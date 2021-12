KUNSTROCK: – Trønderrocken har ikke forandret seg veldig mye på disse tiårene, men den fortsetter å gi oss verdifull innsikt i felles mellommenneskelige relasjoner, hevder Frode Saugestad.

Trønderrocken er full av koder og myter

Trønderrocken er enkel i uttrykket, men den er ikke enkel å forstå om du ikke kjenner Namsos’ historie.

FRODE SAUGESTAD, litteraturviter og forfatter

Så var den her igjen, den forutsigbare debatten om Trønderrockens verdi, alltid igangsatt av folk som skal være morsomme eller provosere. Men det eneste de oppnår er å avsløre sin egen inkompetanse og mangel på historisk kunnskap.

Sistemann til å gjøre i buksa var nyansatt sjefredaktør i avisa Nidaros i Trondheim, Stig Jakobsen. Senere fulgte debattredaktør i herværende avis, Hans Petter Sjøli opp med en kommentar.

Man kan lure på hva som er Jakobsens motivasjon? Men han kan tydeligvis lite eller ingenting om rock fra Trøndelag når han flåsete hoverer over sangstemmer «selv ikke en mor kan elske» eller distriktspolitiske beslutninger om å legge Rock City til Namsos. Kjenner han ikke til Bjarne Håkon Hanssens eminente beslutning om å bevilge noen hundre tusen fra Distriktenes Utbyggingsfond (nåværende Innovasjon Norge) til etablering og markedsføring av Buy Buy Records as noe som finansierte innspilling av DDEs første plate «Rai Rai» i 1992 med Åge Aleksandersen som produsent. En investering som har gitt igjen 1000 ganger pengene.

Man kan virkelig lure på hva som er fundamentet i Jakobsens argumenter annet en dårlig skjult forakt for noe han åpenbart ikke begriper. For selv om trønderrocken er enkel i uttrykket, er den ikke enkel å forstå.

Da blir det litt mer underlig når Sjøli avslører sitt kunnskapshull, men forklaringen er nok som Bjarne Brøndbo så sjelfullt synger at Sjøli er «en kontorist fra Steinkjer». For nettopp her ligger noe av den virkelige essensen i hvorfor det er nettopp i Namsos at trønderrocken oppstod og fortsetter å blomster og at Steinkjer, kun en times biltur unna, ikke har produsert en eneste trønderrocker av betydning (heldigvis, red.anm.).

Mange vil nok sammenlikne Namsos med Liverpool når der kommer til musikk. Men den sammenlikningen er bare delvis rett. Byen Namsos, som navnet avslører, ligger ved utløpet av elva Namsen, var på starten av 1900-tallet en by med en blomstrende trelastindustri. Helt sentralt i historien for å forstå trønderrocken er å ha kjennskap til at hele byens musikkliv kretset omkring Arbeidernes Sangforening og byens kommunistparti.

Begriper man ikke dette har man ingen forutsetninger for å verken forstå eller kunne uttale seg med troverdighet om trønderrocken. For alle som ikke forsøker å lage billige vitser om dårlige sangstemmer så vet vi at trønderrocken nettopp har teksten som sitt omdreiningspunkt (det er ofte mange vers i trønderrocken) fordi den er en historiedrevet sjanger. Dette forplantet seg også i alle andre lag av samfunnet, og det er ikke tilfeldig at vår kanskje fremste forfatter, Carl Frode Tiller, er et klart og tydelig produkt av dette miljøet og denne tradisjonen.

I tillegg er en annen særegen del av trønderrocken at den på raffinert vis forener friksjonen mellom by og land. På den ene siden finner man Åge Aleksandersen og til dels Hans Rotmos nærhet til bondekulturen, mens Terje Tysland kan sies å være en sterkere representant for sjø og kystkulturen, kulturer som senere band på mange måter har forøkt å forene.

Det er så uendelig mange tekster man kan løfte frem for å beskrive dette, men Idar Linds tekst til DDE-låta «E6» er et mesterstykke når det kommer til politisk relevans, levende historiefortelling med en overraskende romantisk tvist i siste verset. Den teksten står ikke tilbake for noen ting skrevet på norsk.

Et annet og langt på vei ukjent fenomen er Terje Tyslands gitarspill. Mange forbinder nok Tysland med trubadurvirksomhet rundt det ganske land, men Tysland må være vår mest undervurderte gitarist. Jeg kan ikke tenke meg en mer følsom og sjelfull gitarsolo enn den Tysland spiller på det som var Prudences avskjedskonsert på Lillehammer desember 1975. Bare et menneske med levd liv kan spille noe slikt.

Trønderrocken har ikke forandret seg veldig mye på disse tiårene, men den fortsetter å gi oss verdifull innsikt i felles mellommenneskelige relasjoner. Den beholder sine rotfestede grunnverdier og utfordrer hele tiden våre felles politiske og samfunnsmessige verdier.

På mange måter blir også folkeligheten både svakheten og styrken.

Trønderrock er ikke bare rock på trøndersk, det er en lukket sjanger full av koder og myter, spesielt når det kommer til teksten. Derfor er det heller ikke så enkelt for utenforstående å begripe alt. Men jeg vil anta at det er for Jakobsen som for oss andre, at vi har to ører og en munn, så et godt sted for han å begynne er å snakke litt mindre og lytte litt mer.