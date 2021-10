KAMPMODUS: – Hører dere Tess-Jølberg, Wizz-Váradi, Elkjøp-Sønsterud, Power-Nilsen, McDonalds-Kleivan og lakse-Sekkingstad: Vi følger med, skriver Richard Storevik.

Dere kødder med feil folk

Vi aksepterer ikke at folk skal miste goder fordi de organiserer seg.

RICHARD STOREVIK, leder Fellesforbundet avd.5

Tess-sjef Erik Jølberg gjorde nylig en helomvending i hvordan bedriften behandler fagorganiserte. Kuvendingen kom etter sterkt press fra lokale og sentrale fagforeningstopper og politikere, og det er på sin plass og hylle de fagorganiserte som stod opp og sa ifra.

Det er jo flott! Er vi da ferdig med saken, nå når det ikke lenger er en klikkvennlig og intens nyhetssak?

Jeg tror ikke Jølberg plutselig forandret mening i løpet av få dager, etter at han først forsvarte praksisen slik han gjorde. Han fikk nok heller en realitetssjekk etter at store kunder begynte å peke på mulige kontraktsbrudd. Og ikke minst at tillitsvalgte rundt om på bedrifter hvor Tess er inne begynte å rasle med sablene. Det var noen som sa han var redd for å få vondt i lommeboken, og det tror jeg er helt riktig!

Selv om vi fikk Jølbergs lommebok til å lide, kan vi likevel ikke lette på trykket. En uttalelse om at alt er greit nå holder ikke for meg og mine kamerater. Det er handling over tid som betyr noe. Det er jo tross alt det organiserte arbeidslivet som har gitt oss de store reformene som; 7,5t arbeidsdag, 5 uker ferie, pensjon, arbeidsmiljøloven, hovedavtalen og mye mye mer.

En slik handling vil kreve at Tess aktivt går inn og forebygger frykt for diskriminering av organiserte, i lengre tid. Handling må også til fra politikerne våre. De må bruker eierskapet i de store Tess-kundene til å følge opp saken fremover. Tillitsvalgte ute i bedriftene må også handle, og alltid passe på at leverandørene de bruker har ordentlige forhold.

Jeg tar også en sjanse, og sier at dere i Tess som vil organisere dere nå har en samlet fagbevegelse i ryggen. Så om det skulle bli noe tull nå er det bare å skrike ut!

For det som skjedde i Tess er helt åpenbart fagforeningsknusing, og hører ikke hjemme i vårt samfunn.

Men vi ser stadig mer av det. Det tar forskjellige former, og er av forskjellig alvorlighetsgrad. Og det er ikke bare små useriøse bedrifter, men også store konserner. Vi har nylig sett Wizz-Air, Elkjøp og Power, helsefarlige forhold og rovdrift på ansatte hos McDonald’s.

Vi ser stadig nye omgåelser av faste ansettelser, bruk av bemanningsbyråer og innleide som ikke får rettigheter. Laksemilliarderen som antagelig har brukt mer penger på å unngå å betale arbeiderne sine en fair lønn enn det ville kostet å gi dem det. Sjåfører ansatt i underselskaper i utlandet, eller som må registrere seg som selvstendig næringsdrivende.

Det er et tankekors at så mange bedrifter velger å bruke mye tid, energi og penger på å bekjempe fagforeningene. Bare det at de lokker med at uorganiserte får bedre lønn sier noe om hvor redde de er for fagforeningene. For en tariffavtale handler om mye mer enn lønn. Det handler også om rettigheter, medbestemmelse og innflytelse over egen arbeidshverdag. At man har noen i ryggen når arbeidsgiver gjør noe ulovlig, eller sparker deg uten grunn.

Så, hører dere Tess-Jølberg, Wizz-Váradi, Elkjøp-Sønsterud, Power-Nilsen, McDonalds-Kleivan og lakse-Sekkingstad: Vi følger med! Dere kødder nemlig ikke med fagforeningene, og vi aksepterer ikke at folk skal miste goder fordi de organiserer seg!