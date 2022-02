Kommentar

Den olympiske forbannelsen

Av Leif Welhaven

ENSOM OVER MÅLSTREKEN: Jarl Magnus Riiber gikk alene ut i tet, men klarte ikke å holde unna for konkurrentene og endte på en åttendeplass.

ZHANGJIKAOU (VG) Jørgen Graabak og Jens Lurås Oftebro sikret en ellevill norsk dobbeltseier, men OLs tapreste øyeblikk tilhører lagkameraten Jarl Magnus Riiber.

Kuldegradene kryper inn i intervjusonen på Zhangjiakou nasjonale langrennssenter, 1650 meter over havet.

Her er det ikke bare idrettsgrenen som heter «kombinert», det er også en emosjonell kombinasjon av det sjeldne slaget som råder.

Mens bare han selv og Jarl Magnus Riiber til slutt står igjen, oppsummerer landslagssjef Ivar Stuan situasjonen ganske treffende: OL i Kina er en berg-og-dalbane som inneholder alt.

Nå er det poenget tydeligere enn noen gang.

Etter denne tirsdagens kombinertdrama er det to hovedinntrykk som sitter igjen.

Det ene handler selvfølgelig om OL-kongen Jørgen Graabak, som toppet sølvet fra tidligere i lekene med å vinne den gjeveste medaljen.

Et varmeelement i den bitende kulden er det også at Jens Lurås Oftebro sikret en overraskende sølvmedalje i en ekstremt spennende konkurranse.

Men selv om det er viktig å hylle vinnerne, er det jo Riiber som ble hovedpersonen og den alle ville snakket med etter det som skjedde.

At Riiber i det hele tatt stilte til start, og hevdet seg så godt som han gjorde, må være det tapreste øyeblikket her i Beijing.

Du kan jo forestille deg selv hvordan det er å få en coronainfeksjon i kroppen før du skal prestere. I en idrett som er kondisjonskrevende. I kinesisk høyde.

En ting er den fysiske belastningen. Riiber selv forteller at han normalt trenger fire uker på å komme seg etter en sykdomsperiode.

Men den mentale belastningen ved å være innesperret i isolasjon som oppladning, og uten å vite når du kommer ut igjen, er det nesten ikke mulig å forestille seg.

Jarl Magnus Riiber forteller om en firkantet arrangør og en måling ble underkjent med den minste marginene, og at mye handlet om når det var mulig å komme seg hjem. Men det skulle han ikke ennå, og utrolig nok rakk han konkurranse i storbakken. Han hadde knapt sett hvordan løypen var før det skulle konkurreres.

Med hoppski viste Riiber at det ikke er umulig at han for tiden er landets nest beste hopper etter Marius Lindvik.

Men så var det denne olympiske forbannelsen som stadig hjemsøker Jarl Magnus Riiber, da ...

I Pyeongchang ble han ekspert på fjerdeplasser, men det som har rammet ham i Kina er jo betydelig verre enn det.

Når du allerede er satt tilbake etter sykdom, er det ikke akkurat hjelp i å gå feil når det gjelder som mest. Men det gjorde Jarl Magnus Riiber, som uheldig nok så ned på skiene sine akkurat på feil tidspunkt.

Hvordan den beste etter hoppdelen hadde gjort det uten å påføre seg selv en «strafferunde» i sporet, har dessverre bare akademisk interesse i ettertid. Selv tror han det ikke hadde holdt til gull uansett.

Det et mye som er imponerende med Jarl Magnus Riiber, og det handler om mye mer enn det rent sportslige. Den psykiske styrken, veltalenheten og evnen til å gjøre det beste ut av situasjonen er et eksempel til etterfølgelse.

Mange hadde sikkert gjemt seg etter å ha gjort en slik feil, som kan ha spolert det helt store. Men Riiber står med rak rygg og svarer på alt han blir spurt om. En av tingene han blir spurt om, er hva han tenker om at OL ikke ser ut til å være helt hans greie. Svaret er interessant. I stedet for å fortvile er han opptatt av hva han har fått til i mesterskap der folk bryr seg, og hvor store folkemengder heier ham frem.

GLAD PÅ LAGKAMERATENES VEGNE: Jarl Magnus Riiber var rask til å gratulere lagkameratene med gull og sølv etter målgang. Her på vei til å gratulere gullvinner Jørgen Graabak.

Slik har det ikke vært i de siste olympiske lekene, og Riiber har selvsagt rett i at det ikke bare er denne scenen som er karrieredefinerende.

Et liv som kombinertløper får ikke alltid like oppmerksomhet, og det har tidligere vært diskutert om grenen kan bli truet som en konsekvens av den stadig skjerpede konkurransen om folks tid. Den beste reklamen kombinert for seg selv, å få frem typer som Riiber og dramatiske konkurranser som denne viste seg å bli.

Etter et OL der mye spriker i mange retninger, er det ingen tvil om at vi trengte en real dose kombinert ved denne korsveien.

Men det hadde jo vært stas om vinden kunne blåst Jarl Magnus Riibers vei. Det er i alle fall ikke tapperhetens skyld at den olympiske forbannelsen råder.