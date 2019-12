KLAR FOR TOPPMØTE: NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg møtte USAs president Donald Trump i forkant av toppmøtet i London. Foto: KEVIN LAMARQUE / X00157

Leder

Strid i NATO

NATO er en svært sprek og tilpasningsdyktig 70-åring. Ingen kan trekke i tvil alliansens militære slagkraft. Det som svekker jubilanten er en alvorlig indre konflikt mellom allierte.

Nå nettopp

les også Foran NATO-toppmøtet: Stoltenberg må håndtere intern konflikt

Norge var med fra starten i 1949. Da besto alliansen av 12 land. På dagens toppmøte i London deltar 29 land. NATO er blitt større og har gjennomgått store endringer. Men det grunnleggende består. NATO bygger på solidaritet. Et angrep mot et medlemsland skal anses som et angrep mot alle, slik det står i NATO-traktatens artikkel 5.

I 70 har dette vært vår sikkerhetsgaranti for fred og frihet. Vi har ingen garanti for at solidariteten vil bestå. Det avhenger til en hver tid av politisk vilje.

les også Bråkmakerne i NATO

I blant oppstår det politisk uenighet. Det er naturlig mellom selvstendige nasjoner. NATO har kommet styrket ut av konflikter tidligere. Men støynivået er uvanlig høyt på dette toppmøtet. Harde ord avdekker såvel personlige som politiske motsetninger mellom sentrale land.

Tyrkias autoritære president Recep Tayyip Erdogan stiller alliansen på en hard prøve. Bare i løpet av de siste månedene har han kjøpt et avansert rakettsystem fra Russland, invadert Nordøst-Syria uten å konsultere med europeerne og stilt krav om at NATO skal støtte hans syn på den syrisk-kurdiske YPG-militsen. Det var likevel konfrontasjonen mellom USAs president Donald Trump og Frankrikes president Emmanuel Macron som fikk mest oppmerksomhet i går. Macrons uttalelse om at NATO var hjernedød, på grunn av et fravær av konsultasjoner, ble av Trump beskrevet som svært respektløst og svært farlig.

les også Trump hevder han hindret tredje verdenskrig

Trump har tidligere vært svært kritisk til NATO. Det er positivt at han nå sier at alliansen fyller en viktig rolle. Han er blitt en større fan av NATO fordi de er blitt mer fleksible, sier han. Men dessverre fyrer Trump opp om de politiske motsetningene i alliansen, i stedet for å dempe uroen. Han mener Europa behandler USA urettferdig i handelen og svarer med høye tollgrenser. Fordi Frankrike skattlegger store amerikanske internettselskaper vil USA kreve inntil 100 prosent toll på franske produkter.

Trump påstår at ingen trenger NATO mer enn Frankrike, mens USA trenger NATO minst av alle. Da glemmer han at den eneste gang artikkel 5 er tatt i bruk var da USA ble angrepet 11.9. 2001. Også USA trenger venner og allierte. NATO bygger på solidaritet mellom store og små medlemsland. Uten unntak. Lederne i London bør i dag vise at de forstår at politisk samhold er like viktig som militær styrke.

Publisert: 04.12.19 kl. 16:57

Mer om