FÅR OMKAMP: President Recep Tayyip Erdogan nekter å godta at hans parti tapte valget i Istanbul. Foto: TT NYHETSBYRÅN

Leder

Tåler ikke nederlag

Tyrkiske myndigheter har annullert valgresultatet i Istanbul, som førte til at regjeringspartiet mistet flertallet og borgermesteren i byen. Det er et bemerkelsesverdig eksempel på en svært alvorlig og urovekkende utvikling. I løpet av Recep Tayyip Erdogans 18 år ved makten er Tyrkia blitt stadig mer autoritært.

Frie og åpne valg er en grunnleggende forutsetning for et demokrati. Det gjelder ikke bare på valgdagen. Valgkampen forut for et valg må også være rettferdig. I ettertid må velgernes dom respekteres. I Tyrkia er det svært kritikkverdige forhold ved flere sider av valgprosessen.

Valgkampen er ikke fri hvis kritiske stemmer knebles og brysomme medier stenges. President Recep Tayyip Erdogan har gjennomført store utrenskninger av sentrale samfunnsinstitusjoner etter kuppforsøket i 2016. Journalister er blitt fengslet og kritiske stemmer stilnet. Erdogan har styrket presidentens makt. Men lokalvalget 31 mars gikk ikke slik han ønsket. Hans valgallianse fikk 51 prosent av stemmene, men det var dårligere enn forventet. Og han tapte både i hovedstaden Ankara og i Istanbul.

Fordi resultatet var svært jevnt foretok valgkommisjonen en ny opptelling av stemmene i flere distrikter før de erklærte at det sekulære opposisjonspartiet CHP hadde vunnet i Istanbul. Ekrem Imamoglu ble deretter innsatt som ny borgermester. Men Erdogan hevder at valget var illegalt og at tyver hadde stjålet folkets vilje. Nå har landets øverste valgkommisjon annullert valget i Istanbul og tillyst et omvalg 23 juni.

Hvis ikke prosessen oppleves som rettferdig i brede lag av folket mister det politiske systemet legitimitet. Etterhvert vil også opposisjonen miste troen på at de faktisk har mulighet til å vinne valg. Slik undergraves demokratiet. Men når folkets vilje blir satt til side kan det også mobilisere opposisjonen. Internasjonale observatører må få uhindret adgang i det kommende valget.

Mest av alt viser dette at Erdogan ikke aksepterer et smertelig nederlag i landets mest folkerike by. Imamoglu er fratatt borgermestertittelen og må forberede seg på en ny valgkamp. Både i den tyrkiske opposisjonen og i Europa er reaksjonene naturlig nok sterke. Velgernes dom blir ikke respektert når den, mot alle odds, går mot det regjerende partiet. Det er svært kritikkverdig, urimelig og grunnleggende udemokratisk.

Publisert: 08.05.19 kl. 07:30