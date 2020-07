SVARER VG: Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Trond Solberg

Debatt

Hvorfor skal ikke fotball være lov?

Jeg var ute i Aftenposten i forrige uke og tok til orde for at det måtte være mulig å differensiere på coronatiltakene, etter hvor stor smitten var. Dette fikk VG til å reagere, som på lederplass argumenterer mot meg.

Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

TRYGVE SLAGSVOLD VEDUM, partileder i Senterpartiet

I dag har regjeringen åpnet for at det kan spilles toppfotball, men de har satt ned foten for alle lag fra 3. divisjon og nedover. Barn og ungdom får heller ikke lov å spille fotballkamper. Dette skjer samtidig som vi fikk beskjeden om at folk kan sitte skulder mot skulder på trikken og t-banen i Oslo. Det er vanskelig å se at det gir noen mening i det hele tatt, enn så lenge Oslo har mer smitte enn resten av landet.

Coronasituasjonen ser ut til å vare lenger enn vi hadde håpet på. Det betyr at vi må kunne leve med en smittesituasjon. De fleste får lov å gå på jobb, og det er blitt lov å reise ut i verden igjen.

Da burde også kulturen og idretten også får ta del i åpningen av samfunnet. Det er det jeg tar til orde for. Samtidig mener jeg at vi heller kan regulere sterkere lokalt, om en ser at smitten sprer seg enkelte steder.

les også Vedums kritikk

Skal vi få gjort noe med coronaviruset, krever det at befolkningen følger myndighetenes råd. Vi er avhengig av folks tillit. En forutsetning for det er at folk opplever at rådene gir mening.

Det er der muligheten for differensiering kommer inn. At en fotballarena som for eksempel Viking stadion med plass til 16 000 tilskuere og 14 separate innganger, ikke kan ha flere enn 200 tilskuere, det tror jeg folk har vanskelig for å forstå.

Jeg tror også at folk sliter med å skjønne hvorfor barna i Hadsel ikke kan spille en fotballkamp mot nabobygda, samtidig som Oslofolket sitter tett i tett på trikk og T-bane. Det er mulig å ha tydelige nasjonale råd, samtidig som vi kan tilpasse oss smittesituasjonen lokalt. La barna og voksne amatører spille fotball, og la musikk- og idrettsarenaene få bruke litt mer av kapasiteten sin.

Publisert: 13.07.20 kl. 12:38

Mer om Breddefotball

Fra andre aviser