«Snikislamisering» bidrar til frykt og fordommer

Å gjenkjenne våre feil gjør at vi kan lære av dem, Siv.

AWAIS ASLAM, bystyrekandidat Oslo Arbeiderparti

Partileder Jonas Gahr Støre sa noen kloke ord etter moskeangrepet i Bærum: «Vi må se oss i speilet, og vi må ta en kraftig dugnad i hva vi sier. Vi i politikken må tenke på at når vi snakker, så skal vi som politikere bygge broer, ikke grave grøfter.»

Tydeligvis er det viktigere å grave grøfter enn å bygge broer for deg, Siv Jensen.

Atter en gang bruker og forsvarer landets finansminister det veletablerte begrepet snikislamisering. Begrepet har ingen rot i virkeligheten, men egnet for å spre frykt, sinne og fordommer blant folket. Begrepet dukket for alvor opp i 2009 etter at Siv brukte det i sin tale til landsstyre i Fremskrittspartiet. At begrepet har bidratt til den økte islamofobien er ingen overraskelse for hverken Siv eller noen andre. Fremskrittspartiet har alltid spilt en ledende rolle i å skape det hatet vi i dag har mot islam og muslimer. Dette har vi sett fra helt tilbake til 1987 hvor daværende formann Carl I. Hagen dro frem et fabrikkert brev, såkalte «Mustafa-brevet» i valgkampinnspurten av kommunestyre og fylkestingsvalget. Brevet handlet om hvordan Islam skulle ta over Norge. Nå drøyt tre uker etter det brutale moské-angrepet i Bærum fortsetter landets finansminister å spre hat.

Dette er ikke tilfeldig. Hun vet godt hva hun gjør. Mange kan se på dette som valgkamputspill en uke før valget hvor partiet sliter på de siste meningsmålingene. Men dette er mer alvorlig enn som så. Det er bevisst bruk av høyreekstrem hatpropaganda av et veldig sentralt regjeringsmedlem som hevder de skal lage en handlingsplan mot muslimhat.

Hvilken type handlingsplan snakker vi om? Samfunnsutviklingen med økt hets mot muslimer gir økt grunn til bekymring, sa Trine Skei Grande da det ble kjent at regjeringen skal lage en ny handlingsplan. Hvordan tror du samfunnsutviklingen vil fortsette når et av de mest sentrale politikerne i landet kommer med slike utspill? Justisministeren var ute og sa at man ønsker å få en stopp på den trakasseringen man ser av muslimer.

Kan hende det bare er meg, men jeg blir ikke klokere på hvordan man skal sette en stopper når landets finansminister selv er med på å skape holdninger som vi ønsker en handlingsplan mot.

Hvordan skal regjeringen jobbe mot muslimhatet som har vært drivkraften for to høyreekstreme terrorangrep i nyere norsk historie når dette kommer fra landets finansminister? Jeg spør dere: Erna, Trine og Kjell Ingolf Ropstad. Skal denne såkalte handlingsplanen gjelde for alle andre utenom Siv og Sylvi? Hva skjedde med å ta muslimhatet og radikaliseringen på alvor? Er det disse signalene dere ønsker å sende ut til landets muslimske befolkning?

Det er tre uker siden det skjedde et terrorangrep i Norge. Kjenn på ordene, terrorangrep. Et angrep som hadde mye til felles med 22 juli. Et moskéangrep der formålet var å drepe flest mulig muslimer. Vi har i dag muslimer som lever med frykt nettopp på grunn av dette. Vi snakker om handlingsplan mot muslimhat, men likevel bruker landets finansminister håndhilsning til å fortsette å spre hat.

Det er skammelig. Hør på Jonas, Siv. Se deg selv i speilet og ta en kraftig dugnad i hva du sier. Hat er ikke ytringsfrihet, hat er hat.

Publisert: 02.09.19 kl. 13:05 Oppdatert: 02.09.19 kl. 13:36