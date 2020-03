INN I REGJERINGEN: Som kunnskapsminister kan Guri Melby bli en sterk utfordrer i Venstres lederkamp. Foto: Trond Solberg

Kommentar

Nå kommer kvinnene ut av skyggene

Så langt har lederstriden i Venstre handlet om to menn. Trine Skei Grandes exit kan bane vei for to kvinner.

Tone Sofie Aglen Kommentator

I dag blir Venstres Guri Melby ny kunnskapsminister. Hun har i likhet med sin forgjenger Trine Skei Grande bakgrunn fra skolesektoren, men de har mer enn det til felles. De er begge fra tjukkeste bygda i Trøndelag, men blir i dag regnet som kav Oslo-folk. Begge har vært byråder for Venstre i hovedstaden, og blir av partifeller omtalt som usedvanlig tøffe og taleføre. Det var Skei Grande som løftet Melby opp i Oslo-politikken, og det er ikke uten grunn at hun er blitt regnet som partilederens favoritt. Men at de begge har vært kvinner fra Oslo har også vært en bremsekloss for Melby. Først når Skei Grande nå går, kommer Melby ut av skyggene.

Som kunnskapsminister får hun en helt annen mulighet til å profilere både seg selv og partiet. Ved siden av klima og miljø er skolepolitikk Venstres viktigste sak. Melby kjenner sektoren godt og har besøkt skoler i hele landet de siste årene. Nå vil hun også få vist om hun har format til å melde seg på partilederkampen. Eller lyst, for den del.

Når vi har snakket om lederkampen i Venstre, er det stort sett Abid Raja og Sveinung Rotevatn som er blitt regnet som høyaktuelle. Forskjellene mellom de to er gjentatt til det kjedsommelige. Omtrent det eneste de har til felles er at de har etternavn som begynner på R og er medlem av Venstre. Og det sier omtrent like mye. De appellerer også til helt ulike grupper i partiet. Selv de som kjenner partiet godt tør ikke spå hvem av dem som ville vunnet en åpen kampvotering nå. Begge må overbevise «gjengen i midten». Mange av dem har vært lojale til Skei Grande, og har gjort lite ut av seg.

Raja har større evne til å begeistre, men Rotevatn-fløyen virker mer standhaftig og bedre organisert. Begge må mobilisere for å få flertall, men det kan også være en hemsko. Det er en oppfatning blant flere at iveren som Rotevatns støttespillere har vist på hans vegne, kan bidra til å svekke ham. Selv om det ikke akkurat virker slik, er mange lei av anonyme kilder, lekkasjer og konflikter. Flere mistenker at noen i «Team Rotevatn» har hatt en finger med i spillet for at Skei Grande tilslutt trakk seg. Så fort kan det altså snu i Venstre. Vanligvis er det Raja folk har mistenkt for å drive maktspill på egne vegne.

En som faktisk har styrket seg, er næringsminister Iselin Nybø. Formelt er hun nå nummer to etter Erna Solberg i regjeringen, men også i Venstre har hun fått en mer synlig rolle. Som næringsminister er rommet også større. De siste dagene har hun vært skarpere og tydeligere enn folk er vant til å se henne. Hun refset sine partikolleger for dårlig partikultur og ba dem tenke over om de levde opp til sine egne verdier som «rause og liberale». Det var særlig de anonyme kildene hun siktet til.

Et episenter for anonyme lekkasjer har vært Venstres valgkomite, som nå må rykke tilbake til start. Hvordan de skal klare å samle seg, og få nødvendig tillit i hele partiet, er et spørsmål som henger i luften.

Samtidig vil korona-situasjonen skyve Venstres landsmøte ut i tid. Trine Skei Grande vil fortsatt være leder en god stund til, og har en viss innflytelse på historieskrivingen. Hvis landsmøtet avholdes først i høst, vil det være mer enn nok tid til å snu opp ned på maktforholdene i partiet. Sannsynligvis flere ganger.

Publisert: 13.03.20 kl. 11:34

