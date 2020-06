Kommentar

Landkjenning

Av Yngve Kvistad

Foto: TEGNING: Roar Hagen

«Alle reiser er ein omveg heim», skrev Herbjørn Sørebø. De færreste av oss har reist særlig mye de siste elleve uker. Likevel: Nå starter hjemturen.

Det vi vender tilbake til er noe annet enn det vi forlot. Det vi tok avskjed med er historie. Hvor gjenkjennelig er det gjenkjennelige vi brøt opp fra?

Idet vi markerer tusenårsminnet for Leiv Eirikssons død, kan vi se for oss Christian Krohgs maleri av vår store oppdagelsesreisende som får det første glimt av Amerika: Ikke vet han hva det er, hvor han er, eller hvordan han kom dit. Etterpå vet han ikke hvor han har vært.

Vi vet hvordan vi kom hit. At veien gikk via Kina, Østerrike og Lombardia. Vi vet hva det er og hvor vi har vært. Men vet vi like godt hvor vi er nå – og kursen videre?

Langsomt blir landet vårt eget, for å låne dikterens ord: I morgen får alle elever komme tilbake til klasserommene sine. Én meters-regelen oppheves. Skolekorpsene får tapte loppispenger fra staten. Snart er det avspark for barnefotballen. Om et par uker kommer det nye reiseråd.

Den endelige hjemreisen finner sted den dagen vi kan returnere fra oval week-end i London og gå på jobb neste morgen.

Så fremt jobben er der når vi er tilbake.

«Reise heim. Det ligger en øm forventning og et stille vemod i de to ordene», står det å lese i en av Inge Eidsvågs bøker. Hitterværingen som i mange år var rektor ved Nansenskolen er for lengst pensjonist, men skriver kloke tekster om egen undring.

Vi kan gjenkjenne både vemodet og forventningene hos Eidsvåg i det vi nå står overfor. Håpet om at det vi kommer til kan bli bedre enn det vi måtte forlate. Tristessen i at ingen ting kan bli som før.

Der fødtes i oss en visshet,

frihet og liv er ett,

så enkelt, så uundværlig

som menneskets åndedrett.

Vi følte da treldommen truet

at lungene gispet i nød

som i en sunken u-båt;

vi vil ikke dø slik død.

Nordahl Griegs berømte 17.mai-dikt fra okkupasjonsvåren resonnerer også vår tid. Det fortsetter:

Verre enn brennende byer

er den krig som ingen kan se

som legger et giftig slimslør

på bjørker og jord og sne.

Selvfølgelig skrev ikke Grieg om Covid-19. Riktig nok ble det første coronaviruset identifisert i 1932, men det som i diktet «besmittet våre hjem», var en frykt næret av ideologisk pest.

Svulstige ord om at det er nettopp i en slik time vi vet hva frihet er, gir imidlertid gjenklang. Krigsmetaforene satt til side, kan Nordahl Griegs elegi ved den nakne flaggstang også leses som en klagesang over tapte liv, et tapt liv slik vi har kjent det, og liv satt på vent, beleiret som vi er av en usynlig fiende.

Hvordan dette ser ut på den andre siden, vet ingen. Økonomer varsler depresjon, resesjon, stagnasjon og børsboom. Nå gjelder det å spare, sier den ene. For all del, bruk penger! svarer den andre. Og vask hendene!

Nei, forresten ikke mer antibac nå. Så mye sprit vi skjenker viruset, risikerer vi å skape et resistent monster, beruset av seg selv. Hva om det muterer til noe verre? For er ikke anitibiotikaresistens noe av problemet her? Eller er også det noe Bill Gates og George Soros bare har funnet på for å oppnå verdensherredømme?

Så mange spørsmål …

Allerede begynner vi å se at «lærepunktene» som politikere, samfunnstopper og næringslivsledere snakket om for åtte – ti uker siden er blitt færre. Noen ble raskt skrevet inn i den store glemmeboken, andre ble visst notert med usynlig blekk. Euforien som takknemlighet utløser har en holdbarhetsdato. Innløses den ikke i tide, blir den borte. Det utstedes ikke tilgodelapp for tapt erkjentlighet.

Så hva vil tomme balkonger og stilnet applaus bety når sykepleiere, portører, ambulansesjåfører, butikkansatte og renholdere setter seg ved forhandlingsbordet og minner motparten om hvem som holdt hjulene i gang da resten av landet var på felgen? Kringsatt av virus. Vil noen skrive dikt om okkupasjonsvåren 2020?

Hva vil bildet av evakuerte kontorlandskap ha å si når ansatte igjen blir bedt om å innta plassene; klar, ferdig – løp! Kan man i det minste håpe på en fast pult igjen? Et ørlite avlukke, kanskje også? Var det ikke noe om at effektiviteten ble målbart bedre da folk jobbet hjemmefra…

Likeså: den draumen me ber på; om gjemmekontorets velsignelser. Hvor vedunderleg var nå det etter andre uke ved det altfor lave stuebordet (etter å ha tapt kampen om tilværelsen på kjøkkenet)? Og gode kolleger, som man normalt tilbringer mer dagtid sammen med enn ektefellen; var det ikke likevel bedre å ha dem for hånd enn ti på Teams?

Hva vil stå i konsulentrapportene om den effektive smitteavgrensingen da coronaen traff Ullevål sykehus? Vil man erkjenne at separate bygg med god avstand hadde noe for seg, slik også intensjonen med gamle dagers smittevern ved sykehusene faktisk var?

Vil man lytte til rådet fra fung.ass. Rostrup Nakstad, vår nye folkehelt, om å tenke gjennom planen for nytt gigantsykehus i Oslo. Er smittetårn på Gaustad den mest opplagte erfaringen politikerne kan trekke av det vi har vært igjennom?

«Alt blir bra!» står det på regnbuetegningene klistret opp i barnehagevinduet jeg passerer på vei til Kiwi for å sprite sprukne hender.

Det er lov å håpe. Men sannelig om jeg vet. All erfaring, det som kalles empiri, tilsier at mennesket glemmer. En selvmotsigende overlevelsesstrategi, må vite, som har brakt oss dit vi er i dag. Den historieløse er tross alt et lykkeligere menneske.

