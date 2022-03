Kommentar

Tabellskrekken varer for lenge

Av Leif Welhaven

DILEMMA: VGs kommentator, Leif Welhaven, skriver om dilemmaene rundt barne- og ungdomsfotballen.

Er det viktigst å skape et best mulig lag eller å holde flest mulig fornøyde? Dilemmaene rundt de største barna er et sikkert vårtegn i fotballklubber landet rundt.

Hvis du er 12 år gammel har du i flere år kunnet delta i musikk-konkurranser på TV.

Er du sterk med sjakkbrikker, er det ingenting i veien for å kunne bli kåret til norgesmester.

Men om du spiller fotball skal ingen kunne plassere laget ditt på en tabell. Du skal heller ikke få tilbud om turneringer som kårer en vinner.

Dette skyldes ikke at ungene ikke vet hvilket lag som er bedre enn et annet, men at de unike norske barnebestemmelsene mener at «mestring og innsats og utvikling» kan hemmes om du for tidlig har fokus på resultatet.

I fotball skal det ikke kåres vinnere før året du blir tenåring.

Disse reglene har en god og viktig grunntanke, men det er grunn til å undres over om de rett og slett strekker seg hakket for langt aldersmessig.

TIDLIG I GANG: Den gang 13 år gamle Magnus Carlsen i møte med sjakklegenden Garry Kasparov i 2004.

Tar virkelig en 12-åring skade av at prestasjoner blir rangert? Eller syr norsk idrett puter under armene på spillerne for lenge, ved å skjerme for et konkurranseelement som kanskje ikke er så ille?

Det hele begynner ganske så enkelt. I de første årene skal fotball først og fremst være en sosial samlingsarena. Barn skal være barn, spilletiden skal være rettferdig, leken er viktigere enn hvem som kan trikse hvor mange ganger. Det er de fleste enige om.

Det er heller ingen stor uenighet om at det kommer et punkt der ferdigheter trumfer fordeling. Fotball er en konkurranse, og en eller annen gang slår kjøttvekten inn for de unge, håpefulle. Den medfører at de beste får fortrinn foran dem som ikke er fullt så gode.

Men i spørsmålet om når dette knekkpunktet bør komme, og hvor raskt dette bør skje, rives fotballklubber fort opp av interne interessemotsetninger.

OGSÅ TIDLIG I GANG: Martin Ødegaard fikk gjennombruddet sitt i Eliteserien som 15-åring.

Dersom du har barn i 11-12-årsalderen som ønsker å spille i nærmiljøet sitt, blir dere fort del av et regelrett «postkodelotteri». Akkurat hvor du bor kan innebære helt forskjellige forutsetninger om hvordan fotballtilbudet er.

At det ikke er tabeller eller utdeling av gullmedaljer er ikke til hinder for at løsningene spriker fra klubb til klubb rundt følgende nøkkelspørsmål:

Hvor tidlig bør du differensiere etter nivå på trening?

Når skal du begynne å toppe laget i kamper, og i hvor stor grad?

Hvor lenge skal du rullere posisjoner, sett opp mot å la de beste spillerne bli kjent med hverandre i faste roller på banen?

Hvor lenge skal klubben basere seg på foreldretrenere?

Disse spørsmålene er vanskelige.

Trolig er de gjenkjennelige for alle som en eller annen gang har vært involvert i barnefotballen. Uansett hvilken løsning man lander på, vil noen bli irriterte og frustrerte.

Begge ytterpunktene har potensielt negative konsekvenser.

Om du differensierer for mye for tidlig, er risikoen at de svakeste spillerne gir seg, fordi de føler at de ikke passer helt inn og at alvoret blir for stort. Det har en åpenbar sosial nedside. Dessuten risikerer fotballen å gå glipp av «late bloomers», altså spillere med et potensial som ikke er så synlig de aller første årene.

Men det er i den andre enden også en fare dersom den sosialdemokratiske tankegangen strekkes for langt, for lenge.

Da risikerer du at de ivrigste spillerne går lei. Sett med de brillene er det ikke nødvendigvis rettferdig at en som slenger innom av og til uten å bry seg nevneverdig, skal prioriteres likt med hen som bruker hvert ledig sekund på å bli best mulig med ballen.

Det kan også være vondt dersom det ikke tas hensyn til hvem som egner seg best i hvilken posisjon.

Slikt kan føre til at de beste går til en annen klubb som spisser mer, eller ender med å satse på noe helt annet enn fotball fordi motivasjonen stuper.

De fleste vil nok mene at en mellomting er det beste å søke.

Men problemet er at middelveien ikke er så lett å finne i en fotballmessig formativ alder.

Setter du opp et lag som får sette seg skikkelig, der roller og relasjoner prentes i et spillmønster, blir nivåforskjellen fort stor i forhold til å ha en taktikk som minner mer om stolleken. Det er lettere å time en pasning eller legge opp et angrep dersom du er kjent med hvordan de rundt deg pleier å bevege seg.

Så lenge det finnes klubber som spisser de beste forholdsvis tidlig, vil du fort se enorme nivåforskjeller, også mellom lag som trener omtrent like mange ganger i uken.

Da er det ikke så enkelt å navigere for klubber med «akkurat passe ambisjoner».

Skal du prøve å holde følge i karusellen? Eller skal du holde på en mer egalitær tankegang helt til tenårene, og godta at klubber som prioriterer annerledes blir stadig bedre enn din gjeng?

Her er meningene mange og følelsene sterke, men spørsmålet er om vi i litt for liten grad tar de vanskelige diskusjonene åpent.

Er det optimalt med fine ord i et barnereglement, mens praksisen spriker så mye som realiteten innebærer i dag? Eller bør det gås en ny runde på når de største barna er robuste nok til å tåle synlige bevis på hvem som vinner og hvem som taper?

Jeg har landet på at det er riktig å holde igjen en god stund, men mener det holdes i brekket ett år for lenge.

Før eller senere må man lære seg konsekvensene av konkurranse. Og så farlig er det ikke for en 12-åring å lære seg at det finnes vinnere og tapere i turneringsspill...