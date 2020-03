MIDLERTIDIG STENGT: Regjeringen bør følge Oslos eksempel og stenge barnehager, skoler og andre utdanningsinstitusjoner. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Kommentar

På høy tid at skolene stenges

Danmark har stengt barnehager, skoler og universiteter. Oslo, Bergen, Ålesund, Stjørdal og andre gjør det samme. Men hva gjør regjeringen?

Oppdatert nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren er et uttrykk for VG-kommentatorens mening.

«Beklager, vil ikke fremstå som Facebook-hysteriker eller selvutnevnt virusekspert, men nå bør vel skolene, på alle trinn, stenges umiddelbart? Hva hjelper det med hjemmekontor og forbud mot ansamlinger på mer enn 500 personer når ungene våre går på skolen hver dag, der de omgås hundrevis av medelever i trange klasserom og korridorer? Alle foreldre vet jo at at smitte florerer på skoler og i barnehager.»

Dette skrev jeg på min Facebook-side i går kveld, og responsen lot ikke vente på seg. Jeg tror ikke det er å ta i å si at det er dette folk i Norge er opptatt av nå.

Et kjapt scroll i Facebook-feeden min, viser at jeg slettes ikke er den eneste som etterlyser skolestengning som neste tiltak i den nærmest surrealistiske situasjonen vi befinner oss i. Foreldre skriver åpent på Facebook og i andre sosiale medier at de holder barna sine hjemme i påvente av tydeligere grep fra myndighetene.

Ungene får også hjemmekontor. Slik stadig flere av oss voksne nå har.

les også Alle barnehager og skoler i Oslo stenges

Det er ikke panikken som rår. Det er fornuften. Corona-viruset virker heldigvis ikke å være spesielt farlig for barn og unge. De rammes ikke alvorlig av Covid-19. Men de små er «effektive» smittebærere. Allerede 10. mars uttalte Folkehelseinstituttet at barnas rolle i smitteutviklingen «er noe å vurdere».

Dette kommer fra en legmann og urolig forelder, men det er nå på tide for Folkehelseinstituttet å gå fra vurdering til klare råd. Regjeringen må gjøre som Oslo, Bergen, Ålesund og Stjørdal, og ta nødvendige grep.

Ungene må holdes hjemme. Større barn kan passe de mindre, vi må finne praktiske løsninger. Folk som jobber i samfunnskritiske sektorer – først og fremst i helsevesenet – må selvsagt gå på jobb selv om barna må være hjemme. For mange blir dette vanskelig å få til å gå opp. Men også helsearbeidere med små barn i huset er utsatte for smitte hvis barnehagene og skolene holdes åpne.

Danmarks statsminister Mette Frederiksen har vist resolutt lederskap, og landet stengte skolesektoren i går kveld. Hun taler med autoritet når hun sier – adressert til sine danske medborgere: «Nå gjelder én ting: Å begrense smitten. Det går hurtig her hjemme, og det går for hurtig nå.»

les også Skolene forbereder stengning: Elever må undervises hjemme

Ved å stenge skolene og slik hindre at smitten spres enda hurtigere, vil flere av våre mest sårbare medborgere unngå å få viruset – som potensielt er dødelig hvis det rammer dem som fra før av har alvorlige helseutfordringer (kronikere, kreftpasienter) eller de eldste blant oss. Vi må for all del hindre at sykehusene blir overbelastet, for da må legene ta svært ubehagelige valg om hvem som kan få nødvendig hjelp.

Dette er en dugnad, alle må bidra, vi må for en tid slutte å omgås slik vi vanligvis omgås, alles atferd er helt avgjørende for å holde virusspredningen nede. Det beste tiltaket for å hindre spredning her hjemme er å la ungene være hjemme, i frivillig karantene. De kan gjøre skolearbeid hjemmefra. Digitale løsninger bør kunne tilbys.

Som Mette Frederiksen sa i sin tale i går kveld, og hun sa det med fast stemme og tydelig lederskap, men også med solide doser ydmykhet for oppgaven vi alle står overfor, for hun innrømmer at tiltakene er drastiske, noen av dem kanskje overilte: «Vi skal ikke gå i panikk, men vi skal hjelpe hverandre.»

Vi må hjelpe hverandre. Skolene over hele landet kommer til å bli stengt, det er bare et spørsmål om tid. Alt handler nå om tid. Samfunnet lukkes, men bare for en periode.

For når viruset er overvunnet skal vi fortsette som før. Det gjelder å gjøre Covid19-oppholdet på hjemmekontoret – for store og små – så kort som mulig.

Publisert: 12.03.20 kl. 11:35 Oppdatert: 12.03.20 kl. 11:47

Mer om Coronaviruset

Fra andre aviser