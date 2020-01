MANNSROLLEN: – Jeg sier ikke at vi menn skal ha fokus på følelser til enhver tid og dele hver minste tanke. Men det må være aksept for å dele eller føle uten å skulle føle seg mindre maskulin som mann, skriver komiker og forfatter Adam Schjølberg. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Adam Schjølberg: –Menn må snakke om følelser

Nesten daglig publiserer media saker om hvor dårlig det står til med menn. Det kastes ut statistikker og tall og klikk-fristende overskrifter. Men svært sjelden ser vi saker som handler om hvorfor det har blitt sånn. Så hvorfor ser det ut til at menn sliter mer og takler livet dårligere enn kvinner?

ADAM SCHJØLBERG, komiker og forfatter av boken «Mannual»

Mental helse har vært i søkelyset denne vinteren, og kommentarfeltene svømmer over i ytringer om et lite fungerende system og hvor vanskelig det er få hjelp. Og ja, systemet trenger en opprydning. Men dette fokuset skaper også et rom til å reflektere over hvordan vi som medmennesker behandler og møter andre mennesker.

Eller oss selv for den saks skyld.

For vi kan jo ikke legge alt ansvaret over på «systemet». Vi må også stille oss selv spørsmålene: Hva kan jeg gjøre? Hvordan kan vi som samfunn, som medmennesker endre oss? Jeg sier ikke at vi skal gå rundt å snakke om mental helse hele tiden, men det er ikke det samme som at vi ikke kan være åpne om følelser. Jeg vet av personlig erfaring at jeg hadde det vanskelig lenge før jeg søkte hjelp.

Lenge før jeg skulle møte «systemet».

Nesten daglig publiserer media saker om hvor dårlig det står til med menn. Det kastes ut statistikker og tall og overskrifter som er fristende å klikke på. Men svært sjelden ser vi saker som handler om hvorfor det har blitt sånn. Hvorfor ser det ut til at menn sliter mer og takler livet dårligere enn kvinner?

For meg, i mitt liv, har det handlet om det helt banale. Hvordan jeg som mann er lært opp til å takle og uttrykke følelser. For mange og de fleste menn oppleves det som at man kun har to valg.

Du skal enten være sint eller ensom. Alt det imellom er visvas. En gråsone av virvar ingen av oss helt har lært oss å sette ord på. Vi menn har ikke blitt lært opp til at det er helt ok å ha et emosjonelt språk, og derfor mangler vi også verktøy til å uttrykke oss. I tillegg er det ikke rom for å gjøre det uten å bli sett på som «litt mindre mann». Slutt å grin, ta deg sammen, klar det selv. Ikke del for mye. Ikke vis for mye. Vær alfahann og aldri falle sammen. Er det virkelig disse kvalitetene vi menn ønsker å ha?

Jeg sier ikke at vi menn skal ha fokus på følelser til enhver tid og dele hver minste tanke. Dersom man ikke har behov for det. Det er helt i normalt å være både introvert og ekstrovert. Men det må være aksept for å dele eller føle uten å skulle føle seg mindre maskulin som mann. Vi må klare å se forskjell på hva vi legger i betydningen av ordet maskulin kontra hva maskulinitet faktisk er.

Å si at «menn har mindre behov for å dele emosjonelle tanker enn kvinner» er et argument som er gått ut på dato for lengst. Selve behovet i samfunnet er langt forbi det argumentet.

Å være mann er langt mer enn formen på selve kjønnsorganet. Å være maskulin er heller ikke forbeholdt menn. På lik linje som feminin ikke er forbeholdt kvinner. Så kanskje det er på tide at vi også oppdaterer selve normen for hva det innebærer å være mann? For selv om normen sier noe om majoriteten, så er den ikke fasiten for enkeltindividet. Der det finnes normer og majoritet, vil også noen falle utenfor.

Menn, som samlet gruppe er en stor gruppe. Og derfor er også de som faller utenfor en ganske stor gruppe.

For de som faller utenfor er det lett å føle seg ensom og i mange tilfeller skamfull. Og veien til å isolere seg blir kort. Spesielt for menn. Fordi rammen for hva en maskulin mann er, er så fryktelig liten.

Og det er vi selv som må endre hvordan vi ser på betydningen av ordet maskulin. Med det kan vi også ta vekk litt av skammen ved å føle noe. Og også minske behovet for å isolere seg. Vi må ha større aksept for menn som faller utenfor. Uten at de blir sett på som mindre mann, svake eller femi.

Det finnes flere tilbud for menn som ønsker å bryte ut av ensomheten, og flere av dem tilbyr kurs i å «ta manndommen tilbake» eller å «finne tilbake til ur-mannen» der de løper rundt i skogen og skyter med pil og bue eller brøler som vikinger. Og ja, dette tar deg ut av ensomheten i noen timer. Men det tar ikke vekk det du egentlig føler. Du bare fokuserer på noe annet. På lik linje som å spille tv-spill i noen timer. Du slipper å føle. Og dermed pålegger deg selv ytterligere begrensninger for hvordan det er akseptert for menn å skulle uttrykke seg. Og gjør rammen for det å være mann desto mindre.

Da jeg kom ut med boken «Mannual», som tar for seg hvordan tradisjonell maskulinitet kan være med på å hindre menn fra en sunn mental helse, fikk jeg kjenne litt på hvor lite rommet er. I boken åpner jeg blant annet opp om å oppleve voldtekt som mann. Det er jo sånn at når man deler noe, så skal man også bli tatt imot. På en eller annen måte. Jeg gjorde enormt mange intervjuer der kun et fåtall journalister våget å stille meg spørsmål rundt kapitlet om voldtekt.

Etter hvert måtte jeg selv rekke ut en hånd og be om at de skrev om temaet, og selv legge trykk på hvilken effekt en voldtekt eller overgrep har på et menneske og konsekvensen den får for reaksjonsmønsteret i etterkant. Det var som om de hørte om voldtekt for første gang. De fomlet etter å formulere spørsmål og kviet seg for å bruke ordet «voldtekt» og mann i samme overskrift. Det var tydeligvis vanskelig å forstå hvordan jeg, en to meter høy skjeggete og tatovert mann, i det hele tatt kunne ende opp i en sånn situasjon. Hvordan jeg i det hele tatt hadde noen følelser rundt det, og i så fall hvilke? Og om myten om at jeg som mann burde jo bare være glad så lenge jeg fikk pult. Rommet for å bli tatt imot og dele var altså veldig lite.

Fordi jeg er mann.

Dette eksemplet bruker jeg fordi det er litt sånn det er i hverdagen også. At rommet for å dele noe som mann er for lite. Folk vet ikke helt hvordan de skal møte det. Redde for å spørre. Eller som mann, kjenne på et behov for å fikse problemet. Komme med en konkret løsning. I møtet med noen som har det vondt har man sjeldent behov for at noen skal komme med forslag til hvordan det skal fikses der og da. Det man trenger er rom til å være trist og lei seg. At det er rom nok til å uttrykke at jeg ikke har det så greit. Og det er her vi som medmennesker kan gjøre en endring. Det er her vi som menn kan stå sammen og kjempe for retten til bedre mentale helse. Vi må begynne å tenke litt lenger når vi neste gang tar for gitt hvordan personen foran oss føler og fungerer basert på hvilket kjønn de har.

Jeg sier ikke at dette er svaret på hvordan vi skal få ned tallene når det kommer til antall menn som begår selvmord, men det kan vel heller ikke bli verre? Når til og med metodene menn ofte velger for å avslutte sitt eget liv, er preget av maskulinitet. Mer aggressive metoder der sjansen for å overleve er mindre. Du skal ikke engang være svak når du skal dø. Når vi vet at de fleste som overlever et forsøk på å ende sitt eget liv, er glad for at de overlevde.

Det er så fryktelig mørkt når det er mørkt. Da er det vanskelig å vite at store følelser som skam, tristhet, flauhet og skuffelse også er følelser som går over. Men det er kanskje enda vanskeligere når du ikke engang vet at du har dem. Og heller ikke klarer å uttrykke dem.

Så mens vi venter på at «systemet» skal bli bedre – hva kan du og jeg gjøre?

Sammen kan vi skape større rom for å dele før ting/livet blir for tungt å skulle bære alene.

