Glimt går til politiet: Tøft, modig og nødvendig!

Av Leif Welhaven

Stemningen var ikke god etter kampen mellom Bodø/Glimt og Roma.

Angrep er det beste forsvar for Bodø/Glimt etter bråket i spillertunnelen.

Politianmeldelsen etter Roma-kampen skaper sikkert mye støy de neste dagene, men alternativet hadde vært betydelig verre for Glimt.

Klubben kunne selvsagt valgt den tilsynelatende letteste utveien etter håndgemenget mellom Romas keepertrener Nuno Santos og Kjetil Knutsen.

Bodø/Glimt kunne gått for den lukkede linjen, lagt lokk på informasjon og krysset fingrene for at saken forsvant til fordel for sportslige spørsmål.

Men det hadde vært å gjøre seg selv en skikkelig bjørnetjeneste.

Heldigvis innså klubbledelsen etter fredagens møtevirksomhet at her var det bare én ting å gjøre: Å håndtere saken like offensivt som de liker å spille.

Etter beskyldningene som kom fra Roma-stjernen Lorenzo Pellegrini etter kampslutt, er den beste måten å forsvare seg på å kombinere en kontring med et krav om full offentlighet.

Hvis de hadde forblitt passive, ville det etterlatte inntrykket vært at Pellegrinis fortelling ble stående som en sannhet.

Nøkkelspørsmålet er hvem som angrep hvem etter kampslutt i torsdagens thriller.

Pellegrini er ingen hvemsomhelst i Roma eller italiensk fotball. Naturligvis vekker det oppsikt når stjernen retter kraftige beskyldninger mot Glimts trener.

«Først sa han noe til ham, så gikk han fysisk til angrep. Det er trist, for slik oppførsel er en fornærmelse mot Roma, mot spillerne og mot støtteapparatet. Det er helt skammelig», sa han til Sky Sports Italia.

Versjonen fra norsk side kunne nesten ikke vært mer ulik. I en krystallklar pressemelding pekes Romas mann ut som den aggressive part.

Kjetil Knutsen hevder at «han tok grep rundt halsen min og skjøv meg inn i veggen. Det er helt naturlig at jeg da måtte forsvare meg».

Fredag ettermiddag ble det bekreftet av Glimts daglige leder at Kjetil Knutsen la Romas keepertrener i bakken. Frode Thomassen forteller at det skjedde etter at Knutsen var blitt angrepet.

Klubben beskriver også Romas oppførsel, blant gjennom påstått sjikanering under kampen, som «et systematisk angrep på Glimts verdier».

Nå har det hele altså blitt en politisak. Da er det viktig å ha på seg de riktige prinsipielle brillene. I skrivende stund er det umulig å si noe sikkert om det faktiske hendelsesforløpet, det får den videre etterforskningen vise oss. Dessuten har UEFA nå åpnet sin egen disiplinærsak rundt hendelsen.

Det som gjør det hele enda mer interessant, og som gjør Glimts avgjørelse ekstra prisverdig, er henstillingen om å offentliggjøre en video som skal finnes av hendelsen.

Hvis filmen i tilstrekkelig grad har fanget opp det som skjedde, er det jo her fullt mulig å finne et skikkelig svar her.

Da bør det også være mulig å følge opp saken med en ordentlig konsekvens, i den retning bevismaterialet gir grunnlag for.

Filmen skal være i UEFAs hender.

I og med at Bodø/Glimt går så langt som å be om offentliggjøring av en video, er det grunn til å anta at de har en god sak, men vi kan som sagt ikke være kategoriske. Men gitt erfaringen med hvordan UEFA pleier å håndtere utenomsportslig bråk, er det vel ikke veldig sannsynlig at Glimt blir bønnhørt akkurat der.

Uansett må vi håpe at fakta kommer ordentlig og ugjenkallelig på bordet her. Denne fighten er det tøft, modig og nødvendig å ta i åpent lende.