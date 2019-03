DÅRLIG UTVALG: – Ja, det er 2019, man kan hamstre på reiser og ikke minst på nett, men jeg trodde at kjedene var bekymra for butikkdød? Foto: Frode Hansen, VG

– Kjedene snor seg unna med svada

Sminkeutvalget for oss med mørk hud er for dårlig. Hvorfor gidder ikke kjedene å ta litt selvkritikk?

KADRA YUSUF, skribent

Denne uka gikk to unge jenter hardt ut mot manglende mangfold i norske sminkebutikker.

Det er ikke en hemmelighet at sminkeutvalget for oss med mørk hud er dårlig i Norge. Men man skulle tro at i 2019 ville i det minste kjedene gidde å ta litt selvkritikk?

Kinam Kolan skrev i VG: «Det er sårt og frustrerende fordi å ikke inkludere sminke for mørk hud, forteller meg at jeg er ikke prioritert. Jeg er ikke viktig og norske butikker bryr seg ikke.»

Kinam fra Oslo og Michelle fra Fredrikstad drar ut på H&M -, Cubus - og Kicks-butikker for å vise manglende utvalg på sminke for mørk hud. Og etter det henter VG inn tilsvar fra butikkene. Men hva skjer? Istedenfor å ta det jentene sier på alvor prøver butikkjedene å sno seg unna med svada.

Bare hør her: «Utvalget i de enkelte butikkene våre vil variere noe på bakgrunn av etterspørsel», svarer H&M. Vel, hvis H&M-butikkene i Oslo sentrum ikke vil ta inn bredt utvalg, hvilke H&M-butikker vil da gjøre det? Det er ikke akkurat mangel på mangfold i Oslo? Det er visst også vanskelig for H&M i Østfold.

Cubus sier til VG at utvalget styres av merkene de mener forbrukerne ønsker. Vent nå litt: Hvordan skal forbrukerne få vist at de ønsker og ikke minst vil kjøpe produktene når butikkene ikke tar inn produktene? Man kan ikke kjøpe noe som ikke er der.

Kicks skylder også på tilbud og etterspørsel. Men igjen, hvis Cubus, Kicks og H&M ikke har sminke for en kundegruppe, så er det naturlig at de da heller ikke kjøper de produktene?

Kicks skylder også på plassmangel.

Men, de kan vel variere – velge ut et par flaggskip-butikker? Cubus hadde 190 butikker i Norge i 2017, H&M hadde 107. Kicks er Nordens største skjønnhetskjede. De kan salg. Men her ser det ut som de rett og slett neglisjerer en kjøpesterk gruppe. Når mange kunder sier at utvalget for foundations, concealere og pudder for mørk hud er dårlig, så er det det.

De sier ikke det for å være vanskelige.

Ja, det er 2019, man kan hamstre på reiser og ikke minst på nett, men jeg trodde at man var bekymra for butikkdød? Vil sminkebransjen gå i samme skjebne som damebladene? I mange år satt redaktørene for mote og dameblader på gjerdet og messet om tilbud og etterspørsel. Det gikk ikke så bra med bladene kan man si.

På 70- og 80-tallet var somaliske Iman en av verdens største supermodeller. Men hun slet med å finne sminke som var tilpasset hennes hudtone. På midten av 90-tallet, da hun pensjonerte seg som supermodell, tok hun kosten i sine egne hender og startet Iman cosmetics. Hun ville utvikle sminkeprodukter for andre enn den hvite lyse damen. I dag drar Iman Cosmetics inn 30 millioner dollar i året.

I disse dager er ikke noe Rihanna-album i sikte, fordi hun er opptatt med å revolusjonere kosmetikkbransjen. Rihannas sminkemerke Fenty Beauty som ble lansert i 2017, solgte sminkeprodukter for 100 millioner dollar sine første 40 dager, ifølge Time Magazine. Fenty Beauty er på topp både når det gjelder salg og engasjement i sosiale medier.

Dette viser vel at mangfold selger.

