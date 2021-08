Kommentar

Suksess gjør blind

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Paradoksalt nok kan valgets vinner ende opp som den store taperen.

Senterpartiets vekst har vært det store fenomenet i norsk politikk de siste årene. Trygve Slagsvold Vedums metode er blitt genierklært.

Partiet har ligget så høyt på målingene at nedgang var ventet, men fallet kom mye bråere enn noen hadde forestilt seg. Der partiet før har hatt lojalitet på Nord-Korea-nivå, har den stupt. Gamle velgere har satt seg på gjerdet og partiet må kjempe mer enn ventet for å matche resultatet fra forrige valg.

Dette er et forsøk på å forklare hvorfor partiet har falt på verst tenkelig tidspunkt, på sluttspurten til en valgkamp.

Den negative spiralen

Det er sikkert ikke alt Trygve har gjort de siste årene som har vært like genialt. Når folk er på vei opp, er det lett å lese alt med suksessens behagelige briller.

Men det fungerer til det ikke fungerer lenger. Det får Trygve erfare nå. Et eksempel er boka «Nær folk» han denne uka lanserte sammen med Jan Bøhler, Ap-veteranen fra Groruddalen som nå er Sps listetopp i Oslo. Sistnevnte har vel aldri vært en favoritt blant kommentatorer, men det som ble ansett som en potensiell gullsignering, blir nå nærmest slaktet og harselert med. Veien fra geni til fiasko er i politikken forbausende kort.

Sårbar for skifte

Den viktigste årsaken til fallet, er nok det markante skiftet i dagsorden. I flere år har distrikt, reformer og by og land-saker dominert den politiske debatten. Det har tjent Sp, som har et suverent eierskap til distriktspolitikk. Så mye som 38 prosent av velgerne oppga etter valget i 2017 at Sp har den beste distriktspolitikken.

Nå har nedlagte lensmannskontor og kommunesammenslåing kommet i skyggen, og klima og sosiale forskjeller har preget valgkampen de siste ukene. Dette er saker som Sp har lite eierskap til og hvor de lett blir usynlige.

Suksess gjør blind

Noe Sp kan ha bommet på, er at suksessen har lagt et lokk over debatt og intern uenighet. Selv om alle har vært fornøyd med Trygve, er det ikke sånn at alle i Sp har vært fornøyd med Trygves kurs i alle spørsmål. Men de eventyrlige meningsmålingene har fått folk til å tie. Slik har heller ikke partiet fått justert kursen der det kunne vært lurt. det er for øvrig en slags fartsblindhet som kan ramme alle organisasjoner i sterk vekst.

Kritikken har handlet om flere forhold:

Ubekvem med klimaprofilen

Mange har ment at Trygve har hatt et for enkelt klimabudskap. Selv om mange mener fokus på usosiale avgifter er bra, misliker de at han fremstiller partiet som mindre grønt enn det er. Bønder og kjernevelgere som lever tett på og av naturen, burde i utgangspunktet være engasjert i klimaendringer, flom og tørke.

Å snakke så mye om diesel og bil har sikkert vært effektivt for å lokke til seg protestvelgere som før soknet til Frp, men fungerer ikke like godt når klima blir et dominerende tema. Selv om det har vært en ulmende klimaopposisjon i partiet, har dette blitt skjøvet under teppet.

Spørsmålet er hvordan det slår ut når Sp nå prøver å snakke mer og offensivt om klima. Å skifte strategi rett før valget er ikke kjent for å være noen vinneroppskrift.

Gamle sanger om igjen

Selv om partier må stå i sine hovedbudskap til man blir svett i ørene, må man også evne å fornye budskapet og ikke minst eksemplene. Der har Trygve hatt et litt smalt register å spille på. Å kritisere nedleggelse av lensmannskontor og tvangssammenslåingen av Troms og Finnmark er ikke nødvendigvis en suksessoppskrift inn i evigheten.

Stadig vanskeligere å ri to hester

Selv om partiet er delt, synes en del at Trygve har gått for langt i avvisningen av SV. Selv om det er noen viktige symbolsaker som splitter de to partiene, opplever andre at de jobbet godt sammen i regjering. Stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Per Olaf Lundteigen og Liv Signe Navarsete, som tilhører venstresiden i partiet, har vært åpne kritikere.

Men uavhengig av hva man synes om SV, er det åpenbart stadig vanskeligere å ri to hester. Å fri til velgere på høyresiden, samtidig som man går til valg på regjering med Arbeiderpartiet blir stadig mer krevende når SV, Rødt og MDG fosser frem.

Det har også vært en omstridt strategi å angripe Arbeiderpartiet. Selv om de er hovedkonkurrenter om de samme velgerne, er det tross alt det eneste partiet Sp vil sitte i regjering med.

Statsministerkandidaten

Det er lett å være etterpåklok. Fra å utrope Trygve til statsministerkandidat med brask og bram i juni, er mange nå usikre på hvor smart det var. Selv om han har fått mer taletid i store tv-debatter, er baksiden av medaljen et langt mer kritisk søkelys på seg og sin politikk.

Det er tydelig for de fleste at han ikke har alle de svar som forventes av en statsminister. Den velutviklede metoden med å le bort eller snakke bort vanskelige spørsmål, fungerer ikke like bra. Av en statsminister ønsker folk noe annet enn av en vellykket opposisjonspolitiker.

Samtidig har han mistet muligheten til å være den friske utfordreren. Noe som aldri kan underslås i norsk politikk er alle de som sier de vil stemme på et protestparti, men som besinner seg når det blir alvor.

Til sist har de trukket partiet inn i et farvann som uunngåelig handler mye om spill. Selv om Trygve har bedyret at han bare vil snakke om politikk, ikke spill og posisjoner, er dette uunngåelig når du vil bli statsminister.

Men politikk er ikke et laboratorium. Det er umulig å vite hva som hadde skjedd hvis Trygve ikke ble lansert som statsministerkandidat. Det eneste som virker sikkert er at handlingen ville blitt utropt til suksess eller fiasko alt etter hva målingene i etterkant viste.

Den enes død...

Det har vært umulig å se Sps vekst uavhengig av Arbeiderpartiets store fall. Mange av Aps tradisjonelle kjernevelgere, ikke minst i Nord-Norge og i klassiske industrisamfunn, har gått til Sp. Mye av dette har nok vært å rope et varsko til sitt gamle parti.

Når Ap nå har justert sin politiske kurs, blitt mer distriktsvennlig og har fått orden på sine indre demoner, kommer en del velgere tilbake. Med sine historiske røtter har nok Ap en større evne til å hente hjem velgere enn det Sp har.

Samtidig har Sp brukt mer tid på å snakke om og med sine nye velgere, som landets drosjesjåfører, enn de har snakket om sine kjernevelgere i distriktene. Det er alltid en viss fare for å ta sine egne for gitt. Bare spør Arbeiderpartiet...

Vinner eller taper?

Sp ligger fortsatt på et skyhøyt nivå på meningsmålingene. Men alt er relativt. Etter å ha flydd så høyt er det lett at det som før ville vært jubeltall, kan bli en stor skuffelse.

Senterpartiets vekst har uansett vært den mest interessante politiske strømningen de siste årene. Det har satt en støkk i både venstre- og høyresiden, og fått valgforskere til å oppdatere sine gamle kart. Dynamikken og sakene i valgkampen skifter så fort at mye ennå kan skje.

Spørsmålet er om valgresultatet ender opp som en mild korreksjon, et historisk godt resultat eller et spektakulært fall på målstreken.

