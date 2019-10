FIKK DET IKKE TIL: Boris Johnson skulle ta britene ut av EU i dag. Det gikk ikke. Foto: TOLGA AKMEN / AFP

Ingen brexit

I dag skulle britene forlate EU. Slik de også skulle vært ute 29. mars 2019.

Statsminister Boris Johnson lovte på æresord å ta Storbritannia ut av Den europeiske union den 31. oktober. Det var derfor han fikk presset sin egen partifelle og regjeringssjef, Theresa May, til å gå av – fordi han, og han alene, var garantisten for britisk brudd med EU.

Men halloween-brexit er avlyst. Storbritannia er fortsatt med i EU. Og Boris Johnson, han som heller ville bli funnet «død i en grøft» enn ikke å levere brexit til avtalt tid, han er fortsatt statsminister. Raljeringen over Theresa Mays forbehold i en teknisk og juridisk komplisert utmeldingsprosess, er ikke beklaget. Etter sammenhengende nederlag i underhuset og en knusende dom i høyesterett for ulovlig å ha suspendert parlamentet, er det heller ingen ydmykhet å spore hos Johnson.

Nå satser han på at politikerforakt og Trump-retorikk skal sikre ham siste stikk i nyvalget som parlamentet i går vedtok å gjennomføre 12. desember.

De konservative ligger godt an på meningsmålingene. I et land med flertallsvalg i enmannskretser, kan meningsmålinger imidlertid gi falske forhåpninger. Det eneste sikre er at nyvalget blir et brexitvalg. EU-motstanderne vil mobilisere. Samtidig er ønsket om revansj stort. Mange som stemte for britisk utmeldelse i 2016 har endret mening etter at den ene institusjon etter den andre har regnet på hva brexit vil koste britene.

Sist ute er The National Institute of Economic and Social Research, som ifølge BBC kalkulerer jevn krymping av økonomien, en nedgang på 3,5 prosent om ti år, dersom Johnsons brexitplan settes ut i live. En brexit uten avtale vil medføre en svekkelse på hele 5,6 prosent, viser instituttets utregninger.

Dette er tendenser som bekreftes av Storbritannias egen finansdepartement som anslår tapet på å stå uten avtale med EU til mellom 6,3 og 10,7 prosent av brutto nasjonalprodukt (BNP) over en 15-årsperiode. Britenes nasjonalbank har på samme måte advart om «økonomisk sjokk», mens Office for Budget Responsibily spår resesjon. Tyske Bertelsmann Stiftungs gjennomgang av ulike brexit-scenarioer, viser at både Storbritannia og EU vil tape mellom 40 og 60 milliarder euro på skilsmissen, mens Kina og USA vil profitere på bruddet.

Den euroskeptiske høyresiden i Torypartiet hevder alle slike kalkyler er misvisende, selv den som kommer fra statens egne institusjoner, og mener i likhet med vårt hjemlige Sp og deler av fagbevegelsen at alenegang tvert imot vil tjene nasjonaløkonomien. Det er til sammenligning få økonomiske modeller som understøtter akkurat det. Men så var det heller ikke kunnskapsbasert analyse som ga brexit-seier i 2016.

