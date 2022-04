Kommentar

Den neste testen blir vrien

Av Leif Welhaven

Lise Klaveness taklet FIFA-toppene med rak rygg. Også her hjemme står utfordringene i kø.

Lise Klaveness kunne ikke fått en bedre start som styreleder (også kalt president). Men det er så langt uklart hvordan hun vil angripe et av de mest betente temaene i norsk fotball.

Dersom noen hadde foretatt en omdømmemåling av Norges Fotballforbund før og etter skiftet helt på toppen, hadde trolig «Klaveness-effekten» vært voldsom.

Riktignok har det vært litt underkommunisert at presidenten var pålagt av tinget, som en følge av fjorårets grasrotopprør, å snakke FIFA midt imot på kongressen.

Men det gjør ikke rosen for hvordan hun utførte oppgaven noe mindre fortjent.

Nå skal den ferske vinneren av Fritt Ords honnør få nyte den positive oppmerksomheten et øyeblikk.

Deretter vil «Hva nå?»-spørsmålene naturligvis komme tett, og det på svært ulike arenaer.

Internasjonalt fikk Klaveness merke hvor ugreie mekanismene er, da hun flere ganger ble forsøkt presset til å la være å holde den kritiske talen.

Hvis kritikk bare skal tas under fire øyne, kommer vi ingen vei med den høyst tiltrengte kulturendringen som behøves.

Derfor er det ekstremt viktig hvordan det navigeres idrettspolitisk fremover.

Her har Klaveness en krevende oppgave foran seg, men hun har virkelig posisjonert seg som en forkjemper for forandring.

Men også her hjemme står den ferske presidenten overfor flere vanskelige oppgaver.

Hvordan skal hun bygge en bredt forankret tillit til toppledelsen?

Hvordan skal hun veie hensyn til ulike deler av organisasjonen opp mot hverandre?

Hvordan skal hun bedre relasjonen til supportermiljøet, som var så sentralt i Qatar-saken?

Allerede har hun innledet dialog med nøkkelinteressenter. Men et av de kanskje mest avgjørende temaene fremover, var noe som fikk altfor lite oppmerksomhet på fotballtinget.

Hva slags fotballdemokrati ønsker vi å ha?

Skal den reelle og den formelle makten finnes samme sted, eller skal hemmelighold av bakromspolitikk råde?

På tinget kom kontrollkomiteen med uvanlig sterk kritikk.

Kritikken handlet om manglende åpenhet rundt pengebruk, rundt fordeling mellom topp og bredde, mellom kvinner og menn, mellom aktivitet og administrasjon.

Kontrollkomiteen kom til at «prosessene rundt fastsettelse av ressursfordelingen har vært preget av manglende åpenhet, innsyn og mulighet for kontroll».

I en kultur som normalt preges av høflighetsfraser, er dette kraftig kost.

Enten er det sløvhet eller skyhet for konflikter som gjorde at temaet ikke utløste mer bråk på fotballtinget. Hvis det er slik at makten i realiteten er flyttet unna tingsalen, er det noe delegater ikke bør finne seg i.

Her har den nye presidenten og hennes styre viktige veivalg å ta rundt kommunikasjonsform og åpenhetslinje.

Det kommer muligenes flere diskusjoner ut av å åpne opp, men i et demokratisk perspektiv er det åpenbart at dette er den riktige veien å gå.

Klaveness kan få problemer med en kultur som tidvis har slitt med demokratiforståelsen, noe fotballlkretsenes opptreden i Qatar-saken var et grelt eksempel på.

Det er ikke gjort over natten å få til såpass fundamentale forandringer som det er behov for.

Men om det er én person som kan forbedre norsk fotball - også innaskjærs - så gjør Lise Klaveness’ første dager grunn til optimisme.

Der er også godt å se at hun ved tiltredelsen hadde breddens behov langt fremme i pannen.

Jeg var - og er - prinsipielt kritisk til å gå rett fra en rolle som ansatt til et tillitsverv. Men i dette tilfellet er det grunn til å erkjenne at valgkomiteens totalvurdering var klok.

Så får vi krysse fingere for at den nye presidenten prikker inn flere fulltreffere i tiden som kommer. Det trenger NFF.