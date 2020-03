REGARERER: – Det er lov å håpe på et bedre og renere tråkk fra VGs side fremover, skriver innleggsforfatteren. Foto: Birger Morken / Konsernkommunikasjon

Tullekommentar om sykkeldemokrati

Skal vi tro VG er Norges Cykleforbund splittet, i oppløsning, udemokratisk og med uredelige ledere. Dette er feil.

JØRN MICHALSEN, leder Region Øst 2013–2020

Senest kom dette fram i Leif Welhavens kommentar lørdag, der NCF ble presentert som en versting på mange områder.

Som tillitsvalgt på flere plan og i mange roller de siste 13 årene vet jeg at fremstillingen feil, og basert på manglende kunnskap og svak kildekritikk. Etter å ha vært tilstede på NCFs forbundsting denne helgen, er jeg blitt styrket i den omfatningen. Tinget viste et sykkelforbund som er samlet, optimistisk og på vei i riktig retning. Delegatene sa enstemmig ja til å bygge velodrom i Asker, vedtok ny strategiplan etter en grundig debatt, og så godt som samtlige valg fra president og nedover skjedde enstemmig. Positivitet i alle ledd, altså.

At VG ikke ofrer dette ett ord i mandagens avis etter alt gørret avisen har kommet med den siste tiden, bør være et godt grunnlag for presseetiske vurderinger internt i avisen. Selv ikke at sykkelpresidenten – som VG i flere runder har bidratt til å sverte – ble valgt enstemmig, ble nevnt i mandagens avis.

Welhavens kommentar med tittel «Tulleregler!» lørdag fremstår for en med relativ god innsikt i sykkel-Norge som en tullekommentar. Welhaven mener det er et demokratisk problem at de sju regionene har seks delegater på tinget. Det må han gjerne mene, men dette er et nok et område hvor Welhaven ikke forholder seg til fakta.

Welhaven skriver at regionene fikk øket sin representasjon på tinget i 2018. Det er feil. Tidligere hadde regionene 40 delegater. Etter en liten endring på grunn av endringer i fylkesstrukturen ble det justert til seks for hver region – til sammen 42. Det som skjedde på tinget i 2018 var at klubbene fikk vesentlig mere makt – ved at de de store klubbene fikk øket sin representasjon fra 2 til 3. De 17 klubbene det nå gjelder kan nå stille med 51 delegater – mer enn regionene og forbudsstyret tilsammen.

Welhaven skriver at regionene «springer ut fra NCF». Hva han mener med det, er uklart. Faktum er iallfall at regionene er hundre prosent styrt av klubbene, som på regionens årsting velger styre, vedtar kontingent og budsjett, vedtar årsplaner og har full kontroll over valg av delegater til NCFs ting.

Welhaven skriver at regionene «først og fremst er geografiske tilretteleggere». Det er mulig han har bedre kjennskap til idretter hvor det er slik, men i sykkelsporten har regionene en mye større og viktigere oppgave. Region Øst – som jeg var leder for fra den ble etablert i 2013 til jeg gikk av for en måned siden – tilrettelegger, støtter økonomisk og er medarrangør av en landeveiscup for barn og ungdom, har regionlag i terreng, støtter BMX på mange områder. Vi var involvert i bygging av anlegg – ikke minst planlegging av velodrom i Asker, som sammen med velodromen i Sola vil bety et tidsskille for norsk sykkelsport. Blant mange andre oppgaver vi prioriterer, er kontakt med kommuner, idrettskretser, fylker og politikere kanskje den viktigste. Regionene har en viktig sykkelpolitisk rolle som hverken NCF sentralt eller klubbene kan fylle. At denne rollen gir regionene innflytelse i sykkel-Norge er selvsagt og positivt.

Welhaven mener at regionene gir grasrota i sykkel-Norge mindre innflytelse. Jeg er helt uenig. For meg er regionene en viktig del av grasrota, og på sykkeltinget er regionene de nærmeste til å tale grasrotas sak. De små klubbene i NCF er sjelden til stede der.

Et eksempel: På tinget i helgen var det seks delegater fra klubber i Region Nord. Regionenes representasjon gjorde at det kom 12 delegater fra klubber nord for Saltfjellet. For VG og Welhaven er denne doblingen et demokratisk problem. For meg er det det motsatte.

Et eksempel til: Klubbene i regionen tinget er lagt til har alltid flere representanter enn klubber i andre regioner – naturlig nok. Sist helg ville klubbene i Region Sør (en av sju regioner) hatt nesten en tredjedel av delegatene på tinget i Sola uten regionenes representasjon. Regionenes deltakelse er derfor en garanti for at hele landet slipper til og for at sykkel-demokratiet fungerer.

Det er flott at VG skriver om sykkelpolitikk på reportasjeplass og i kommentarer. Men når det som skrives er basert på manglende kunnskap og dårlige kildekritikk blir det like hjelpeløst som det er å miste feltet i første bakke. Det er lov å håpe på et bedre og renere tråkk fra VGs side fremover.

(Dette er en utvidet versjon av forfatterens replikk i VGs papiravis 10. mars.)

