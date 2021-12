Kommentar

Frihetens pris

Av Shazia Majid

PRESSEFOLKET: Maria Ressa og Dmitry Muratov sto på podiet i Oslo Rådhus som beste av sitt slag. Pressefolk som har kjempet for fakta med livet som innsats.

OSLO RÅDHUS (VG): I dag fikk to journalister hele verden som publikum. De brukte Nobel-øyeblikket som ekte pressefolk.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

De snakket makten midt imot.

Det var to krigere som sto på podiet. De sto der herdet – ikke nedkjempet. Selv etter år med hets, trakassering, trusler om vold, vold, overvåkning og fiktive rettssaker – ene og alene fordi de har gjort jobben sin.

Og de var på jobb, også i dag, også på podiet.

Fredsprisvinner, den filippinske journalisten Maria Ressa, gikk rett i strupen på Facebooks Mark Zuckerberg. Og den russiske journalisten Dmitrij Muratov i strupen på russiske myndigheter.

Stemmene var intense – som å få en rapport fra frontlinjen.

«Hold the line» – hold linjen, sa Ressa fra talerstolen. Og i dag gikk hennes årelange kamprop ut til tusenvis av journalister verden over.

De beste av sitt slag

Pressen representerer den siste skanse – i mange land er den siste skanse under harde angrep. Minst 50 journalister ble drept i 2020, flere i land uten krig, enn i land hvor det er krig.

Faller pressen, er det fritt frem. Det er derfor pressen er en «folkefiende» for diktatorene og diktatoriske regimer. De liker ikke terrieren som biter seg fast til buksebenet. De vil helst utføre overgrep uten at verden skal vite om det, for da går de ustraffet.

I dag gneldret vaktbikkja tilbake.

«Disse amerikanske selskapene som kontrollerer vårt globale økosystem for informasjon har slagside mot fakta, slagside mot journalister. De er laget for å skille oss fra hverandre og radikalisere oss», sa Ressa med henvisning til Facebook.

Muratov brukte sine tilmålte minutter til å fortelle verden om torturen mot fengslede regimekritikere i Russland:

«Overgrep, voldtekt, forferdelige boforhold, forbud mot besøk, forbud mot å ringe til moren på bursdagen hennes, endeløse forlengelser av varetekt».

Når de først fikk hele verdens flomlys på seg selv – valgte de å vri flomlyset over på overgrepene.

Et fortvilet øyeblikk

Kampen om fakta er kampen om freden. For mister vi fakta, mister vi tilliten borgere imellom – og mister vi tilliten, mister vi demokratiet. Uten demokrati – ingen frihet, ingen fred.

I dag sto de der, pressens forkjempere, foran et rom full av tilhengere og venner. En verden som heier på dem. Men det var ingen selvfølge.

«Jeg visste ikke om jeg skulle være her i dag. Hver dag lever jeg med en reell trussel om å tilbringe resten av mitt liv i fengsel fordi jeg er journalist», sa Ressa.

Sist en representant fra pressen fikk Nobel fredspris var i 1936. Den gang kom ikke den tyske journalisten Carl von Ossietzky seg til Oslo. Han satt fengslet i konsentrasjonsleir.

«Så vi er forhåpentligvis et skritt foran fordi vi faktisk er her», sa Ressa fra talerstolen. Det var en fortvilelse i smilet hun delte med sin russiske kollega på podiet.

FJORÅRETS VINNER: Verdens matvareprogram vant fjorårets Nobel fredspris. Først i år fikk David Beasley (til høyre) holde Nobel fredspris-talen. Han, i likhet med årets prisvinnere, gikk i strupen på makthavere. Beasley utfordret Mark Zuckerberg og verdens milliarder. Han ba om milliarder fra milliardærer for å unngå sultkatastrofer i verden.

«Landsforræder»

Ossietzky ble kalt en landsforærder av Hitler-regimet. «Landsforræder» er de autoritære regimenes tidløse og foretrukne stempel for å undergrave journalister og journalistikken.

Russland kaller de «utenlandske agenter» – USAs Donald Trump betegnet de som den fremste folkefienden. Den indiske presidenten kaller kritiske journalister for «anti-national» – er du kritisk mot makthavere, er du kritisk mot fedrelandet – du er anti-India. Den brasilianske presidenten, den pakistanske statsministeren og listen fortsetter.

Dette hatet mot en fri, uavhengig og kritisk presse er et hat mot fakta. Har du intet å skjule, har du intet å frykte.

Å stå mot hatet slik prisvinnerne har gjort viser et usedvanlig mot, en usedvanlig standhaftighet.

«Hvilken pris er du villig til å betale for sannheten», spurte Ressa i dag. Hun og medvinneren risikerer å betale den høyeste prisen.

Det er en pris det skulle vært unødvendig å betale. En fri og uavhengig presse skulle vært en selvfølge. Men det er ingen selvfølge.

På vegne av pressen

De siste årene har vi sett forsøk på undergraving av tradisjonell presse. Vi har sett alvorlige forsøk på å så tvil om fakta og sannhet. Vi har sett hvordan sosiale medier ble benyttet til å storme kongressen i USA tidligere i år.

Journalister er blitt drept i Europa, journalister trues og trakasseres, kvinnelige journalister er særlig utsatt. Faren er ikke bare der ute i det fjerne, den finnes rundt oss, om ikke like brutal som i Russland og Filippinene.

Hensikten er å stilne kritikere. Hver gang noen lykkes med det, dør litt av freden, litt av demokratiet.

I dag sto Ressa og Muratov der ikke bare for sitt enorme mot – men også på vegne av alle journalister. I en krig for fakta og sannhet – mot overgrep og desinformasjon.

Det som begynte som et rungende kamprop i Oslo rådhus – endte med en markering like høylytt som den var stum.

Muratov ba om ett minutts stillhet for sine og Maria Ressa sine falne kolleger. «Jeg vil at journalister skal dø gamle».

Det var et minutt til ettertanke: Hva er du villig til å ofre for sannheten?