Problemet er bare satt på pause

Av Leif Welhaven

Johannes Høsflot Klæbo hadde full kontroll på Lillehammer.

På kort sikt har Norges Skiforbund vunnet striden mot Johannes Høsflot Klæbo. Men faren er stor for at forbundstoppene blir sittende med svarteper til slutt.

Med triggerordet «Viaplay» synlig festet til skidressen, har Klæbo akkurat dokumentert hvor gjennomført profesjonell han er.

Selv om oppladningen var alt annet enn optimal, beviste konkurransemannen nok en gang at han er kongen av sprintsirkuset.

Med stor K.

På Lillehammer vant 25-åringen aldeles suverent. Det skjedde på en dag der Thomas Helland Larsen imponerte stort med en annenplass. Det bør gi ikke-landslagsløperen billett til Davos, med mulighet for å melde seg på i OL-diskusjonen om fremgangen fortsetter.

Denne karamellen skal selvsagt både Klæbo og Norges Skiforbund få suge på.

Men brakseieren har en bismak som dessverre dukker fort opp igjen. De underliggende problemene for den siste tidens stridigheter er jo på ingen måte løst.

Uansett hvor mye Klæbo forsøker å være enige om at de «setter punktum for Viaplay-striden», gjenstår diverse helsetninger, leddsetninger og attpåtil utropstegn før temaet er ferdigdiskutert.

Her ligger det nemlig dypere problemstillinger til grunn.

Og det på flere plan.

Det er Johannes Høsflot Klæbo som må være den menneskelige reklameplakaten folk bryr seg om. Med et ørlite unntak som han disponerer selv, er det Norges Skiforbund som bestemmer hva Klæbo skal reklamere for.

Det skaper i seg selv et skjevt maktforhold.

Misforholdet forsterkes av at forbundet kontrollerer lisensen som trengs for å få konkurrere.

I regelverket til Norges Skiforbund finnes det en bestemmelse som i teorien kan gi utøverne et tiltrengt sikkerhetsnett mot mulig maktmisbruk.

Den lyder «En utøver kan ta forbehold om ikke å bli benyttet i markedsføring dersom slik medvirkning vil stride mot utøverens etiske eller moralske overbevisning».

Er det ikke akkurat det Viaplay-krangelen handlet om?

Johannes Høsflot Klæbo fremmet en personlig overbevisning om at det er feil for ham at den samme aktøren som har tv-rettighetene også er sponsor for forbundet.

Uansett om man er enig eller uenig med ham, har han personlige og relevante innvendinger om et prinsipielt interessant spørsmål.

Men hva er vitsen med en reservasjonsregelen om den ikke fungerer i virkeligheten?

Mot egen etiske overbevisning går Klæbo altså nå med sponsormerket på seg. Han understreker at meningen hans om selve saken ikke er endret, men vi får ikke vite hva som forandret seg på bakrommet da han snudde.

Det er urovekkende.

Det er selvsagt i overkant naivt om forbundet trodde at en pressemelding om felles taushet skulle parkere en betent sak.

Mer sannsynlig er det at toppene visste akkurat hva som ville skje da Klæbo ble sendt på pressekonferanse.

Naturligvis ble det pepring med spørsmål om temaet som ble forsøkt begravet. Den store stjernens kroppsspråk viste hvor talende det kan være å tie, og underbygger at hele problemet bare er satt på pause.

I etterkant har NRK skrevet om det som kan fremstå som et tydelig press mot Klæbo, om mulige økonomiske konsekvenser av sponsornekt.

Her er det naturligvis mye vi ikke vet, men det er tiltagende grunn til å undres over hvor bærekraftig samarbeidet mellom løper og forbund er på sikt.

Flere ledende langrennspersonligheter spår at tiden på landslaget kan nærme seg slutten.

Det vil i tilfelle være et større problem for Norges Skiforbund enn det trenger å være for Johannes Høsflot Klæbo.

Essene Petter Northug og Marit Bjørgen er allerede borte. Hvis du snart fjerner Klæbo fra stokken, og attpåtil vet at Therese Johaug nærmer seg karrierestopp, er det all grunn til å undres over hvor gode kort forbundets markedsavdeling vil ha i kommende sponsorforhandlinger.

Kanskje hadde samarbeidet ikke fungert på lang sikt uansett, og det er aldri slik at bare den ene parten er å klandre i en konflikt.

Men det er grunn til å undres over om forbundets makt og kontrollbehov på et punkt kan komme til å bite sjefene i halen.

Og i det virkelig lange løp kan vi jo lure på hvordan langrennssporten er organisert langt frem i tid – om den skal være tilstrekkelig bærekraftig.

Akkurat det har nok Johannes Høsflot Klæbo noen meninger om.