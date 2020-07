BEKYMRET: Anne-Mette Øvrum og Guro Angell Gimse er nestledere i Høyres kvinneforum.

Et stort tilbakeskritt

Polen har nå sagt at de vil trekke seg fra Istanbul-konvensjonen, som er en unik avtale som forplikter avtalepartene til aktivt å bekjempe vold mot kvinner og få slutt på diskriminering. Nå varsler Tyrkia at de også vil følge etter. Dette er svært bekymringsfullt og vi er redd smitteeffekten.

ANNE-METTE ØVRUM og GURO ANGELL GIMSE, nestledere i Høyres kvinneforum

Den polske stat har den siste tiden vist at de er villige til å sette fundamentale rettsprinsipper til side. Det steget de nå tar medfører et stort tilbakeskritt for Europas felles arbeid mot vold mot kvinner og diskriminering. Landets ledere mener konvensjonen pålegger kontroversielle ideologier og landets justisminister hevder konvensjonen har som mål å rettferdiggjøre en homofil ideologi. Det samme blir uttalt fra tyrkisk hold.

Det som er så spesielt med Istanbulkonvensjonen er at den griper fatt i straffriheten som har rådet rundt vold mot kvinner og mot diskriminering. Det er kun ved å bekjempe straffrihet at voldsspiralen kan brytes, sa fredsprisvinner Denis Mukwege i forbindelse med at han mottok fredsprisen for bekjempelse av seksualisert vold i konflikt.

Istanbulkonvensjonen pålegger partene å sikre at visse handlinger er straffbare. Dette omfatter psykisk vold, personforfølgelse, fysisk vold, seksuell vold, voldtekt, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, tvungen abort og tvungen sterilisering. Det pålegges også partene at seksuell trakassering møtes med sanksjoner.

Det som skjer i Europa nå, kan være et stort tilbakeslag for kvinners posisjon og kvinners rettigheter, og ikke minst er vi bekymret for homofile, lesbiske og transpersoners rettigheter. Istanbulkonvensjonen har ikke spesifikke punkter og krav rundt homofile og lesbiske, men dette brukes nå som argumenter for å kvitte seg med avtalen.

Her må vi passe godt på. Norge har vært tydelige på at Istanbul-konvensjonen er en viktig plattform for den norske regjeringens videre arbeid for å bekjempe vold mot kvinner og vold i hjemmet i årene som kommer. Et tett samarbeid i EU og internasjonalt er viktig.

Norge må heve stemmen i arbeidet for å bekjempe vold mot kvinner og diskriminering internasjonalt – Istanbul-konvensjonen må ikke svekkes!

