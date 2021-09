Leder

Rentefesten er over

RENTEHOPP: Sentralbanksjef Øystein Olsen vil trolig øke styringsrenten i september.

Du må forberede deg på høyere boligrente. Det er egentlig et godt tegn.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Flere sjeføkonomer friskmelder nå norsk økonomi. Noen snakker sågar om ny lønnsfest. Diagnosen forutsetter imidlertid at den akutte helsekrisen er over.

Tiden med nullrente er uansett på hell. Om to og en halv uke kan Øystein Olsen bli den første sentralbanksjef i de økonomier vi liker å sammenligne oss med som setter opp renten. Først med forsiktige 0,25 prosent. Deretter med nok et kvart prosentpoeng på rentemøtet 16. desember.

Hvis Norges Banks såkalte rentebane slår til – slik prognosene for øyeblikket indikerer – vil det komme kvartalsvise rentehopp både neste år og året etter.

Meglerhuset Nordea Markets anslår i sin rapport, som ble fremlagt denne uken, at styringsrenten ved utgangen av 2023 vil ligge på 1,75 prosent. Statistisk Sentralbyrå (SSB) anslår det samme. Det er ifølge Norges Banks terminologi en normal rente.

Samtidig tror Nordea at sentralbanken kommer med en ekstra renteheving i løpet av denne perioden. Dette fordi coronasituasjonen har gitt oss et strammere arbeidsmarked. For enkelte yrkesgrupper har det regelrett oppstått manko på arbeidskraft. Noe som i sin tur kan bidra til å påvirke den generelle lønnsutviklingen – i arbeidstakers favør.

En overraskende oppgang i boligprisene under pandemien spiller også inn. Nå kan toppen være nådd. «Festen i boligmarkedet er bak oss og boligprisene vil trolig flate ut fremover», spår økonomene bak Nordea-rapporten.

Dersom renteutviklingen de nærmeste par år følger disse analysene, kan et typisk boliglån med flytende rente ved inngangen til 2024 ligge på 3,25 prosent. Snittrenten i dag er 1,75 prosent. Et lån på fire millioner kroner med 25 års nedbetalingstid, vil i så fall bli om lag 3000 kr. dyrere per måned.

Den som kjøpte hus for lånte penger i 1980- og 90-årene vil antakelig blåse bekymringsløst av dette, og minnes en tid da bankene forlangte ikke bare 13 og 17 prosent i rente, men renter helt opp mot 20-tallet. Og stakkars den bedrift som hadde kassakredittlån!

De aller fleste vil klare den – tross alt – moderate renteoppgangen fremover. Det hører også med i regnestykket at husholdningene netto har spart opp 200 milliarder kroner under pandemien, som følge av lavere forbruk. Ettersom lønningene antas å stige mer enn prisveksten, øker også kjøpekraften.

Likevel lyder det urolige røster. Særlig yngre låntakere er usikre på konsekvensene av de bebudete rentehoppene. Mange har kjøpt bolig i en bonanzaperiode med selgers marked, og har følt seg presset til både å gå høyere i budrunden enn de hadde tenkt, og til å låne mer penger enn planlagt.

Har man strukket lånestrikken uten å ta høyde for tre-fire prosent høyere effektiv rente enn i dag, kan lærekurven bli dramatisk bratt.

Rentefesten er over. Men det er kake igjen.