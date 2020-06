RESPEKT: – Vi trenger respektfulle ord for menn som elsker menn. For kvinner som er tiltrukket av kvinner. For de som elsker begge kjønn og for de som har en annen kjønnsidentitet enn den de er født med, skriver kronikkforfatteren. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Ord om kjærlighet

Alle mennesker trenger kjærlighet. Det begynner med språket.

LIBE RIEBER-MOHN, direktør, IMDi

På arabisk finnes det 40 ord for kjærlighet, men ingen respektfulle ord for menn som elsker menn.

På somali finnes det ni ulike ord for å kysse, men ingen respektfulle ord for kvinner som er tiltrukket av kvinner.

På norsk har vi fortsatt for mange skjellsord. Men heldigvis også alternativer.

Ord er makt og den skeive bevegelsen har gjennom hele sin eksistens brukt tid og krefter på å stå opp mot fordommer, skjellsord og ekskluderende språkbruk. Hvordan vi mennesker omtales har nemlig noe å si. For hvordan samfunnet ser på oss. Og for hvordan vi ser på oss selv.

Selv om det fortsatt finnes både fordommer og nok av skjellsord å velge fra for den som ønsker å omtale skeive i nedsettende ordelag, gir det norske språket i dag heldigvis muligheten til å snakke om skeiv identitet på en respektfull måte.

Slik er det ikke i hele verden og slik er det ikke for alle som bor i Norge. Somalisk og arabisk er rike språk som er i utvikling. Skeive personer med somalisk- eller arabiskspråklig tilknytning kan likevel oppleve at ordene som brukes for å omtale homofile, lesbiske, bifile og transpersoner er preget av fordommer og stereotypier.

Tilbakemeldingene kommer fra dyktige tolker, deltakere i introduksjonsprogrammet og IMDis minoritetsrådgivere, så vel som samarbeidspartnere i Skeiv Verden som har satt ord på problemet. Det er rett og slett behov for respektfulle ord som man som skeiv og stolt kan bruke på arabisk og somalisk.

Derfor lanserer Integrerings- og mangfoldsdirektoratet i dag en rekke filmer på arabisk og somali. Hensikten er å gi skeiv ungdom med flerspråklig bakgrunn redskaper til å snakke om sin egen identitet og egne rettigheter på en måte som ikke oppleves nedlatende eller skamfull.

Filmene er et samarbeid med Skeiv Verden og lanserer bedre og mer inkluderende måter en kan snakke om homofile, lesbiske, bifile og transpersoner på arabisk og somali. Produktene er kvalitetssikret av dyktige tolker så vel som testet i referansegrupper med målgruppen. Resultatet er vi stolte av. Og vi er stolte av å kunne bidra til en inkluderende Pride-feiring gjennom å ha filmene med i den digitale paraden.

Det er ikke selvsagt at den norske staten skal ta på seg å drive folkeopplysning på andre språk. Jeg synes likevel det er riktig å gjøre i dette tilfellet.

Vi har et ansvar for alle som bor i Norge og alle har rett til å leve frie liv uavhengig av seksuell legning eller identitet. Og alle mennesker, uavhengig av seksuell legning og identitet, fortjener muligheten til å kjenne følelsen av stor kjærlighet. Uten skam og uten frykt.

Vi vet at mange i målgruppen lever ufrie liv. Vi vet at diskriminering av skeive med minoritetsbakgrunn kan være ekstra belastende fordi det ofte kommer i tillegg til andre former for diskriminering. Og vi vet at det kan gjøre ekstra vondt når det oppleves å komme fra sine egne. Vi vet også at holdningene knyttet til skeive henger etter i en del grupper i det norske samfunnet. For eksempel viser en rapport vi bestilte fra Fafo i fjor svært konservative holdninger til homofili i deler av det norsk-somaliske miljøet.

Vi tror selvsagt ikke at vi som myndigheter kan endre disse holdningene alene. Men vi tror det kan være nyttig at skeive i Norge, uavhengig av bakgrunn, opplever at staten står opp for deres rettigheter.

Den tyngste børen må allikevel bæres av de det gjelder. For dem håper vi at språklige verktøy kan gi nyttige redskaper på veien til friere liv.

Språk har alltid vært makt. Derfor bør det ikke få lov til å monopoliseres av konservative holdninger eller stå i veien for menneskers frihet.

Ingen bør akseptere at de eneste tilgjengelige begrepene om seg selv er nedlatende og respektløse. Og det bør heller ikke aksepteres for andre.

Derfor trenger vi respektfulle ord for menn som elsker menn. For kvinner som er tiltrukket av kvinner. For de som elsker begge kjønn og for de som har en annen kjønnsidentitet enn den de er født med.

Fordi alle mennesker har rett til å elske uten skam. Og kjærligheten fortjener et språk.

Publisert: 27.06.20 kl. 13:39

