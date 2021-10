Kommentar

Nå MÅ Solskjær levere: Den skumleste fienden

Av Leif Welhaven

Ole Gunnar Solskjær er i hardt vær i Manchester United.

Det er én kamp Ole Gunnar Solskjær ikke kan tape om han vil beholde jobben. Den foregår aller nærmest ham.

Å være manager på toppnivå må være verdens mest ensomme jobb når resultatene svikter.

I gode tider er det gjerne spillerne som får skinne mest.

Når det går galt er det sjefen som automatisk blir syndebukk.

Du kan ikke bytte ut en spillertropp som ikke fungerer over natten, mens et trenerskifte kan utløses kjapt i jakten på en «quick fix».

Ofte er det egne spillere som kan bli utslagsgivende for om en presset trener får fortsette eller ei. Det er mulig å klare seg gjennom mye, men om sentrale skikkelser i garderoben mister tilliten er det gjerne game over. Spillerstallen kan bli den skumleste fienden.

Et sentralt spørsmål: Hvilken posisjon har Ole Gunnar Solskjær faktisk nå i Manchester United-garderoben? Klubben har jo hatt en katastrofal start på sesongen, der de defensive lekkasjene ikke vil ta noen ende.

Presisjonsnivået i britisk presse er varierende, og det er grunn til å ta mye med en klype salt. Men det er foruroligende dersom det viser seg at deler av garderoben har vendt seg mot manageren.

Særlig viktig er det for Solskjær å bevare tiltroen og autoriteten og lojaliteten fra lederskikkelser som Bruno Fernandes, Harry Maguire og Cristiano Ronaldo.

Et annet relevant spørsmål er hva innlemmelsen av sistnevnte vil gjøre med Solskjærs posisjon.

På plussiden har jo Manchester United blitt tilført verdens beste avslutter, men det gjør jo samtidig noe med en gruppedynamikk å få inn en primadonna av de sjeldne. Også rent spillemessig er det en utfordring å tilpasse seg Ronaldos stil, som ikke alltid handler om å sette kollektivet først.

Tidlig på tirsdagen fremstod det uvisst hvordan det ville ende etter samtalene i systemet, men det ser nå ut til at den mest akutte alarmen er avblåst.

Mekanismene rundt en trener under så stort press tilsier imidertid at lettelsen kan bli kortvarig. Det er umulig å være kategorisk, men Solskjær er nok helt avhengig av å slå tilbake umiddelbart. Problemet hans er at det er et tøft program i vente, med blant annet Tottenham, Manchester City og Chelsea i løpet av den neste drøye måneden.

Så langt har nordmannen ofte vist en bemerkelsesverdig evne til å slå tilbake når han trenger det som mest. Behovet for å gjøre nettopp det har aldri vært mer prekært.

Det sies at katten har ni liv.

Hvor mange har Ole Gunnar Solskjær som Manchester United-manager?