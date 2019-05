ØNSKER EN SAMTYKKELOV: SV og nestleder Kari Elisabeth Kaski. Foto: Tore Kristiansen

Vi trenger ingen lov for sex-samtykke

Amnesty og SV vil ha en samtykkelov. Det synes vi er en dårlig ide.

Intensjonen er selvsagt god. De som ønsker seg en samtykkelov - noe svenskene innførte i fjor sommer - vil bekjempe voldtekt.

Poenget er å gjøre samleie uten samtykke straffbart. Amnesty vil ha det inn i straffeloven at et «ja» må til før sex. I motsatt fall er det voldtekt. Sosialistisk Venstreparti mener også loven må bli tydeligere. Partiet fremmet i fjor forslag om en norsk samtykkelov.

Men om loven skal brukes utelukkende til normsetting, blir det fort intetsigende. Det er grenser for hva som kan lovreguleres.

Å kommunisere omkring sex er vanskelig nok for oss voksne. Det virker firkantet at man med loven i hånd skal kunne kreve at unge skal ha en neddempet samtale før et samleie der man innhenter et tydelig samtykke.

SV vil at vi skal forsikre oss om at sexpartneren faktisk har har lyst og er frivillig med på det. Og at vi skal få dette avklart i forkant, dersom det er tvil.

Og det bør alle gjøre. For vi er selvsagt helt enig i at sex skal være frivillig. Men det virker som en mer fornuftig tilnærming å lære ungene våre å respektere hverandres grenser og oppfordre dem til å være var på signaler, heller enn å innføre en ny lov.

For det spørs om det er særlig til hjelp å forby noe som allerede er forbudt, altså voldtekt. En samtykkelov kan bli ren symbolpolitikk. Vi er derfor enig i flertallet på Stortinget som går imot loven.

Det som bekymrer oss mest på dette feltet, er det store etterslepet på voldtektssaker. Det er en hån mot ofrene at deres sak blir liggende å vente, at status på etterforskningssiden ser ut til å ligge i andre saker og at lovbrytere ikke blir rettsforfulgt.

Voldtekt er en svært alvorlig forbrytelse som vi bruker for lite tid og ressurser på å etterforske. Dilemmaet er ofte bevis-situasjonen. Ord står mot ord. Men en samtykkelov vil ikke endre på det.

Flere andre land har innført en samtykkelov. Det gjenstår å se om det vil få noen effekt. Vi tror det endrer lite å innføre en lov som sier at nei betyr nei. For det gjør det allerede.

