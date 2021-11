Leder

Godt nytt fra Glasgow

Initiativet for å gjennomføre store kutt i utslippene av klimagassen metan, og forsterkede tiltak mot avskoging, er gode nyheter fra klimatoppmøtet i Glasgow.

Det er enkelt å kritisere klimatoppmøtene som en arena for mange store ord og sørgelig lite handling.

Det er lett å bli motløs og maktesløs, stilt overfor de gigantiske utfordringene som global oppvarming utgjør.

Desto viktigere er det å fremheve gode og konkrete planer som får bred oppslutning, og som faktisk kan gjøre en forskjell.

USA og EU er pådrivere for å redusere utslippene av metangass med 30 prosent innen 2030. 80 land støtter initiativet. Etter CO₂ er utslipp av metan den viktigste årsaken til global oppvarming.

For å unngå en katastrofal temperaturøkning er det nødvendig å kutte kraftig i utslippene av både CO₂ og metan. Metan brytes raskere ned i atmosfæren enn CO₂, men på kort sikt har metan er svært sterk oppvarmende effekt, langt kraftigere enn CO₂.

Hvis verden klarer å gjennomføre store reduksjoner i utslippene av metan kan det derfor gi rask effekt, og dempe menneskeskapte klimaendringer. De viktigste kildene til utslipp av metan er olje- og gassutvinning, landbruk og søppelfyllinger.

Ikke alle tiltak er særlig kostbare. På kort sikt kan for eksempel reparasjoner av lekkasjer fra olje- og gassrørledninger og lagre få stor effekt.

MØTER VERTEN: Statsminister Jonas Gahr Støre møtte mandag den britiske statsminister Boris Johnson på COP26 i Glasgow. De skal blant annet samarbeide om å redde skog i Sør-Amerika.

En vesentlig svakhet ved planen som kalles Den globale metan-forpliktelse er at bare halvparten av de land som slipper ut mest metangass er med. Fem av de største utslippsnasjonene, Kina, Russland og India, har ikke undertegnet.

De bør snarest ta del i dugnaden. Den norske regjeringen stiller seg bak erklæringen, men dog uten å komme med konkrete løfter om nye nasjonale metan-kutt.

Norge spiller en mer offensiv rolle i kampen mot avskoging. Skogene fungerer verdens lunger. Ødeleggelsen av skog fører både til klimautslipp og tap av artsmangfold.

Norge har siden 2007 samarbeidet med andre land om å redde regnskogene. Nå vil Norge, sammen med Storbritannia og Tyskland, også gi støtte til bedre skogforvaltning i Colombia.

Det er svært positivt at flere land vil bidra i dette viktige arbeidet. I Glasgow har over 100 land lovet å stanse avskogingen innen 2030. Det nye initiativet, som ble presentert av Storbritannia, innebærer at over 160 milliarder kroner skal settes av til formålet. Det er svært viktig at den nye amerikanske administrasjonen ser på dette som et internasjonalt satsingsområde.

Som med alle andre klimaløfter er det avgjørende at landene følger opp med bevilgninger og konkrete tiltak for å kutte både metanutslipp og redde skog. Her er det mulig å oppnå store resultater på kort sikt. For at det skal skje må alle land bli med, og særlig de største utslippsnasjonene.