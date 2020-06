Kommentar

Reis med god samvittighet!

Av Hans Petter Sjøli

UTILGJENGELIG? Den lille husklyngen Agia Roumeli på den barske sørkysten av Kreta, en av Europas vakreste øyer. Foto: Mona Langset

En uentusiastisk regjering åpner endelig Norge mot Europa igjen. Men vi må kunne bevege oss på tvers av landegrensene også i pandemiens tid.

«Til deg som seriøst vurderer å reise til syden i sommer – ta gjerne turen innom ditt lokale sykehus og si i fra at du gir blanke i jobben folk gjør.»

Slik åpnet en av de mest delte kommentarene i norske medier denne uken, forfattet av kommunelege Hanne Heszlein-Lossius i Berlevåg.

En mer moralistisk og urimelig bannbulle mot nordmenn flest har vel ikke vært utstedt siden Aftenpostens skribent Joacim Lund, også i denne uken, løftet en dirrende pekefinger mot alle som ikke tenker som ham selv, og fastslo: «Ikke dra til utlandet i ferien. Bare... ikke gjør det.»

Hva er det som skjer med oss om dagen? Er vi i ferd med å gå kollektivt av hengslene?

Jeg vegret meg lenge for å skrive om min egen lengsel etter å kunne dra utenlands igjen, og ubehaget jeg har følt når statsministeren, den vanligvis så liberale og internasjonalt orienterte Erna Solberg, i praksis har forbudt oss å dra ut av landet uten helt å klare å forklare hvorfor.

Vegringen skyldtes en ulyst til å være den som krenker ny-nasjonale følelser eller resonnabel virusangst, attpåtil ved å være så abnormt selvopptatt og sutrete fordi jeg i år ikke kan dra til det som noen fortsatt insisterer på å kalle «Syden» – denne syndens og dekadansens pøl, selve antitesen til det rene og kontrollerte livet her nordpå.

Enn å ville dit nå? Midt i pandemien? Til det usikre og smittespredende Utlandet? Driter du i dine landsmenns ve og vel? Vil du ikke på Norgesferie? Hater du ditt eget land? Er du en sånn en?

Jeg har denne merkelige våren følt meg smått hensatt til en tid der nordmenn faktisk var skeptiske til Utlandet, med mulig unntak for Sverige og til en viss grad Danmark, selv om våre danske venner var i overkant frisinnet og glade i bajer. Til en tid der nedsettende betegnelser som «degos» var gangbar mynt, hvitløk var en ytterst suspekt liten plante, og kontinentalferie var noe en livsfjern og unasjonal elite drev med.

Jeg husker godt første gang familien dro til «Syden», nærmere bestemt Mallorca og det som allerede da var en beryktet destinasjon, selveste Magaluf. Dette var midt på 80-tallet, og det var fortsatt så dyrt å komme seg til sørlige strøk at vi måtte ta buss helt fra Trøndelag til Stockholm og Arlanda for å kunne reise derfra, siden svenskene var noe roligere på prisgasspedalen, langt mer moderne enn oss som de fremdeles var.

Jeg tror, og dette er basert på et vagt og kraftig tidsforskjøvet minne, at argumentene mot å ta del i Syden-drømmen handlet om det var unødvendig, siden vi tross alt bodde i et så vakkert land som Norge. Men for å si det sånn: Etter to uker på Mallorca, med bading, varme, padlebåter, indrefilet med roquefortsaus, leirgauker, esler i gatene og appelsiner i trærne, ble konseptet «Norgesferie» sjelden eller aldri nevnt igjen.

Dette er nok en ganske allmenn fortelling om demokratiseringen av utenlandsferien – at folk flest nå kunne forlate gamlelandet et par uker i året for å kjenne på nye lukter, oppleve andre skikker og tillate seg et behagelig slaraffenliv med øl og vin til lunsjen uten at protestantismens etikere hang over en med strenge blikk og joacimlundske pekefingre.

Da ketsjupen først var ute av flasken, og kanskje konvertert til roquefort- eller bearnaisesaus, var det selvsagt umulig å få den tilbake igjen. De siste 30–40 årene har alle nordmenn, så å si, benyttet seg av muligheten til å oppleve verden, som det heter, med stadig mer eksklusive reisemål tilgjengelige, både i økonomisk og kulturell forstand – i takt med nordmenns moderne dannelsesidealer.

Heldigvis, mener nå jeg da. For nordmenns utferdstrang og reiseglede har vært en velsignelse både på mikro- og makronivå. Vi er blitt et mer utadvendt og frilynt folk – og vi reiser ikke lenger bare til «Syden», men til selveide hus, hytter og leiligheter over hele Europa, og enda lenger unna. Ja, selv påstått nasjonalkonservative Frp-ere benytter enhver sjanse til å svippe ned til kammerset i multikulturelle Berlin for å nyte sitt opium. For vi er alle blitt europeere og globalister, uansett hva som påstås i kommentarfeltene og fra Senterparti-hold.

Når jeg i sosiale medier noe ertelystent kaller meg «coronafast» fordi vi i år, iallfall inntil videre, innstendig blir oppfordret til å droppe vår årlige utflukt sørover på kontinentet, er ikke det fordi jeg så desperat vil til «Syden».

Nei, det har ingenting med «Syden» å gjøre. Det har med normalitet å gjøre. Lengselen etter livet slik vi kjenner det – et fritt og utadvendt liv utenfor styresmaktenes rekkevidde. Viruset har vært en stor påkjenning for oss alle, for noen langt verre enn andre, men vi drømmer alle om at denne ulykkelige tiden snart er over.

Og som det ekstroverte folket vi er, skjønner vi jo også, iallfall når vi får tenkt oss om, at det å tenke nasjonalt i en krise som dette er rimelig meningsløst. Mikrober har ingen nasjonalfølelse. De slår til der sjansen byr seg. Derfor tar vi våre forholdsregler uansett om vi befinner oss i Berlevåg eller på Sicilia, og tar ut nødvendig avstand, vasker lankene og hoster i albuen og følger de lokale smittevernreglene, for ingen vil jo ha denne coronaen, ikke engang Utlendingene.

Og så tenker vi, eller iallfall jeg, at når vi neste gang rammes av virus eller andre fatale uhumskheter, så må responsen og tiltakene koordineres slik at den normale ferdselen over kontinentets vanligvis så usynlige grenser ikke rammes. At Sverige har havnet i dødens posisjon i Europa, mye fordi de valgte å møte viruset på en helt annen måte enn oss hine, er dypt tragisk.

Å krysse svenskegrensen har for oss nordmenn vært like naturlig som å stikke på butikken, og nedover i Europa, blant tidligere arvefiender, eksisterer grensene kun på kartet. Da sønnen min var på et skoleopphold i franske Alsace i vinter, før coronaen, ringte han hjem og fortalte at han var i Tyskland, noe han ikke hadde merket før en butikkansatt snakket til ham på tysk.

For slik er vår del av verden, og det er i dette lyset ønsket om å åpne landet i takt med åpningen av de andre europeiske landene må forstås. Det handler ikke om foreldede klisjeer om «Syden», eller om en lunken nasjonalfølelse, for Norge er et selvsagt et av verdens aller beste land, også om sommeren.

Det handler om selve moderniteten.

Publisert: 28.06.20 kl. 07:40

