Ungdommen brøler tilbake

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

DALEN I TELEMARK (VG) De unge skal ha seg frabedt å bli plassert i en bås. Hvis det er noe vi kan lese ut av skolevalget, er det at landet er mangslungent, velgerne mangfoldige, politikken uforutsigbar og at det blir stadig vanskeligere å favne alle med en fortelling.

Det er skolevalg, og på timeplanen står det valgkamp. Hvilke saker er dere opptatt av, spurte jeg. Svarene fra klasserommet kom først litt nølende, men snart på løpende bånd: Distriktspolitikk. Skatt. Eldreomsorg. Næringsliv. Klima. (Endelig, der kom klima). Innvandring. Samferdsel.

Men det var da forferdelig voksne svar, tenkte jeg, og fikk fordommene mine rett i fleisen. Hva med fri hasj? Og hen? Og kjønnsnøytrale toaletter? Og hvorfor er det ingen som nevner Greta Thunberg?

Elevene hørtes ut som… ja, som meg selv. Med ett unntak. Hvem som gikk opp eller ned på meningsmålingene brydde de seg slett ikke om. Det var snork.

Jeg burde egentlig skjønt tegningen. På parkeringsplassen utenfor den videregående skolen i Dalen i Telemark var det ikke en elsparkesykkel å se. Der sto sykler, biler, traktorer og mopeder side ved side. Så endte også MDG opp med 1,6 prosent av stemmene her, mens Sp fikk 39,5 prosent.

Parkeringsplassen utenfor Vest-Telemark videregåande skule i Dalen gir en nyttig påminner om hvor ulike norske skolelelever er. I den elsparkesykkelfrie bygda fikk MDG 1,6 prosent av stemmene, mens Sp fikk 39,5 prosent.

Resultatet fra årets skolevalg var like overraskende som de mangfoldige svarene fra elevene i Telemark. Den eneste røde tråden som er å få øye på et at så godt som alle partier prøvde iherdig å erklære seg som skolevalgets rette vinner. Med vekslende hell. Ellers var det resultatet som knuste mange myter om «hva dagens unge mener».

Nå var det et solid rødgrønt flertall, men slett ikke den rødgrønne bølgen som var spådd. SV gikk frem, men både Ap, Rødt og ikke minst MDG gikk tilbake. NRK har allerede beklaget at de varslet rødgrønn bølge blant de unge selv om partiene samlet sett gikk ned, og de borgerlige partiene gikk frem.

På forhånd hadde mange av oss nærmest tatt for gitt at MDG skulle fosse frem. Meg selv inkludert. Etter at FNs klimarapport ble lagt frem i august, har klima dominert både debattene og mediedekningen.

Men selv ikke på sentrumsskoler i Oslo der elsparkesyklene står tett, finner du en sterk og entydig MDG-dominans. På skolevalget i Oslo er MDG og Frp jevnstore, mens Venstre er betydelig større enn de begge.

Hvordan kan vi forklare det? Det er ikke nødvendigvis sammenheng mellom det mediene mener vi skal være opptatt av og det velgerne er opptatt av. Kanskje er elevene opptatt av klima, men kjøper ikke nødvendigvis MDGs klimasvar?

Kanskje tror de vel så mye på Ap, Høyre eller Venstres klimapolitikk? Eller stemmer det, som elevene i Dalen viste meg, at elevene er vel så opptatt av arbeidsplasser, veier, helsevesen og økonomi?

Få hadde trodd at Frp var det partiet som ville gå mest frem i årets skolevalg.

Minst like overraskende var det at Venstre og Frp var de to partiene med størst fremgang i årets skolevalg. Venstre har mang en gang blitt erklært død og begravet i norsk politikk, men elevene er vist ikke helt enig. Uten at Venstre bør hvile på laurbærene av den grunn.

Frp har fått stempel som gubbeparti som ikke forstår seg på fremtiden, og har for lengst blitt erklært som årets valgtaper. Er det paradoksalt nok oljepolitikken som har gjort Frp større enn Høyre ved årets skolevalg?

Det er egentlig umulig å svare på. Resultatene spriker, mellom skoler og mellom landsdeler. Så er også skolevalg noe for seg selv. Selv om en grunnstemning kan prege resultatet, kan en god debattant rive med seg en sal. Pandemien gjør at mange skoler ikke har hatt vanlige debatter.

Om det er noe lærdom å trekke ut av skolevalget, er det kanskje at det ikke er så åpenbare trender som vi helst vil lage bilde av. Kanskje har vi med vel bred og ivrig pensel tegnet bilde av de unge som skolestreikende veganere med klimaangst. Mens det bare er «utdaterte dinosaurer» som bryr seg om olje?

Det kjedelige svaret er vel ja takk, begge deler. De unge er en like uensartet gruppe som oss voksne. Verken klimabrøl, oljebrøl, brølet fra bygda eller brølet fra byene er en sann fasit på vår tid.

For det blir en stadig vanskeligere spagat å favne alle. Det har de voksne partiene erfart denne valgkampen.

Ap ble største parti, selv om de gikk tilbake. Her er AUF-leder Astrid Hoem og Ap-leder Jonas Gahr Støre på AUF sin valgvake i Oslo

Da Ap omsider lyktes med å gjenvinne sin troverdighet på distriktspolitikk, erobre tilbake velgere i Nord-Norge og tette lekkasjen til Senterpartiet, fikk de nye problemer. Nå klør de seg i hodet over at storbyvelgerne i forlater dem til fordel for SV, MDG og Rødt.

Da Senterpartiet lyktes med å legge under seg halve kongeriket og var i full gang med å erobre Groruddalen med, var det som noe brast ut av hånden deres. Var det ikke lenger mulig å være distriktenes, bilistenes og Oslo-folks parti samtidig, likevel?

Da Høyre ga inntrykk av å lytte til fremtiden, klimabevegelsen og ikke minst Venstre og hasteinnkalte til pressekonferanse om endringer i oljeskatten, var det som kysten glapp for Høyre. Høyre dalte som en stein, og Frp spratt opp på målingene i Rogaland, Hordaland, Møre og Romsdal og Nordland.

Den tiden virker å være forbi da folk og land lot seg samle i en politisk fortelling. Fragmentering er kanskje et dekkende ord. Det kan se ut som vi har fått det mangfoldet alle har snakket så varmt om.

Men det var kanskje ikke akkurat dette mangfoldet?

