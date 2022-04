LÆR AV LISE: – Jeg vil oppfordre Berit Svendsen til å ta et møte med Lise Klaveness og lære av dem hva som kreves for å stå opp for noe i internasjonal idrett, og hvilke følger det kan få, skriver Jan Åge Fjørtoft.

Debatt

Følg opp, Berit Svendsen!

I løvens hule gikk fotballpresident Lise Klaveness på talerstolen under FIFA kongressen i Doha og leverte en tale som både i innhold og fremføring burde gitt full score på FIFA-rankingen. Nå må andre følge etter!

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

JAN ÅGE FJØRTOFT, rådgiver

At middelaldrende menn i mørke dresser deretter gikk på scenen og sa «dette skulle du ikke sagt», er bekreftelsen på at dette var helt riktig.

At Lise har gode verdier som hun bygger sitt lederskap på er ingen overraskelse. Men det krever mot – bokstavelig talt – å stå opp mot disse miljøene, eller «pampene» om man vil heller kalle dem det.

Internasjonale idrettsledere har svært dårlig score på godt styresett, men oppnår full score på hersketeknikk og manglende åpenhet.

Sammen med Rune Andersen var jeg rådgiver for Linda Hofstad Helleland da hun var visepresident i den internasjonale anti-doping-organisasjonen WADA.

Jeg så på nært hold hvilken pris Helleland måtte betale da hun sto opp mot disse lederne. I hennes kamp for å straffe Russland for tidenes idrettsskandale i Sotsji under OL i 2014, var politiovervåkning og dødstrusler en del av hverdagen.

Internasjonale idrettsledere jobber gratis, ifølge de selv. Men vi ble fortalt av de som etterforsket denne kulturen at grunnen til at mesterskap ble lagt til land uten særlig åpenhet, var at pengene fra internasjonale sportsorganisasjoner og sponsorer lettere kunne «fordeles rundt til (de samme) lederne».

Lise Klaveness har nå fått mektige fiender. Og jeg vil legge til: Godt organiserte fiender.

I møtene sitter organisasjonenes medlemmer med ferdigskrevne manuskripter som sekretærer løper rundt og passer på blir fulgt og fremført som avtalt: «Sak 1: Representanten fra (f.eks.) Tyrkia presenterer vårt syn. Representanten fra (f.eks.) Italia reiser seg opp og støtter ham. Representanten fra (f.eks.) Tsjekkia tar seg av argumenter fra motstander. Så leser de opp fra manuset de har fått tildelt».

En hær av advokater utgjør fotsoldatene. Slik at alt arbeid og alle avgjørelser juridisk sett skal fremstå som demokratiske.

Fra at korrupte ledere sender en sak til avstemning til den er vedtatt ved akklamasjon, tar det to sekunder. Så her må man være på vakt.

Klaveness vil fremover oppleve følgende faser:

Fase 1: Ties hel. Late som talen aldri skjedde

Fase 2: Latterliggjøring, mobbing og bruk av resten av hersketeknikk-verktøyene.

Men står hun i stormen, og det klarer hun, kommer den spennende Fase 3, der hun får flere med på laget som vil bruke sine talerstoler til å støtte henne, og verdiene hun forfekter.

UTFORDRES: Sjefen for VM på ski i Trondheim, Berit Svendsen.

Å bruke våre talerstoler er en oppfordring til oss alle, ikke minst til andre norske idrettsledere som iallfall inntil nå har fremstått som nikkedukker på den internasjonale scene.

Idrettens øverste organ er Norges idrettsforbund (NIF). I de tre bokstavene er også det «olympiske» gjemt. De bør nå bruke sin stemme til å rydde opp i Den internasjonale olympiske komiteen (IOC), som styrer hele showet.

Representanter som melder hjem fra kongresser at «disse folkene er jo så hyggelige», bør enten tilegne seg mer kunnskap eller fratre alle sine verv.

I 2025 skal Det internasjonale skiforbundet (FIS) arrangere ski-VM i Trondheim. FIS er stort sett bakpå i de fleste sakene som handler om et godt og demokratisk styresett. Enten det gjelder likestilling, eller den lange tiden de brukte på å handle etter Russlands invasjon av Ukraina.

Her har Norge en gyllen mulighet til å si fra. Til å påvirke.

Men da må VM-sjef Berit Svendsen være mer offensiv enn hun har fremstått til nå. Hun må stille krav til FIS om godt styresett. For hvordan skal det lages folkefest i Trondheim dersom medarrangøren preges av det motsatte?

Jeg vil oppfordre Berit Svendsen til å ta et møte med Klaveness eller Helleland, og lære av dem hva som kreves for å stå opp for noe i internasjonal idrett, og hvilke følger det kan få.

Og så må møtet føre til konkret handling. Svendsen må vise at ski-VM vil bidra til å endre denne kulturen.

Kampen for likeverd og likestilling koster. Berit Svendsen må som andre norske idrettsledere gjøre et valg. «If you can’t take the heat, get out of the kitchen.»