeidet i Nato. Hun ønsker å erstatte EU med en allianse av nasjoner. Tidligere ville hun ta Frankrike ut av eurosonen. Nå har hun endret mening.

Dette er et valg som kan forandre Europa. Sammen med Tyskland er Frankrike en ledende kraft i EU, både økonomisk og politisk. Den rollen er ikke forenelig med Le Pens nasjonalisme og isolasjonisme.

SISTE FORSØK: 7. februar var Emmanuel Macron i Moskva i et forsøk på å overbevise Vladimir Putin om ikke å invadere Ukraina.

Hvis Le Pen vinner kan konsekvensene for EU bli enda større enn etter Brexit. Valget finner sted i skyggen av Putins aggresjon i Ukraina. Krigen stiller det vestlige samhold på prøve. Hvis Le Pen gjør som hun har lovet vil det svekke både EU og Nato i et kritisk øyeblikk for vestlige demokratier.

Før krigen i Ukraina sa Le Pen at Putin ikke utgjorde noen trussel for Europa. Hun er ikke alene. Politikere både på ytre høyre – og ytre venstre fløy i Frankrike har lenge vært mer opptatt av å kritisere USA og Nato. Putins handlinger er blitt omtalt som forståelige svar på vestlig aggresjon.

Le Pen har ofte uttrykt forståelse og respekt for den sterke mann i Kreml. Før krigen ble det trykket opp 1,2 millioner valgkampbrosjyrene for Nasjonal samling med et bilde av Le Pen sammen med Putin.

Forløperen til Nasjonal samling, Nasjonal Front, tok opp lån i en russisk bank for å finansiere valgkampen i 2014. I forkant av det forrige presidentvalget reiste Le Pen til Moskva for å møte Putin.

VENNER: I 2021 var Marine Le Pen i Budapest for å møte statsminister Viktor Orban. Sist søndag vant Orbans parti valget i Ungarn.

Le Pen besøkte Putin for å skape inntrykk av at hun hørte hjemme på den internasjonale scenen. Hun ble godt mottatt, i motsetning til den kjølige mottakelse Macron fikk da han tidligere i år forgjeves forsøkte å overbevise Putin om ikke å gå til krig.

Macron ble plassert ved Putins latterlig lange møtebord i Kreml. Le Pen forklarte det med at «Macron ikke kom som Frankrikes president, men som en liten kurer for Nato».

Putins krig kunne ha blitt ødeleggende for Le Pen. Men da krigen kom snudde hun på hælen. Hun fordømte den russiske invasjonen.

Og selv om partiet er kritisk til all innvandring ønsker hun nå ukrainske flyktninger velkommen. Le Pen påstår at Putin ikke er helt den samme person han var for fem år siden.

«Gule vester»-bevegelsen var en protestaksjon mot dyrere drivstoff og høyere levekostnader i landet. Aksjonene startet i 2018, og utviklet seg til et landsomfattende politisk opprør mot Macron.

To store saker dominerer i valgkampen, krig og inflasjon. Krigen i Ukraina gjør at utenriks- og sikkerhetspolitikk får ny aktualitet. Det gir Macron en fordel.

Den andre saken er stigende leveomkostninger. Le Pen tjener på at prisøkning på strøm, bensin og basisvarer blir et hovedtema.

Macrons regjering har satt et tak på energiprisene, men Le Pen overbyr alt han kommer med av tiltak. Hun snakker om det som rammer lavinntektsgrupper. Macron driver et intenst internasjonalt diplomati og har formannskapet i EU.

I seks måneder har Le Pen reist landet rundt på valgkampmøter og snakket om prisøkningene. Macron har hatt ett valgkamparrangement. Det ser ut til å virke i Le Pens favør.

For tre uker siden hadde Macron en oppslutning på 30 prosent i meningsmålingene, mens Le Pen hadde 18 prosent. I dag viser Politico´s gjennomsnitt av meningsmålinger at Macron oppnår 27 prosent, Le Pen 22.

Hvis disse to går videre til andre valgomgang viser målingene at Macron vil vinne med 54 mot 46 prosent. I enkelte målinger er avstanden så liten at det er innenfor feilmarginen.

ALLIERTE: Donald Trumps tidligere strateg Steve Bannon opptrådte på Nasjonal Fronts kongress i Lille i 2018.

Problemet for Macron er at mange velgere ikke lenger oppfatter Le Pen som ytterliggående. Hun har fått ufrivillig hjelp av TV-programleder og forfatter Éric Zemmour som angriper henne fra ytterste høyre. Sammenlignet med ham fremstår selv Le Pen moderat.

Zemmour får ti prosent på de siste meningsmålingene og de fleste av hans velgere vil støtte Le Pen i andre runde.

En venstreradikal utbryter fra det gamle Sosialistpartiet, Jean-Luc Mélenchon, har hatt fremgang og får 16 prosent. Han øyner en liten mulighet til å bli med i andre valgomgang. Republikanernes kandidat, Valérie Pécresse, har falt til bare ni prosent.

Foran 30 000 tilhengere på en arena i Paris sist lørdag sa Macron at ingenting er sikkert før dette valget. Han sa at faren for ekstremisme har nådd nye høyder.

– Bare se hva som skjedde med Brexit og i mange andre valg. Det som så usannsynlig ut skjedde.

Macron er fortsatt favoritt. Men den eneste sikre er at oppgjøret mellom Le Pen og Macron blir mye jevnere enn for fem år siden. Da var Le Pen sjanseløs. Nå øyner hun en mulighet.

