Fritt skolevalg må fortsatt være valgfritt

Regjeringens ønske om å innføre obligatorisk fritt skolevalg i hele landet, har møtt betydelig motstand i distriktene. Dette er en kritikk det er verdt å lytte til.

I dag kan fylkeskommunen som skoleier selv velge om de vil ha fritt skolevalg eller ikke. De kan også velge om ordningen skal gjelde i begrensede områder. Ved fritt skolevalg er det i hovedsak karakterene som avgjør hvilken videregående skole elevene får plass på. Ordningen har noen åpenbare svakheter. Særlig i de store byene blir det gjerne forskjeller mellom skolene, der de skoleflinke søker mot enkelte populære skoler. Noen ganger er det et hinder for integrering og et mangfoldig læringsmiljø. Tross disse svakhetene er karakterbasert opptak den mest rettferdige måten å fordele skoleplasser på. For mange ungdommer betyr det også svært mye å få velge sitt eget skolemiljø. Derfor er fritt skolevalg et gode som politikerne bør strekke seg langt for å tilby.

Problemet med regjeringens forslag er at de tar for gitt at den samme løsningen passer overalt. I store deler av landet gir geografien helt andre utfordringer. Mange elever har lang reisevei, og elevgrunnlaget på de videregående skolene er sårbart. Derfor har de valgt å følge nærskoleprinsippet i hele eller deler av fylket. Det betyr at elevene har rett på skoleplass på nærmeste videregående skole, eller nærmeste skole som tilbyr den utdanningen de ønsker. Det handler om at elever skal ha kortest mulig reisevei og slippe å bo på hybel. Men noen steder er det også nødvendig for at den desentraliserte skolestrukturen ikke skal forvitre. Dersom elevgrunnlaget svekkes for mye, kan hele skolen risikere å bli nedlagt. Da forsvinner i realiteten valgfriheten for elever i distriktene.

Til avisen Klassekampen sier fylkespolitiker Ådne Naper (SV) fra nye Vestfold og Telemark at dette er «å trampe på lokaldemokratiet». Han advarer mot å ta fra fylkespolitikerne råderetten på et område som er viktig for folk i fylket. Erfaringene med nærskoleprinsippet i Telemark er at flere elever kom inn på førstevalget sitt og mindre frafall fra videregående skole. Derfor valgte et flertall i det nye fylkestinget å fortsette med denne ordningen.

Flere fylker har valgt en slags kombinasjon med fritt skolevalg der det er hensiktsmessig, men bruker nærskoleprinsippet i mer spredtbygde områder. Det er forståelig at regjeringen ivrer for fritt skolevalg, men det virker ikke klokt å ta fra fylkene mulighet til fritt å velge det som passer best lokalt.

Publisert: 11.12.19 kl. 10:16

